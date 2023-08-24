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Овчинский: более десяти тысяч специалистов обучат в центре БАС к 2027 году - РИА Новости, 24.08.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:16 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/ovchinskiy-1891904073.html
Овчинский: более десяти тысяч специалистов обучат в центре БАС к 2027 году
Овчинский: более десяти тысяч специалистов обучат в центре БАС к 2027 году - РИА Новости, 24.08.2023
Овчинский: более десяти тысяч специалистов обучат в центре БАС к 2027 году
Москва работает над формированием научно-производственной экосистемы отрасли беспилотной авиации, базовой площадкой для нее стал индустриальный парк "Руднево",... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T10:16
2023-08-24T10:16
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
технологии
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Москва работает над формированием научно-производственной экосистемы отрасли беспилотной авиации, базовой площадкой для нее стал индустриальный парк "Руднево", сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП) Владислав Овчинский.В "Руднево" разместился Федеральный центр беспилотных авиационных систем (БАС), там же началось формирование центра компетенций "Беспилотные авиационные системы" МГТУ имени Н. Э. Баумана.Предполагается, что экосистема отрасли обеспечит полный цикл: от разработки до испытаний и серийного выпуска различных видов беспилотной техники, а также подготовку кадров для отрасли."На базе Федерального центра БАС организуют учебно-методический центр, где будут готовить высококвалифицированных специалистов, в том числе операторский и технический персонал, и формировать кадровый резерв для проектирования беспилотников. Там также откроют высокотехнологичный колледж беспилотной авиации – филиал колледжа имени Н. Н. Годовикова, который сможет ежегодно выпускать не менее 350 специалистов отрасли БАС. Планируется, что до конца 2027 года в рамках ФЦ БАС обучат до 10 тысяч человек", – сказал Овчинский на Московском урбанистическом форуме – 2023.В свою очередь, МГТУ имени Н. Э. Баумана, располагающий соответствующими научно-техническими разработками и образовательными программами, сможет организовать опережающую подготовку специалистов для создания перспективных образцов беспилотных авиасистем, добавил руководитель ДИПП.
https://ria.ru/20230820/bespilotniki-1891108258.html
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технологии, москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Технологии, Москва, Владислав Овчинский
Овчинский: более десяти тысяч специалистов обучат в центре БАС к 2027 году

Овчинский: более десяти тысяч специалистов обучат в центре БАС в "Руднево"

© Фото : пресс-служба ДИППБолее 10 тысяч специалистов обучат в центре БАС к 2027 году
Более 10 тысяч специалистов обучат в центре БАС к 2027 году - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Фото : пресс-служба ДИПП
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Москва работает над формированием научно-производственной экосистемы отрасли беспилотной авиации, базовой площадкой для нее стал индустриальный парк "Руднево", сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП) Владислав Овчинский.
В "Руднево" разместился Федеральный центр беспилотных авиационных систем (БАС), там же началось формирование центра компетенций "Беспилотные авиационные системы" МГТУ имени Н. Э. Баумана.
© Фото : пресс-служба ДИППБолее 10 тысяч специалистов обучат в центре БАС к 2027 году
Более 10 тысяч специалистов обучат в центре БАС к 2027 году
Более 10 тысяч специалистов обучат в центре БАС к 2027 году
© Фото : пресс-служба ДИПП
1 из 4
© Фото : пресс-служба ДИППБолее 10 тысяч специалистов обучат в центре БАС к 2027 году
Более 10 тысяч специалистов обучат в центре БАС к 2027 году
Более 10 тысяч специалистов обучат в центре БАС к 2027 году
© Фото : пресс-служба ДИПП
2 из 4
© Фото : пресс-служба ДИППБолее 10 тысяч специалистов обучат в центре БАС к 2027 году
Более 10 тысяч специалистов обучат в центре БАС к 2027 году
Более 10 тысяч специалистов обучат в центре БАС к 2027 году
© Фото : пресс-служба ДИПП
3 из 4
© Фото : пресс-служба ДИППБолее 10 тысяч специалистов обучат в центре БАС к 2027 году
Более 10 тысяч специалистов обучат в центре БАС к 2027 году
Более 10 тысяч специалистов обучат в центре БАС к 2027 году
© Фото : пресс-служба ДИПП
4 из 4
Более 10 тысяч специалистов обучат в центре БАС к 2027 году
© Фото : пресс-служба ДИПП
1 из 4
Более 10 тысяч специалистов обучат в центре БАС к 2027 году
© Фото : пресс-служба ДИПП
2 из 4
Более 10 тысяч специалистов обучат в центре БАС к 2027 году
© Фото : пресс-служба ДИПП
3 из 4
Более 10 тысяч специалистов обучат в центре БАС к 2027 году
© Фото : пресс-служба ДИПП
4 из 4
Предполагается, что экосистема отрасли обеспечит полный цикл: от разработки до испытаний и серийного выпуска различных видов беспилотной техники, а также подготовку кадров для отрасли.
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20 августа, 12:34
"На базе Федерального центра БАС организуют учебно-методический центр, где будут готовить высококвалифицированных специалистов, в том числе операторский и технический персонал, и формировать кадровый резерв для проектирования беспилотников. Там также откроют высокотехнологичный колледж беспилотной авиации – филиал колледжа имени Н. Н. Годовикова, который сможет ежегодно выпускать не менее 350 специалистов отрасли БАС. Планируется, что до конца 2027 года в рамках ФЦ БАС обучат до 10 тысяч человек", – сказал Овчинский на Московском урбанистическом форуме – 2023.
В свою очередь, МГТУ имени Н. Э. Баумана, располагающий соответствующими научно-техническими разработками и образовательными программами, сможет организовать опережающую подготовку специалистов для создания перспективных образцов беспилотных авиасистем, добавил руководитель ДИПП.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыТехнологииМоскваВладислав Овчинский
 
 
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