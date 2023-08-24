Овчинский: более десяти тысяч специалистов обучат в центре БАС к 2027 году

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Москва работает над формированием научно-производственной экосистемы отрасли беспилотной авиации, базовой площадкой для нее стал индустриальный парк "Руднево", сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП) Владислав Овчинский.В "Руднево" разместился Федеральный центр беспилотных авиационных систем (БАС), там же началось формирование центра компетенций "Беспилотные авиационные системы" МГТУ имени Н. Э. Баумана.Предполагается, что экосистема отрасли обеспечит полный цикл: от разработки до испытаний и серийного выпуска различных видов беспилотной техники, а также подготовку кадров для отрасли."На базе Федерального центра БАС организуют учебно-методический центр, где будут готовить высококвалифицированных специалистов, в том числе операторский и технический персонал, и формировать кадровый резерв для проектирования беспилотников. Там также откроют высокотехнологичный колледж беспилотной авиации – филиал колледжа имени Н. Н. Годовикова, который сможет ежегодно выпускать не менее 350 специалистов отрасли БАС. Планируется, что до конца 2027 года в рамках ФЦ БАС обучат до 10 тысяч человек", – сказал Овчинский на Московском урбанистическом форуме – 2023.В свою очередь, МГТУ имени Н. Э. Баумана, располагающий соответствующими научно-техническими разработками и образовательными программами, сможет организовать опережающую подготовку специалистов для создания перспективных образцов беспилотных авиасистем, добавил руководитель ДИПП.
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Москва работает над формированием научно-производственной экосистемы отрасли беспилотной авиации, базовой площадкой для нее стал индустриальный парк "Руднево", сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП) Владислав Овчинский.
В "Руднево" разместился Федеральный центр беспилотных авиационных систем (БАС), там же началось формирование центра компетенций "Беспилотные авиационные системы" МГТУ имени Н. Э. Баумана.
Предполагается, что экосистема отрасли обеспечит полный цикл: от разработки до испытаний и серийного выпуска различных видов беспилотной техники, а также подготовку кадров для отрасли.
На форуме "Армия-2023" обсудили перспективы развития беспилотников
20 августа, 12:34
"На базе Федерального центра БАС организуют учебно-методический центр, где будут готовить высококвалифицированных специалистов, в том числе операторский и технический персонал, и формировать кадровый резерв для проектирования беспилотников. Там также откроют высокотехнологичный колледж беспилотной авиации – филиал колледжа имени Н. Н. Годовикова, который сможет ежегодно выпускать не менее 350 специалистов отрасли БАС. Планируется, что до конца 2027 года в рамках ФЦ БАС обучат до 10 тысяч человек", – сказал Овчинский на Московском урбанистическом форуме – 2023.
В свою очередь, МГТУ имени Н. Э. Баумана, располагающий соответствующими научно-техническими разработками и образовательными программами, сможет организовать опережающую подготовку специалистов для создания перспективных образцов беспилотных авиасистем, добавил руководитель ДИПП.
Первый в России факультет технологий БПЛА появится в "Cинергии"
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.