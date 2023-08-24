https://ria.ru/20230824/posol-1892092967.html

Канада направит нового посла на Украину

Канада направит нового посла на Украину - РИА Новости, 24.08.2023

Канада направит нового посла на Украину

Канада направляет новым послом на Украину Наталку Симос – правительственную чиновницу с многолетним стажем, которая владеет украинским языком и тесно связана с... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T21:03

2023-08-24T21:03

2023-08-24T21:09

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ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Канада направляет новым послом на Украину Наталку Симос – правительственную чиновницу с многолетним стажем, которая владеет украинским языком и тесно связана с украинской диаспорой, сообщил канадский МИД. Преемница Ларисы Галадзы, согласно пресс-релизу, станет "глазами и ушами Канады в Киеве и будет обеспечивать возможности для продолжения поддержки Канадой Украины в это трудное время и на долгосрочную перспективу". "Украиноговорящая мисс Симос имеет глубокие связи с украинской общиной на Украине и в Канаде, она готова содействовать углублению канадско-украинских связей на всех уровнях", - сказано в документе.Симос в прошлом служила в посольстве на Украине советником по техническому сотрудничеству, работала в центральном аппарате МИД, занимала различные должности в прочих министерствах и ведомствах Канады.

https://ria.ru/20230822/vengriya-1891546488.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, канада, украина, киев, мид канады