https://ria.ru/20230824/poteri-1891955517.html

ВСУ потеряли более ста солдат на Донецком направлении

ВСУ потеряли более ста солдат на Донецком направлении - РИА Новости, 24.08.2023

ВСУ потеряли более ста солдат на Донецком направлении

Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила шесть атак ВСУ, Украина потеряла до 125 военнослужащих, 10 единиц техники и склад... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T13:01

2023-08-24T13:01

2023-08-24T13:06

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила шесть атак ВСУ, Украина потеряла до 125 военнослужащих, 10 единиц техники и склад боеприпасов, сообщило Минобороны России."На донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск, при поддержке штурмовой и армейской авиации, успешно отражено шесть атак ВСУ в районах населенных пунктов Северное, Берестовое и Невельское Донецкой народной республики. В течение суток на донецком направлении уничтожено до 125 украинских военнослужащих, танк, четыре боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Верхнекаменского в ДНР уничтожен склад боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

украина

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина