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Уфимские певцы собрали 2,5 миллиона рублей для помощи участникам СВО - РИА Новости, 24.08.2023
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12:02 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/pevtsy-1891939024.html
Уфимские певцы собрали 2,5 миллиона рублей для помощи участникам СВО
Уфимские певцы собрали 2,5 миллиона рублей для помощи участникам СВО - РИА Новости, 24.08.2023
Уфимские певцы собрали 2,5 миллиона рублей для помощи участникам СВО
Уфимские эстрадные певцы на благотворительном концерте собрали 2,5 миллиона рублей, на эти средства закупят теплые спальные мешки для участников спецоперации,... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T12:02
2023-08-24T12:02
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уфа
республика башкортостан
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УФА, 24 авг – РИА Новости. Уфимские эстрадные певцы на благотворительном концерте собрали 2,5 миллиона рублей, на эти средства закупят теплые спальные мешки для участников спецоперации, сообщили в пресс-службе администрации Уфы. В мэрии отметили, что по инициативе главы города Ратмира Мавлиева состоялся фестиваль "Мы вместе, мы едины!", основная цель которого была благотворительной – направить все вырученные от продажи билетов средства в поддержку мобилизованных и добровольцев-земляков. "Для зрителей выступили популярные артисты башкирской и татарской эстрады, в том числе такие известные исполнители, как Айдар Галимов, Анвар Нургалиев, Рустам Гиззатуллин, Гузель Уразова, Ильдар Хакимов, Элвин Грей", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, два концерта помогли собрать 2,5 миллиона рублей, и скоро из Уфы в зону специальной военной операции отправят большую партию гуманитарной помощи. "На собранные средства закупаем для наших бойцов порядка 1500 спальных мешков. Вот такой теплый результат после теплых концертов. В сентябре все отвезем нашим ребятам в зону СВО. Спасибо всем, кто принимал участие", - написал Мавлиев в своем телеграм-канале. В пресс-службе уфимской мэрии добавили, что осенью такая поддержка нужна бойцам, чтобы они спали в тепле и комфорте. Сейчас идет пошив спальных мешков.
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уфа, республика башкортостан
Надежные люди, Уфа, Республика Башкортостан
Уфимские певцы собрали 2,5 миллиона рублей для помощи участникам СВО

Уфимские певцы собрали на концерте 2,5 миллиона рублей для помощи участникам СВО

© Фото : пресс-служба администрации города УфыУфимский эстрадный певец Айдар Галимов на благотворительном концерте
Уфимский эстрадный певец Айдар Галимов на благотворительном концерте - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Фото : пресс-служба администрации города Уфы
Уфимский эстрадный певец Айдар Галимов на благотворительном концерте
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УФА, 24 авг – РИА Новости. Уфимские эстрадные певцы на благотворительном концерте собрали 2,5 миллиона рублей, на эти средства закупят теплые спальные мешки для участников спецоперации, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.
В мэрии отметили, что по инициативе главы города Ратмира Мавлиева состоялся фестиваль "Мы вместе, мы едины!", основная цель которого была благотворительной – направить все вырученные от продажи билетов средства в поддержку мобилизованных и добровольцев-земляков.
© Фото : пресс-служба администрации города УфыУфимский эстрадный певец Анвар Нургалиев на благотворительном концерте
Уфимский эстрадный певец Анвар Нургалиев на благотворительном концерте
Уфимский эстрадный певец Анвар Нургалиев на благотворительном концерте
© Фото : пресс-служба администрации города Уфы
1 из 5
© Фото : пресс-служба администрации города УфыУфимский эстрадный певец Элвин Грей на благотворительном концерте
Уфимский эстрадный певец Элвин Грей на благотворительном концерте
Уфимский эстрадный певец Элвин Грей на благотворительном концерте
© Фото : пресс-служба администрации города Уфы
2 из 5
© Фото : пресс-служба администрации города УфыСпальные мешки для участников спецопераци, приобретенные на собранные средства на благотворительном концерте в Уфе
Спальные мешки для участников спецопераци, приобретенные на собранные средства на благотворительном концерте в Уфе
Спальные мешки для участников спецопераци, приобретенные на собранные средства на благотворительном концерте в Уфе
© Фото : пресс-служба администрации города Уфы
3 из 5
© Фото : пресс-служба администрации города УфыСпальные мешки для участников спецопераци, приобретенные на собранные средства на благотворительном концерте в Уфе
Спальные мешки для участников спецопераци, приобретенные на собранные средства на благотворительном концерте в Уфе
Спальные мешки для участников спецопераци, приобретенные на собранные средства на благотворительном концерте в Уфе
© Фото : пресс-служба администрации города Уфы
4 из 5
© Фото : пресс-служба администрации города УфыСпальные мешки для участников спецопераци, приобретенные на собранные средства на благотворительном концерте в Уфе
Спальные мешки для участников спецопераци, приобретенные на собранные средства на благотворительном концерте в Уфе
Спальные мешки для участников спецопераци, приобретенные на собранные средства на благотворительном концерте в Уфе
© Фото : пресс-служба администрации города Уфы
5 из 5
Уфимский эстрадный певец Анвар Нургалиев на благотворительном концерте
© Фото : пресс-служба администрации города Уфы
1 из 5
Уфимский эстрадный певец Элвин Грей на благотворительном концерте
© Фото : пресс-служба администрации города Уфы
2 из 5
Спальные мешки для участников спецопераци, приобретенные на собранные средства на благотворительном концерте в Уфе
© Фото : пресс-служба администрации города Уфы
3 из 5
Спальные мешки для участников спецопераци, приобретенные на собранные средства на благотворительном концерте в Уфе
© Фото : пресс-служба администрации города Уфы
4 из 5
Спальные мешки для участников спецопераци, приобретенные на собранные средства на благотворительном концерте в Уфе
© Фото : пресс-служба администрации города Уфы
5 из 5
"Для зрителей выступили популярные артисты башкирской и татарской эстрады, в том числе такие известные исполнители, как Айдар Галимов, Анвар Нургалиев, Рустам Гиззатуллин, Гузель Уразова, Ильдар Хакимов, Элвин Грей", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, два концерта помогли собрать 2,5 миллиона рублей, и скоро из Уфы в зону специальной военной операции отправят большую партию гуманитарной помощи.
"На собранные средства закупаем для наших бойцов порядка 1500 спальных мешков. Вот такой теплый результат после теплых концертов. В сентябре все отвезем нашим ребятам в зону СВО. Спасибо всем, кто принимал участие", - написал Мавлиев в своем телеграм-канале.
В пресс-службе уфимской мэрии добавили, что осенью такая поддержка нужна бойцам, чтобы они спали в тепле и комфорте. Сейчас идет пошив спальных мешков.
Военную технику и оборудование передали военнослужащим артиллерийского и мотострелкового полков из Ростовской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Военную технику и оборудование передали в зону СВО из Ростовской области
11:38
 
Надежные людиУфаРеспублика Башкортостан
 
 
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