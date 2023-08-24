https://ria.ru/20230824/palestina-1891975043.html

Страны БРИКС призвали к переговорам о создании государства Палестина

Страны БРИКС призвали к переговорам о создании государства Палестина - РИА Новости, 24.08.2023

Страны БРИКС призвали к переговорам о создании государства Палестина

Лидеры стран БРИКС призвали международное сообщество поддержать проведение прямых переговоров, ведущих к созданию суверенного государства Палестина, выразив... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T13:53

2023-08-24T13:53

2023-08-24T13:53

в мире

палестина

йоханнесбург

россия

владимир путин

сергей лавров

брикс

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91166/27/911662733_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_a0a8eb731e1401dfeb5fb85b7b50723c.jpg

ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС призвали международное сообщество поддержать проведение прямых переговоров, ведущих к созданию суверенного государства Палестина, выразив обеспокоенность ухудшением гуманитарной ситуации в регионе, говорится в итоговой декларации, опубликованной по итогам саммита в Йоханнесбурге. "Мы призываем международное сообщество поддержать прямые переговоры на основе международного права, включая соответствующие резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, а также Арабскую мирную инициативу, направленные на выполнение решения, предусматривающего существование двух государств, ведущие к созданию суверенного, независимого и жизнеспособного государства Палестина", - говорится в документе. Лидеры стран БРИКС выразили обеспокоенность ухудшением гуманитарной ситуации в Палестине, "вызванном эскалацией насилия в условиях продолжающейся израильской оккупации и расширения незаконных поселений". Главы государств также высоко оценили работу Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, призвав к расширению международной помощи для улучшения гуманитарного положения палестинского народа. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20230428/styd-1868483566.html

https://ria.ru/20230824/briks-1891955622.html

палестина

йоханнесбург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, палестина, йоханнесбург, россия, владимир путин, сергей лавров, брикс, оон