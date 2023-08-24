https://ria.ru/20230824/otravlenie-1891886271.html

СК начал проверку после массового отравления детей в лагере в Бурятии

СК начал проверку после массового отравления детей в лагере в Бурятии - РИА Новости, 24.08.2023

СК начал проверку после массового отравления детей в лагере в Бурятии

Следственные органы организовали проверку после массового отравления у 21 ребенка в детском лагере "Байкальский бор" в Бурятии, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T07:55

2023-08-24T07:55

2023-08-24T07:55

россия

прибайкальский район

республика бурятия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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УЛАН-УДЭ, 24 авг - РИА Новости. Следственные органы организовали проверку после массового отравления у 21 ребенка в детском лагере "Байкальский бор" в Бурятии, сообщает СУСК РФ по региону. По данным ведомства, 23 августа 2023 года днем у 21 ребенка разного возраста из числа отдыхавших в детском лагере на территории Прибайкальского района Бурятии были обнаружены симптомы кишечной инфекции в виде тошноты и диареи. "Следственным отделом по Прибайкальскому району СУСК России по Республике Бурятия по данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении. Отмечается, что в помещениях пищеблока лагеря проведены санитарные обследования, взяты необходимые образцы для исследований. Дети будут получать лечение в амбулаторных условиях. Следователи устанавливают все обстоятельства массового отравления детей, точный диагноз и источник заболевания. При этом в Минздраве республики сообщается о 26 заболевших детях, их состояние оценивается как легкой степени тяжести. Шестерых госпитализировали в центральную районную больницу. Всего, по данным ведомства, осмотром охвачены 206 детей. "Учреждение закрыто для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий. Минспортом Бурятии организован централизованный трансфер детей в город Улан-Удэ согласно всем требованиям безопасности", - отметили в Минздраве Бурятии.

https://ria.ru/20230823/otravlenie-1891703302.html

https://ria.ru/20230821/otravlenie-1891273032.html

россия

прибайкальский район

республика бурятия

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россия, прибайкальский район, республика бурятия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия