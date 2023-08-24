https://ria.ru/20230824/pomosch-1892076575.html

Зеленский заявил, что Норвегия выделит Украине новый пакет оборонной помощи

Зеленский заявил, что Норвегия выделит Украине новый пакет оборонной помощи - РИА Новости, 24.08.2023

Зеленский заявил, что Норвегия выделит Украине новый пакет оборонной помощи

Владимир Зеленский сообщил, что Норвегия подготовила для Украины новый пакет оборонной помощи в виде средств усиления систем противовоздушной обороны (ПВО) и... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T19:08

2023-08-24T19:08

2023-08-24T19:08

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владимир зеленский

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норвегия

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сергей лавров

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что Норвегия подготовила для Украины новый пакет оборонной помощи в виде средств усиления систем противовоздушной обороны (ПВО) и другого оборудования. "Сегодня с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере провели очень плодотворные переговоры. Норвегия поддерживает нашу авиационную коалицию и подготовила соответствующие решения. Есть и новый оборонный пакет - это усиление ПВО и другое важное оборонное оборудование", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Он отметил, что Норвегия активно присоединилась к усилиям по реализации киевской "формулы мира". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230824/pomosch-1892052618.html

https://ria.ru/20230822/pomosch-1891505382.html

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в мире, украина, владимир зеленский, нато, ситуация в днр и лнр, норвегия, россия, сергей лавров