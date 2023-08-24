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Губернатор Ивановской области объявил о новых мерах поддержки педагогов - РИА Новости, 24.08.2023
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Ивановская область
 
13:43 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/podderzhka-1891969691.html
Губернатор Ивановской области объявил о новых мерах поддержки педагогов
Губернатор Ивановской области объявил о новых мерах поддержки педагогов - РИА Новости, 24.08.2023
Губернатор Ивановской области объявил о новых мерах поддержки педагогов
В Ивановской области введут единовременную ежегодную выплату всем педагогам школ, колледжей, учреждений дополнительного и дошкольного образования, а также... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T13:43
2023-08-24T13:43
ивановская область
станислав воскресенский
россия
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ИВАНОВО, 24 авг – РИА Новости. В Ивановской области введут единовременную ежегодную выплату всем педагогам школ, колледжей, учреждений дополнительного и дошкольного образования, а также предусмотрят дополнительное поощрение для наставников, подготовивших победителей всероссийских образовательных конкурсов, и увеличат выплаты классным руководителям, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства. "Сейчас Год педагога и наставника, есть предложение ввести несколько мер поддержки. Вы знаете, что бюджетные возможности Ивановской области ограничены, тем не менее, такие меры, я считаю, надо принять", - процитировали в пресс-службе слова губернатора области Станислава Воскресенского на областной педагогической конференции. Так, в Ивановской области с 10 до 50 человек увеличат в текущем году число учителей, которые награждаются званием "Почетный работник образования Ивановской области". Также предусмотрена выплата в сумме 30 тысяч рублей на каждого награжденного. Еще две меры поддержки коснутся педагогов-наставников: с 50 до 100 тысяч рублей вырастет выплата педагогам-наставникам детей, которые побеждают во Всероссийских олимпиадах школьников. Для учителей, подготовивших победителей и призеров других олимпиад и конкурсов Минпросвещения РФ, установили выплату в размере 30 тысяч рублей за каждого победившего ученика.
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станислав воскресенский, россия
Ивановская область, Станислав Воскресенский, Россия

Губернатор Ивановской области объявил о новых мерах поддержки педагогов

© Фото : Пресс-служба правительства Ивановской области Губернатор Ивановской области объявил о новых мерах поддержки педагогов
 Губернатор Ивановской области объявил о новых мерах поддержки педагогов - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Ивановской области
Губернатор Ивановской области объявил о новых мерах поддержки педагогов
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 24 авг – РИА Новости. В Ивановской области введут единовременную ежегодную выплату всем педагогам школ, колледжей, учреждений дополнительного и дошкольного образования, а также предусмотрят дополнительное поощрение для наставников, подготовивших победителей всероссийских образовательных конкурсов, и увеличат выплаты классным руководителям, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Сейчас Год педагога и наставника, есть предложение ввести несколько мер поддержки. Вы знаете, что бюджетные возможности Ивановской области ограничены, тем не менее, такие меры, я считаю, надо принять", - процитировали в пресс-службе слова губернатора области Станислава Воскресенского на областной педагогической конференции.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и полномочный представитель Президента России в ЦФО Игорь Щеголев во время посещений строящегося Дворца водных видов спорта - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
Ивановский Дворец водных видов спорта готов более чем на половину
18 августа, 16:55
Так, в Ивановской области с 10 до 50 человек увеличат в текущем году число учителей, которые награждаются званием "Почетный работник образования Ивановской области". Также предусмотрена выплата в сумме 30 тысяч рублей на каждого награжденного. Еще две меры поддержки коснутся педагогов-наставников: с 50 до 100 тысяч рублей вырастет выплата педагогам-наставникам детей, которые побеждают во Всероссийских олимпиадах школьников. Для учителей, подготовивших победителей и призеров других олимпиад и конкурсов Минпросвещения РФ, установили выплату в размере 30 тысяч рублей за каждого победившего ученика.
 
Ивановская областьСтанислав ВоскресенскийРоссия
 
 
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