https://ria.ru/20230824/posol-1892092967.html
Канада направит нового посла на Украину
Канада направит нового посла на Украину - РИА Новости, 24.08.2023
Канада направит нового посла на Украину
Канада направляет новым послом на Украину Наталку Симос – правительственную чиновницу с многолетним стажем, которая владеет украинским языком и тесно связана с... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T21:03
2023-08-24T21:03
2023-08-24T21:09
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ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Канада направляет новым послом на Украину Наталку Симос – правительственную чиновницу с многолетним стажем, которая владеет украинским языком и тесно связана с украинской диаспорой, сообщил канадский МИД. Преемница Ларисы Галадзы, согласно пресс-релизу, станет "глазами и ушами Канады в Киеве и будет обеспечивать возможности для продолжения поддержки Канадой Украины в это трудное время и на долгосрочную перспективу". "Украиноговорящая мисс Симос имеет глубокие связи с украинской общиной на Украине и в Канаде, она готова содействовать углублению канадско-украинских связей на всех уровнях", - сказано в документе.Симос в прошлом служила в посольстве на Украине советником по техническому сотрудничеству, работала в центральном аппарате МИД, занимала различные должности в прочих министерствах и ведомствах Канады.
https://ria.ru/20230822/vengriya-1891546488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Канада направит нового посла на Украину
Канада направляет новым послом на Украину правительственную чиновницу Симос