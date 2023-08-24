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Лавров провел переговоры с президентом ЦАР - РИА Новости, 24.08.2023
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14:23 24.08.2023 (обновлено: 14:30 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/peregovory-1891982031.html
Лавров провел переговоры с президентом ЦАР
Лавров провел переговоры с президентом ЦАР - РИА Новости, 24.08.2023
Лавров провел переговоры с президентом ЦАР
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с президентом Центральноафриканской республики Фостеном Арканжем Туадерой на полях саммита БРИКС, РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T14:23
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с президентом Центральноафриканской республики Фостеном Арканжем Туадерой на полях саммита БРИКС, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сергей Лавров с Президентом ЦАР в ЮАР", - написала Захарова, приложив фотографию российского министра и президента ЦАР за разговором.Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
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цар, юар, брикс, в мире
ЦАР, ЮАР, БРИКС, В мире
Лавров провел переговоры с президентом ЦАР

Захарова сообщила о переговорах Лаврова с президентом ЦАР

© Фото : Мария Захарова/TelegramМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время переговоров с президентом Центральноафриканской республики Фостеном Арканжем Туадерой на полях саммита БРИКС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время переговоров с президентом Центральноафриканской республики Фостеном Арканжем Туадерой на полях саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Фото : Мария Захарова/Telegram
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время переговоров с президентом Центральноафриканской республики Фостеном Арканжем Туадерой на полях саммита БРИКС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с президентом Центральноафриканской республики Фостеном Арканжем Туадерой на полях саммита БРИКС, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сергей Лавров с Президентом ЦАР в ЮАР", - написала Захарова, приложив фотографию российского министра и президента ЦАР за разговором.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
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