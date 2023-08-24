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Работу лагеря в Бурятии, где отравились 28 человек, приостановили - РИА Новости, 24.08.2023
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10:23 24.08.2023 (обновлено: 13:41 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/otravlenie-1891909832.html
Работу лагеря в Бурятии, где отравились 28 человек, приостановили
Работу лагеря в Бурятии, где отравились 28 человек, приостановили - РИА Новости, 24.08.2023
Работу лагеря в Бурятии, где отравились 28 человек, приостановили
Деятельность детского лагеря "Байкальский бор" в Бурятии, где произошло отравление 28 человек, приостановлена, идет вывоз детей из учреждения, сообщили РИА... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T10:23
2023-08-24T13:41
происшествия
республика бурятия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Деятельность детского лагеря "Байкальский бор" в Бурятии, где произошло отравление 28 человек, приостановлена, идет вывоз детей из учреждения, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Республике Бурятия. В связи с регистрацией групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией в детском санаторно-оздоровительном лагере "Байкальский бор" среди 28 человек, включая 26 детей и двух работников лагеря, управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия проводится эпидемиологическое расследование по установлению причинно-следственной связи, пояснили в ведомстве. "В настоящее время деятельность детского санаторно-оздоровительного лагеря "Байкальский бор" приостановлена, осуществляется вывоз детей из учреждения", — говорится в сообщении. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора по Республике Бурятия, отметили в управлении.
https://ria.ru/20230729/lager-1887072481.html
https://ria.ru/20230819/otravlenie-1891027597.html
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происшествия, республика бурятия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Республика Бурятия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Работу лагеря в Бурятии, где отравились 28 человек, приостановили

Роспотребнадзор: в Бурятии из лагеря, где отравились 28 человек, вывозят детей

© РИА Новости / Константин ЧалабовДетский отдых
Детский отдых - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
Детский отдых. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Деятельность детского лагеря "Байкальский бор" в Бурятии, где произошло отравление 28 человек, приостановлена, идет вывоз детей из учреждения, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Республике Бурятия.
В связи с регистрацией групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией в детском санаторно-оздоровительном лагере "Байкальский бор" среди 28 человек, включая 26 детей и двух работников лагеря, управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия проводится эпидемиологическое расследование по установлению причинно-следственной связи, пояснили в ведомстве.
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"В настоящее время деятельность детского санаторно-оздоровительного лагеря "Байкальский бор" приостановлена, осуществляется вывоз детей из учреждения", — говорится в сообщении.
Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора по Республике Бурятия, отметили в управлении.
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ПроисшествияРеспублика БурятияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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