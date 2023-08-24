https://ria.ru/20230824/pevtsy-1891939024.html

Уфимские певцы собрали 2,5 миллиона рублей для помощи участникам СВО

Уфимские певцы собрали 2,5 миллиона рублей для помощи участникам СВО - РИА Новости, 24.08.2023

Уфимские певцы собрали 2,5 миллиона рублей для помощи участникам СВО

Уфимские эстрадные певцы на благотворительном концерте собрали 2,5 миллиона рублей, на эти средства закупят теплые спальные мешки для участников спецоперации,... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T12:02

2023-08-24T12:02

2023-08-24T12:02

надежные люди

уфа

республика башкортостан

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УФА, 24 авг – РИА Новости. Уфимские эстрадные певцы на благотворительном концерте собрали 2,5 миллиона рублей, на эти средства закупят теплые спальные мешки для участников спецоперации, сообщили в пресс-службе администрации Уфы. В мэрии отметили, что по инициативе главы города Ратмира Мавлиева состоялся фестиваль "Мы вместе, мы едины!", основная цель которого была благотворительной – направить все вырученные от продажи билетов средства в поддержку мобилизованных и добровольцев-земляков. "Для зрителей выступили популярные артисты башкирской и татарской эстрады, в том числе такие известные исполнители, как Айдар Галимов, Анвар Нургалиев, Рустам Гиззатуллин, Гузель Уразова, Ильдар Хакимов, Элвин Грей", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, два концерта помогли собрать 2,5 миллиона рублей, и скоро из Уфы в зону специальной военной операции отправят большую партию гуманитарной помощи. "На собранные средства закупаем для наших бойцов порядка 1500 спальных мешков. Вот такой теплый результат после теплых концертов. В сентябре все отвезем нашим ребятам в зону СВО. Спасибо всем, кто принимал участие", - написал Мавлиев в своем телеграм-канале. В пресс-службе уфимской мэрии добавили, что осенью такая поддержка нужна бойцам, чтобы они спали в тепле и комфорте. Сейчас идет пошив спальных мешков.

https://ria.ru/20230824/tekhnika-1891931288.html

уфа

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

уфа, республика башкортостан