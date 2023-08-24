https://ria.ru/20230824/polimery-1891877011.html

Российские ученые упростили и ускорили производство полимеров для космоса

Российские ученые упростили и ускорили производство полимеров для космоса - РИА Новости, 24.08.2023

Российские ученые упростили и ускорили производство полимеров для космоса

Ученые РХТУ имени Менделеева и Института элементоогранических соединений имени Несмеянова (ИНЭОС) РАН разработали новый способ получения стойких полимеров,... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T04:07

2023-08-24T04:07

2023-08-24T04:07

россия

российская академия наук

технологии

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Ученые РХТУ имени Менделеева и Института элементоогранических соединений имени Несмеянова (ИНЭОС) РАН разработали новый способ получения стойких полимеров, позволяющий в гораздо более короткие сроки производить такие материалы для использования в космической, электронной и энергетической промышленностях, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета. "Предложенный метод синтеза значительно ускоряет и упрощает весь производственный цикл, позволяет создавать полимеры с различными заданными характеристиками. Ученые уверяют, что благодаря их разработке российские компании смогут получать отечественное качественное сырье, свойства которого не уступают иностранным аналогам и даже превосходят их", - говорится в сообщении. Отмечается, что такие полимеры, как, например, карбоксилсодержащие полиимиды (КПИ), отличаются высокими свойствами, в частности, они способны выдерживать температуры до 400 градусов, обладают радиационной и химической стойкостью. Они применяются в различных областях, включая электронику, аэрокосмическую, энергетическую, нефтегазовую промышленность и медицину. Как пояснил инженер-исследователь лаборатории высокомолекулярных соединений ИНЭОС РАН Алексей Фоломин, слова которого приводит пресс-служба, карбоксилсодержащие полиимиды находят сейчас всё больший научный и практический интерес, однако они очень сложны в производстве. Создание этих материалов состоит из двух этапов, на первом из которых необходим предварительный синтез полиамидокислот, отличающихся нестабильностью. На второй стадии происходит циклизация этих кислот, причём она не всегда проходит полностью и требует дополнительного состава для лучшего связывания. В ходе работы, выполненной при финансовой поддержке Минобрнауки России, учёные предложили метод, который позволяет избежать этих проблем и даёт возможность получать такие полимеры за несколько часов. Выделение КПИ идёт в малотоксичном растворителе без традиционно используемого катализатора и минует стадии выделения и очистки. Сейчас коллектив учёных разработал лаки на основе КПИ для формирования первичного защитного покрытия оптического волокна. По словам Фоломина, сначала учёные исследовали возможность получения карбоксилсодержащих полиимидов с использованием 3,5-диаминобензойной кислоты в качестве одного из мономеров. Тогда и стало понятно, что синтез не требует дополнительного катализатора. Кроме того, учёные определили, что на свойства полимеров влияет влажность, при которой проводится синтез, но метод можно использовать в качестве универсального для получения КПИ различного строения. "Используя различные мономеры, мы получили карбоксилсодержащие полиимиды с большим разнообразием свойств, таких как высокая тепло- и термостойкость, хорошая растворимость в органических растворителях, высокая прочность пленок … В последней работе синтезированные нами КПИ использовались в качестве защитных покрытий оптических световодов", – рассказал Фоломин. Он добавил, что сейчас учёные планируют проведение дополнительных исследований для изучения конкретных полимерных матриц, а также дальнейшее коммерческое масштабирование проекта.

https://ria.ru/20230824/ramka-1891875278.html

https://ria.ru/20230822/bespilotnik-1891417517.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, российская академия наук, технологии