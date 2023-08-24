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ВСУ потеряли более ста солдат на Донецком направлении - РИА Новости, 24.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:01 24.08.2023 (обновлено: 13:06 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/poteri-1891955517.html
ВСУ потеряли более ста солдат на Донецком направлении
ВСУ потеряли более ста солдат на Донецком направлении - РИА Новости, 24.08.2023
ВСУ потеряли более ста солдат на Донецком направлении
Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила шесть атак ВСУ, Украина потеряла до 125 военнослужащих, 10 единиц техники и склад... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T13:01
2023-08-24T13:06
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила шесть атак ВСУ, Украина потеряла до 125 военнослужащих, 10 единиц техники и склад боеприпасов, сообщило Минобороны России."На донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск, при поддержке штурмовой и армейской авиации, успешно отражено шесть атак ВСУ в районах населенных пунктов Северное, Берестовое и Невельское Донецкой народной республики. В течение суток на донецком направлении уничтожено до 125 украинских военнослужащих, танк, четыре боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Верхнекаменского в ДНР уничтожен склад боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ потеряли более ста солдат на Донецком направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 125 солдат ВСУ на Донецком направлении

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила шесть атак ВСУ, Украина потеряла до 125 военнослужащих, 10 единиц техники и склад боеприпасов, сообщило Минобороны России.
"На донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск, при поддержке штурмовой и армейской авиации, успешно отражено шесть атак ВСУ в районах населенных пунктов Северное, Берестовое и Невельское Донецкой народной республики. В течение суток на донецком направлении уничтожено до 125 украинских военнослужащих, танк, четыре боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, в районе Верхнекаменского в ДНР уничтожен склад боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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