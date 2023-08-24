Уфимские певцы собрали 2,5 миллиона рублей для помощи участникам СВО
Уфимские певцы собрали на концерте 2,5 миллиона рублей для помощи участникам СВО
© Фото : пресс-служба администрации города УфыУфимский эстрадный певец Айдар Галимов на благотворительном концерте
© Фото : пресс-служба администрации города Уфы
Уфимский эстрадный певец Айдар Галимов на благотворительном концерте
УФА, 24 авг – РИА Новости. Уфимские эстрадные певцы на благотворительном концерте собрали 2,5 миллиона рублей, на эти средства закупят теплые спальные мешки для участников спецоперации, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.
В мэрии отметили, что по инициативе главы города Ратмира Мавлиева состоялся фестиваль "Мы вместе, мы едины!", основная цель которого была благотворительной – направить все вырученные от продажи билетов средства в поддержку мобилизованных и добровольцев-земляков.
© Фото : пресс-служба администрации города УфыУфимский эстрадный певец Анвар Нургалиев на благотворительном концерте
Уфимский эстрадный певец Анвар Нургалиев на благотворительном концерте
© Фото : пресс-служба администрации города Уфы
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© Фото : пресс-служба администрации города УфыУфимский эстрадный певец Элвин Грей на благотворительном концерте
Уфимский эстрадный певец Элвин Грей на благотворительном концерте
© Фото : пресс-служба администрации города Уфы
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© Фото : пресс-служба администрации города УфыСпальные мешки для участников спецопераци, приобретенные на собранные средства на благотворительном концерте в Уфе
Спальные мешки для участников спецопераци, приобретенные на собранные средства на благотворительном концерте в Уфе
© Фото : пресс-служба администрации города Уфы
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© Фото : пресс-служба администрации города УфыСпальные мешки для участников спецопераци, приобретенные на собранные средства на благотворительном концерте в Уфе
Спальные мешки для участников спецопераци, приобретенные на собранные средства на благотворительном концерте в Уфе
© Фото : пресс-служба администрации города Уфы
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© Фото : пресс-служба администрации города УфыСпальные мешки для участников спецопераци, приобретенные на собранные средства на благотворительном концерте в Уфе
Спальные мешки для участников спецопераци, приобретенные на собранные средства на благотворительном концерте в Уфе
© Фото : пресс-служба администрации города Уфы
5 из 5
Уфимский эстрадный певец Анвар Нургалиев на благотворительном концерте
© Фото : пресс-служба администрации города Уфы
1 из 5
Уфимский эстрадный певец Элвин Грей на благотворительном концерте
© Фото : пресс-служба администрации города Уфы
2 из 5
Спальные мешки для участников спецопераци, приобретенные на собранные средства на благотворительном концерте в Уфе
© Фото : пресс-служба администрации города Уфы
3 из 5
Спальные мешки для участников спецопераци, приобретенные на собранные средства на благотворительном концерте в Уфе
© Фото : пресс-служба администрации города Уфы
4 из 5
Спальные мешки для участников спецопераци, приобретенные на собранные средства на благотворительном концерте в Уфе
© Фото : пресс-служба администрации города Уфы
5 из 5
"Для зрителей выступили популярные артисты башкирской и татарской эстрады, в том числе такие известные исполнители, как Айдар Галимов, Анвар Нургалиев, Рустам Гиззатуллин, Гузель Уразова, Ильдар Хакимов, Элвин Грей", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, два концерта помогли собрать 2,5 миллиона рублей, и скоро из Уфы в зону специальной военной операции отправят большую партию гуманитарной помощи.
"На собранные средства закупаем для наших бойцов порядка 1500 спальных мешков. Вот такой теплый результат после теплых концертов. В сентябре все отвезем нашим ребятам в зону СВО. Спасибо всем, кто принимал участие", - написал Мавлиев в своем телеграм-канале.
В пресс-службе уфимской мэрии добавили, что осенью такая поддержка нужна бойцам, чтобы они спали в тепле и комфорте. Сейчас идет пошив спальных мешков.