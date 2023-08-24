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Зеленский заявил, что Норвегия выделит Украине новый пакет оборонной помощи - РИА Новости, 24.08.2023
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19:08 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/pomosch-1892076575.html
Зеленский заявил, что Норвегия выделит Украине новый пакет оборонной помощи
Зеленский заявил, что Норвегия выделит Украине новый пакет оборонной помощи - РИА Новости, 24.08.2023
Зеленский заявил, что Норвегия выделит Украине новый пакет оборонной помощи
Владимир Зеленский сообщил, что Норвегия подготовила для Украины новый пакет оборонной помощи в виде средств усиления систем противовоздушной обороны (ПВО) и... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T19:08
2023-08-24T19:08
в мире
украина
владимир зеленский
нато
ситуация в днр и лнр
норвегия
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что Норвегия подготовила для Украины новый пакет оборонной помощи в виде средств усиления систем противовоздушной обороны (ПВО) и другого оборудования. "Сегодня с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере провели очень плодотворные переговоры. Норвегия поддерживает нашу авиационную коалицию и подготовила соответствующие решения. Есть и новый оборонный пакет - это усиление ПВО и другое важное оборонное оборудование", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Он отметил, что Норвегия активно присоединилась к усилиям по реализации киевской "формулы мира". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230824/pomosch-1892052618.html
https://ria.ru/20230822/pomosch-1891505382.html
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в мире, украина, владимир зеленский, нато, ситуация в днр и лнр, норвегия, россия, сергей лавров
В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР, Норвегия, Россия, Сергей Лавров
Зеленский заявил, что Норвегия выделит Украине новый пакет оборонной помощи

Зеленский: Норвегия подготовила Украине новый пакет оборонной помощи

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что Норвегия подготовила для Украины новый пакет оборонной помощи в виде средств усиления систем противовоздушной обороны (ПВО) и другого оборудования.
«
"Сегодня с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере провели очень плодотворные переговоры. Норвегия поддерживает нашу авиационную коалицию и подготовила соответствующие решения. Есть и новый оборонный пакет - это усиление ПВО и другое важное оборонное оборудование", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что Норвегия активно присоединилась к усилиям по реализации киевской "формулы мира".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Зеленский: Европа предоставит Украине новые пакеты военной помощи
22 августа, 14:08
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОСитуация в ДНР и ЛНРНорвегияРоссияСергей Лавров
 
 
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