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ВСУ потеряли более ста солдат на Донецком направлении
ВСУ потеряли более ста солдат на Донецком направлении - РИА Новости, 24.08.2023
ВСУ потеряли более ста солдат на Донецком направлении
Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила шесть атак ВСУ, Украина потеряла до 125 военнослужащих, 10 единиц техники и склад... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T13:01
2023-08-24T13:01
2023-08-24T13:06
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила шесть атак ВСУ, Украина потеряла до 125 военнослужащих, 10 единиц техники и склад боеприпасов, сообщило Минобороны России."На донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск, при поддержке штурмовой и армейской авиации, успешно отражено шесть атак ВСУ в районах населенных пунктов Северное, Берестовое и Невельское Донецкой народной республики. В течение суток на донецком направлении уничтожено до 125 украинских военнослужащих, танк, четыре боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Верхнекаменского в ДНР уничтожен склад боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ потеряли более ста солдат на Донецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 125 солдат ВСУ на Донецком направлении