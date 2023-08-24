https://ria.ru/20230824/pomosch-1891927003.html

В зону СВО из Ростовской области передали военную технику

В зону СВО из Ростовской области передали военную технику - РИА Новости, 24.08.2023

В зону СВО из Ростовской области передали военную технику

Военную технику и оборудование передали военнослужащим артиллерийского и мотострелкового полков из Ростовской области, сообщил заместитель губернатора региона... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T11:25

2023-08-24T11:25

2023-08-24T11:40

безопасность

василий голубев

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 авг - РИА Новости. Военную технику и оборудование передали военнослужащим артиллерийского и мотострелкового полков из Ростовской области, сообщил заместитель губернатора региона Вадим Артемов. "В зону проведения специальной военной операции передана очередная партия военно-технической помощи от правительства Ростовской области. На этот раз технику и спецоборудование доставили военнослужащим артиллерийского и мотострелкового полков, подразделения дислоцированы на территории Ростовской области", - говорится в сообщении правительства региона. По поручению главы области Василия Голубева Артемов передал артиллеристам трактор-экскаватор, цифровой ретранслятор, квадрокоптер и другое имущество. Экскаватор будет использован для инженерного оборудования районов расположения полка, ретранслятор позволит увеличить дальность и качество радиосвязи. Мотострелкам доставлены бензиновый генератор, бензопилы, радиостанции, квадрокоптеры-камикадзе. "Все, что мы передаем в зону СВО, полностью соответствует запросам военнослужащих, причем заявки стараемся выполнять в максимально короткие сроки. Все технические характеристики согласованы с Минобороны, поэтому я уверен, что в боевых условиях техника не подведет", - приводятся в сообщении слова Артемова. Также в пункты временной дислокации военнослужащих доставили воду, продукты питания, фрукты и овощи. В формировании таких грузов принимают участие главы районов, сельхозтоваропроизводители, неравнодушные жители области. Работа по поддержке участников специальной военной операции в регионе ведется в трех направлениях: содействие в комплектовании частей и соединений, принимающих участие в СВО, приобретение техники и оборудования по заявкам Минобороны, оказание адресной помощи военнослужащим и членам их семей. На эти цели направляются как средства областного бюджета, так и средства фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. Имущество, оборудование и военно-технические средства приобретаются в соответствии с запросами Национального центра управления обороной.

https://ria.ru/20230824/buryatiya-1891925079.html

https://ria.ru/20230823/spetsoperatsiya-1891805543.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, василий голубев