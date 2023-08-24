https://ria.ru/20230824/otravlenie-1891909832.html

Работу лагеря в Бурятии, где отравились 28 человек, приостановили

Работу лагеря в Бурятии, где отравились 28 человек, приостановили - РИА Новости, 24.08.2023

Работу лагеря в Бурятии, где отравились 28 человек, приостановили

Деятельность детского лагеря "Байкальский бор" в Бурятии, где произошло отравление 28 человек, приостановлена, идет вывоз детей из учреждения, сообщили РИА... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T10:23

2023-08-24T10:23

2023-08-24T13:41

происшествия

республика бурятия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Деятельность детского лагеря "Байкальский бор" в Бурятии, где произошло отравление 28 человек, приостановлена, идет вывоз детей из учреждения, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Республике Бурятия. В связи с регистрацией групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией в детском санаторно-оздоровительном лагере "Байкальский бор" среди 28 человек, включая 26 детей и двух работников лагеря, управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия проводится эпидемиологическое расследование по установлению причинно-следственной связи, пояснили в ведомстве. "В настоящее время деятельность детского санаторно-оздоровительного лагеря "Байкальский бор" приостановлена, осуществляется вывоз детей из учреждения", — говорится в сообщении. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора по Республике Бурятия, отметили в управлении.

https://ria.ru/20230729/lager-1887072481.html

https://ria.ru/20230819/otravlenie-1891027597.html

республика бурятия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, республика бурятия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)