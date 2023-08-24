https://ria.ru/20230824/ovchinskiy-1891904073.html

Овчинский: более десяти тысяч специалистов обучат в центре БАС к 2027 году

Овчинский: более десяти тысяч специалистов обучат в центре БАС к 2027 году - РИА Новости, 24.08.2023

Овчинский: более десяти тысяч специалистов обучат в центре БАС к 2027 году

Москва работает над формированием научно-производственной экосистемы отрасли беспилотной авиации, базовой площадкой для нее стал индустриальный парк "Руднево",... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T10:16

2023-08-24T10:16

2023-08-24T10:16

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

технологии

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Москва работает над формированием научно-производственной экосистемы отрасли беспилотной авиации, базовой площадкой для нее стал индустриальный парк "Руднево", сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП) Владислав Овчинский.В "Руднево" разместился Федеральный центр беспилотных авиационных систем (БАС), там же началось формирование центра компетенций "Беспилотные авиационные системы" МГТУ имени Н. Э. Баумана.Предполагается, что экосистема отрасли обеспечит полный цикл: от разработки до испытаний и серийного выпуска различных видов беспилотной техники, а также подготовку кадров для отрасли."На базе Федерального центра БАС организуют учебно-методический центр, где будут готовить высококвалифицированных специалистов, в том числе операторский и технический персонал, и формировать кадровый резерв для проектирования беспилотников. Там также откроют высокотехнологичный колледж беспилотной авиации – филиал колледжа имени Н. Н. Годовикова, который сможет ежегодно выпускать не менее 350 специалистов отрасли БАС. Планируется, что до конца 2027 года в рамках ФЦ БАС обучат до 10 тысяч человек", – сказал Овчинский на Московском урбанистическом форуме – 2023.В свою очередь, МГТУ имени Н. Э. Баумана, располагающий соответствующими научно-техническими разработками и образовательными программами, сможет организовать опережающую подготовку специалистов для создания перспективных образцов беспилотных авиасистем, добавил руководитель ДИПП.

https://ria.ru/20230820/bespilotniki-1891108258.html

https://ria.ru/20230818/cinergiya-1890906328.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, москва, владислав овчинский