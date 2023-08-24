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Канада направит нового посла на Украину - РИА Новости, 24.08.2023
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21:03 24.08.2023 (обновлено: 21:09 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/posol-1892092967.html
Канада направит нового посла на Украину
Канада направит нового посла на Украину - РИА Новости, 24.08.2023
Канада направит нового посла на Украину
Канада направляет новым послом на Украину Наталку Симос – правительственную чиновницу с многолетним стажем, которая владеет украинским языком и тесно связана с... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T21:03
2023-08-24T21:09
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ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Канада направляет новым послом на Украину Наталку Симос – правительственную чиновницу с многолетним стажем, которая владеет украинским языком и тесно связана с украинской диаспорой, сообщил канадский МИД. Преемница Ларисы Галадзы, согласно пресс-релизу, станет "глазами и ушами Канады в Киеве и будет обеспечивать возможности для продолжения поддержки Канадой Украины в это трудное время и на долгосрочную перспективу". &quot;Украиноговорящая мисс Симос имеет глубокие связи с украинской общиной на Украине и в Канаде, она готова содействовать углублению канадско-украинских связей на всех уровнях&quot;, - сказано в документе.Симос в прошлом служила в посольстве на Украине советником по техническому сотрудничеству, работала в центральном аппарате МИД, занимала различные должности в прочих министерствах и ведомствах Канады.
https://ria.ru/20230822/vengriya-1891546488.html
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Канада направит нового посла на Украину

Канада направляет новым послом на Украину правительственную чиновницу Симос

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Канада направляет новым послом на Украину Наталку Симос – правительственную чиновницу с многолетним стажем, которая владеет украинским языком и тесно связана с украинской диаспорой, сообщил канадский МИД.
Преемница Ларисы Галадзы, согласно пресс-релизу, станет "глазами и ушами Канады в Киеве и будет обеспечивать возможности для продолжения поддержки Канадой Украины в это трудное время и на долгосрочную перспективу".
«

"Украиноговорящая мисс Симос имеет глубокие связи с украинской общиной на Украине и в Канаде, она готова содействовать углублению канадско-украинских связей на всех уровнях", - сказано в документе.

Симос в прошлом служила в посольстве на Украине советником по техническому сотрудничеству, работала в центральном аппарате МИД, занимала различные должности в прочих министерствах и ведомствах Канады.
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