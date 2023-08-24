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В Швейцарии назвали сумму помощи Украине с начала СВО - РИА Новости, 24.08.2023
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17:44 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/pomosch-1892052618.html
В Швейцарии назвали сумму помощи Украине с начала СВО
В Швейцарии назвали сумму помощи Украине с начала СВО - РИА Новости, 24.08.2023
В Швейцарии назвали сумму помощи Украине с начала СВО
Швейцария предоставила Украине и украинцам помощь на сумму около 2,3 миллиарда долларов в период с начала спецоперации по 31 июля 2023 года, большая часть... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T17:44
2023-08-24T17:44
в мире
швейцария
геннадий гатилов
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россия
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ЖЕНЕВА, 24 авг – РИА Новости. Швейцария предоставила Украине и украинцам помощь на сумму около 2,3 миллиарда долларов в период с начала спецоперации по 31 июля 2023 года, большая часть средств была направлена на прием беженцев в Швейцарии, говорится в опубликованном ответе на соответствующий вопрос швейцарского депутата на сайте парламента страны. Эти ответы следуют за вопросом, заданным депутатом Лоренцо Квадри, об общей сумме, которую Швейцария потратила в пользу Украины и украинцев с 24 февраля 2022 года. Как ответил федеральный совет страны, помощь составила "в общей сложности 2,03 миллиарда франков" (около 2,3 миллиарда долларов). По данным властей, 1,68 миллиарда франков (1,91 миллиарда долларов), то есть 82% от общей суммы помощи, были направлены на прием и помощь украинским беженцам в Швейцарии. Правительство Швейцарии добавляет, что еще 295 миллионов франков (334 миллиона долларов) было потрачено на оборудование для оказания чрезвычайной помощи и различные гуманитарные проекты. Федеральный департамент обороны, защиты населения и спорта также профинансировал на 32 миллиона франков (36,2 миллиона долларов) поставку пожарных машин, санитарно-гигиенического оборудования и зимней одежды. "Другие федеральные ведомства также мобилизовали около 25 миллионов франков (1% от общей суммы) в пользу пострадавшего населения, например, путем защиты культурных ценностей, поддержки украинских исследователей в Швейцарии или участия в организации конференции по восстановлению Украины в швейцарском Лугано", - подчеркивают власти. По данным Государственного секретариата Швейцарии по миграции, по состоянию на 18 августа 65 148 украинцев имели статус беженца S в стране. Специальный статус S дает право на работу, включая самозанятость, страховку, обучение в школе для детей, возможность свободного перемещения по стране и за ее пределами, а также возможность воссоединения семьи. В июне пресс-секретарь МИД страны Пьер-Ален Эльчингер заявил РИА Новости, что Швейцария готова принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского Центробанка для восстановления Украины. Берн считает, что конфискация частных российских активов, которые не были приобретены незаконным путем, противоречит федеральной конституции и действующему правовому порядку. Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.
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в мире, швейцария, геннадий гатилов, оон, нато, украина, россия
В мире, Швейцария, Геннадий Гатилов, ООН, НАТО, Украина, Россия
В Швейцарии назвали сумму помощи Украине с начала СВО

Швейцария предоставила Украине около 2,3 миллиарда долларов помощи с начала СВО

CC BY 2.0 / kuhnmi / Вид на Невшатель с городского замка
Вид на Невшатель с городского замка - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
CC BY 2.0 / kuhnmi /
Вид на Невшатель с городского замка. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 24 авг – РИА Новости. Швейцария предоставила Украине и украинцам помощь на сумму около 2,3 миллиарда долларов в период с начала спецоперации по 31 июля 2023 года, большая часть средств была направлена на прием беженцев в Швейцарии, говорится в опубликованном ответе на соответствующий вопрос швейцарского депутата на сайте парламента страны.
Эти ответы следуют за вопросом, заданным депутатом Лоренцо Квадри, об общей сумме, которую Швейцария потратила в пользу Украины и украинцев с 24 февраля 2022 года.
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Как ответил федеральный совет страны, помощь составила "в общей сложности 2,03 миллиарда франков" (около 2,3 миллиарда долларов). По данным властей, 1,68 миллиарда франков (1,91 миллиарда долларов), то есть 82% от общей суммы помощи, были направлены на прием и помощь украинским беженцам в Швейцарии.
Правительство Швейцарии добавляет, что еще 295 миллионов франков (334 миллиона долларов) было потрачено на оборудование для оказания чрезвычайной помощи и различные гуманитарные проекты. Федеральный департамент обороны, защиты населения и спорта также профинансировал на 32 миллиона франков (36,2 миллиона долларов) поставку пожарных машин, санитарно-гигиенического оборудования и зимней одежды.
«
"Другие федеральные ведомства также мобилизовали около 25 миллионов франков (1% от общей суммы) в пользу пострадавшего населения, например, путем защиты культурных ценностей, поддержки украинских исследователей в Швейцарии или участия в организации конференции по восстановлению Украины в швейцарском Лугано", - подчеркивают власти.
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По данным Государственного секретариата Швейцарии по миграции, по состоянию на 18 августа 65 148 украинцев имели статус беженца S в стране. Специальный статус S дает право на работу, включая самозанятость, страховку, обучение в школе для детей, возможность свободного перемещения по стране и за ее пределами, а также возможность воссоединения семьи.
В июне пресс-секретарь МИД страны Пьер-Ален Эльчингер заявил РИА Новости, что Швейцария готова принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского Центробанка для восстановления Украины. Берн считает, что конфискация частных российских активов, которые не были приобретены незаконным путем, противоречит федеральной конституции и действующему правовому порядку.
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Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.
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