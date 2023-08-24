https://ria.ru/20230824/otravlenie-1891909832.html
Работу лагеря в Бурятии, где отравились 28 человек, приостановили
Работу лагеря в Бурятии, где отравились 28 человек, приостановили - РИА Новости, 24.08.2023
Работу лагеря в Бурятии, где отравились 28 человек, приостановили
Деятельность детского лагеря "Байкальский бор" в Бурятии, где произошло отравление 28 человек, приостановлена, идет вывоз детей из учреждения, сообщили РИА... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T10:23
2023-08-24T10:23
2023-08-24T13:41
происшествия
республика бурятия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/82356/29/823562947_0:173:2941:1827_1920x0_80_0_0_4abffa72508fcbb4a5d4d5a00b889141.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Деятельность детского лагеря "Байкальский бор" в Бурятии, где произошло отравление 28 человек, приостановлена, идет вывоз детей из учреждения, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Республике Бурятия. В связи с регистрацией групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией в детском санаторно-оздоровительном лагере "Байкальский бор" среди 28 человек, включая 26 детей и двух работников лагеря, управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия проводится эпидемиологическое расследование по установлению причинно-следственной связи, пояснили в ведомстве. "В настоящее время деятельность детского санаторно-оздоровительного лагеря "Байкальский бор" приостановлена, осуществляется вывоз детей из учреждения", — говорится в сообщении. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора по Республике Бурятия, отметили в управлении.
https://ria.ru/20230729/lager-1887072481.html
https://ria.ru/20230819/otravlenie-1891027597.html
республика бурятия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/82356/29/823562947_137:0:2804:2000_1920x0_80_0_0_66058edb0c7c59da936b62cb8e778c55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика бурятия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Республика Бурятия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Работу лагеря в Бурятии, где отравились 28 человек, приостановили
Роспотребнадзор: в Бурятии из лагеря, где отравились 28 человек, вывозят детей
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Деятельность детского лагеря "Байкальский бор" в Бурятии, где произошло отравление 28 человек, приостановлена, идет вывоз детей из учреждения, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Республике Бурятия.
В связи с регистрацией групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией в детском санаторно-оздоровительном лагере "Байкальский бор" среди 28 человек, включая 26 детей и двух работников лагеря, управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия проводится эпидемиологическое расследование по установлению причинно-следственной связи, пояснили в ведомстве.
В лагере на Алтае отравились около 70 детей
"В настоящее время деятельность детского санаторно-оздоровительного лагеря "Байкальский бор" приостановлена, осуществляется вывоз детей из учреждения", — говорится в сообщении.
Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора по Республике Бурятия, отметили в управлении.
Число отравившихся шаурмой во Владимире увеличилось до 76