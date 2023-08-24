https://ria.ru/20230824/priamure-1891898871.html

Медицинский робот впервые помогал оперировать врачам в Приамурье

Медицинский робот впервые помогал оперировать врачам в Приамурье - РИА Новости, 24.08.2023

Медицинский робот впервые помогал оперировать врачам в Приамурье

Первую операцию с участием медицинского робота SoloAssist II провели хирурги в Приамурье, сообщает пресс-служба Амурской областной клинической больницы. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T09:38

2023-08-24T09:38

2023-08-24T09:38

общество

благовещенск

москва

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 авг – РИА Новости. Первую операцию с участием медицинского робота SoloAssist II провели хирурги в Приамурье, сообщает пресс-служба Амурской областной клинической больницы. "Единственный медицинский робот, понимающий по-русски, ассистировал хирургам Амурской областной больницы", - говорится в сообщении. В Благовещенск SoloAssist II самолётом прибыл из Москвы. Во время операции первым удобство "робота-руки" оценил заместитель главного врача по хирургии АОКБ Евгений Брегадзе. Он выполнил холецистэктомию (удаление желчного пузыря). Устройство управляется джойстиком и с помощью голосовых команд. "Достаточно сказать, например: "Соло, вправо!" и он переместит эндоскоп в указанном направлении. Робот позволяет освободить одну руку, что повышает эффективность процесса", - уточнили в больнице. Всего на мастер-классе провели несколько общехирургических и гинекологических вмешательств.

https://ria.ru/20230410/pistolet-1863820002.html

https://ria.ru/20221214/robot-khirurg-1838603350.html

благовещенск

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, благовещенск, москва