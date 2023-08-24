Губернатор Ивановской области объявил о новых мерах поддержки педагогов
© Фото : Пресс-служба правительства Ивановской области Губернатор Ивановской области объявил о новых мерах поддержки педагогов
© Фото : Пресс-служба правительства Ивановской области
Губернатор Ивановской области объявил о новых мерах поддержки педагогов
ИВАНОВО, 24 авг – РИА Новости. В Ивановской области введут единовременную ежегодную выплату всем педагогам школ, колледжей, учреждений дополнительного и дошкольного образования, а также предусмотрят дополнительное поощрение для наставников, подготовивших победителей всероссийских образовательных конкурсов, и увеличат выплаты классным руководителям, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Сейчас Год педагога и наставника, есть предложение ввести несколько мер поддержки. Вы знаете, что бюджетные возможности Ивановской области ограничены, тем не менее, такие меры, я считаю, надо принять", - процитировали в пресс-службе слова губернатора области Станислава Воскресенского на областной педагогической конференции.
Так, в Ивановской области с 10 до 50 человек увеличат в текущем году число учителей, которые награждаются званием "Почетный работник образования Ивановской области". Также предусмотрена выплата в сумме 30 тысяч рублей на каждого награжденного. Еще две меры поддержки коснутся педагогов-наставников: с 50 до 100 тысяч рублей вырастет выплата педагогам-наставникам детей, которые побеждают во Всероссийских олимпиадах школьников. Для учителей, подготовивших победителей и призеров других олимпиад и конкурсов Минпросвещения РФ, установили выплату в размере 30 тысяч рублей за каждого победившего ученика.