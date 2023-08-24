https://ria.ru/20230824/priamure-1891898871.html
Медицинский робот впервые помогал оперировать врачам в Приамурье
Медицинский робот впервые помогал оперировать врачам в Приамурье - РИА Новости, 24.08.2023
Медицинский робот впервые помогал оперировать врачам в Приамурье
Первую операцию с участием медицинского робота SoloAssist II провели хирурги в Приамурье, сообщает пресс-служба Амурской областной клинической больницы. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T09:38
2023-08-24T09:38
2023-08-24T09:38
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благовещенск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 авг – РИА Новости. Первую операцию с участием медицинского робота SoloAssist II провели хирурги в Приамурье, сообщает пресс-служба Амурской областной клинической больницы. "Единственный медицинский робот, понимающий по-русски, ассистировал хирургам Амурской областной больницы", - говорится в сообщении. В Благовещенск SoloAssist II самолётом прибыл из Москвы. Во время операции первым удобство "робота-руки" оценил заместитель главного врача по хирургии АОКБ Евгений Брегадзе. Он выполнил холецистэктомию (удаление желчного пузыря). Устройство управляется джойстиком и с помощью голосовых команд. "Достаточно сказать, например: "Соло, вправо!" и он переместит эндоскоп в указанном направлении. Робот позволяет освободить одну руку, что повышает эффективность процесса", - уточнили в больнице. Всего на мастер-классе провели несколько общехирургических и гинекологических вмешательств.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, благовещенск, москва
Общество, Благовещенск, Москва
Медицинский робот впервые помогал оперировать врачам в Приамурье
В Приамурье провели первую операцию с участием медицинского робота SoloAssist II