https://ria.ru/20230824/palestina-1891975043.html
Страны БРИКС призвали к переговорам о создании государства Палестина
Страны БРИКС призвали к переговорам о создании государства Палестина - РИА Новости, 24.08.2023
Страны БРИКС призвали к переговорам о создании государства Палестина
Лидеры стран БРИКС призвали международное сообщество поддержать проведение прямых переговоров, ведущих к созданию суверенного государства Палестина, выразив... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T13:53
2023-08-24T13:53
2023-08-24T13:53
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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС призвали международное сообщество поддержать проведение прямых переговоров, ведущих к созданию суверенного государства Палестина, выразив обеспокоенность ухудшением гуманитарной ситуации в регионе, говорится в итоговой декларации, опубликованной по итогам саммита в Йоханнесбурге. "Мы призываем международное сообщество поддержать прямые переговоры на основе международного права, включая соответствующие резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, а также Арабскую мирную инициативу, направленные на выполнение решения, предусматривающего существование двух государств, ведущие к созданию суверенного, независимого и жизнеспособного государства Палестина", - говорится в документе. Лидеры стран БРИКС выразили обеспокоенность ухудшением гуманитарной ситуации в Палестине, "вызванном эскалацией насилия в условиях продолжающейся израильской оккупации и расширения незаконных поселений". Главы государств также высоко оценили работу Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, призвав к расширению международной помощи для улучшения гуманитарного положения палестинского народа. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20230428/styd-1868483566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, йоханнесбург, россия, владимир путин, сергей лавров, брикс, оон
В мире, Палестина, Йоханнесбург, Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров, БРИКС, ООН
Страны БРИКС призвали к переговорам о создании государства Палестина
Страны БРИКС призвали к переговорам о создании суверенного государства Палестина