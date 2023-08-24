https://ria.ru/20230824/podderzhka-1891969691.html

Губернатор Ивановской области объявил о новых мерах поддержки педагогов

Губернатор Ивановской области объявил о новых мерах поддержки педагогов - РИА Новости, 24.08.2023

Губернатор Ивановской области объявил о новых мерах поддержки педагогов

В Ивановской области введут единовременную ежегодную выплату всем педагогам школ, колледжей, учреждений дополнительного и дошкольного образования, а также... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T13:43

2023-08-24T13:43

2023-08-24T13:43

ивановская область

станислав воскресенский

россия

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ИВАНОВО, 24 авг – РИА Новости. В Ивановской области введут единовременную ежегодную выплату всем педагогам школ, колледжей, учреждений дополнительного и дошкольного образования, а также предусмотрят дополнительное поощрение для наставников, подготовивших победителей всероссийских образовательных конкурсов, и увеличат выплаты классным руководителям, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства. "Сейчас Год педагога и наставника, есть предложение ввести несколько мер поддержки. Вы знаете, что бюджетные возможности Ивановской области ограничены, тем не менее, такие меры, я считаю, надо принять", - процитировали в пресс-службе слова губернатора области Станислава Воскресенского на областной педагогической конференции. Так, в Ивановской области с 10 до 50 человек увеличат в текущем году число учителей, которые награждаются званием "Почетный работник образования Ивановской области". Также предусмотрена выплата в сумме 30 тысяч рублей на каждого награжденного. Еще две меры поддержки коснутся педагогов-наставников: с 50 до 100 тысяч рублей вырастет выплата педагогам-наставникам детей, которые побеждают во Всероссийских олимпиадах школьников. Для учителей, подготовивших победителей и призеров других олимпиад и конкурсов Минпросвещения РФ, установили выплату в размере 30 тысяч рублей за каждого победившего ученика.

https://ria.ru/20230818/stroyka-1890896838.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

станислав воскресенский, россия