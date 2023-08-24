https://ria.ru/20230824/peregovory-1891982031.html

Лавров провел переговоры с президентом ЦАР

Лавров провел переговоры с президентом ЦАР - РИА Новости, 24.08.2023

Лавров провел переговоры с президентом ЦАР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с президентом Центральноафриканской республики Фостеном Арканжем Туадерой на полях саммита БРИКС, РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T14:23

2023-08-24T14:23

2023-08-24T14:30

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с президентом Центральноафриканской республики Фостеном Арканжем Туадерой на полях саммита БРИКС, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сергей Лавров с Президентом ЦАР в ЮАР", - написала Захарова, приложив фотографию российского министра и президента ЦАР за разговором.Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20230731/sammit-1887234566.html

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