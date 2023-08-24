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Лавров провел переговоры с президентом ЦАР
Лавров провел переговоры с президентом ЦАР - РИА Новости, 24.08.2023
Лавров провел переговоры с президентом ЦАР
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с президентом Центральноафриканской республики Фостеном Арканжем Туадерой на полях саммита БРИКС, РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T14:23
2023-08-24T14:23
2023-08-24T14:30
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с президентом Центральноафриканской республики Фостеном Арканжем Туадерой на полях саммита БРИКС, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сергей Лавров с Президентом ЦАР в ЮАР", - написала Захарова, приложив фотографию российского министра и президента ЦАР за разговором.Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
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цар, юар, брикс, в мире
Лавров провел переговоры с президентом ЦАР
Захарова сообщила о переговорах Лаврова с президентом ЦАР
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с президентом Центральноафриканской республики Фостеном Арканжем Туадерой на полях саммита БРИКС, сообщила в Telegram-канале
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сергей Лавров с Президентом ЦАР в ЮАР", - написала Захарова, приложив фотографию российского министра и президента ЦАР за разговором.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
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