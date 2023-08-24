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СК начал проверку после массового отравления детей в лагере в Бурятии - РИА Новости, 24.08.2023
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07:55 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/otravlenie-1891886271.html
СК начал проверку после массового отравления детей в лагере в Бурятии
СК начал проверку после массового отравления детей в лагере в Бурятии - РИА Новости, 24.08.2023
СК начал проверку после массового отравления детей в лагере в Бурятии
Следственные органы организовали проверку после массового отравления у 21 ребенка в детском лагере "Байкальский бор" в Бурятии, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T07:55
2023-08-24T07:55
россия
прибайкальский район
республика бурятия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 24 авг - РИА Новости. Следственные органы организовали проверку после массового отравления у 21 ребенка в детском лагере "Байкальский бор" в Бурятии, сообщает СУСК РФ по региону. По данным ведомства, 23 августа 2023 года днем у 21 ребенка разного возраста из числа отдыхавших в детском лагере на территории Прибайкальского района Бурятии были обнаружены симптомы кишечной инфекции в виде тошноты и диареи. "Следственным отделом по Прибайкальскому району СУСК России по Республике Бурятия по данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении. Отмечается, что в помещениях пищеблока лагеря проведены санитарные обследования, взяты необходимые образцы для исследований. Дети будут получать лечение в амбулаторных условиях. Следователи устанавливают все обстоятельства массового отравления детей, точный диагноз и источник заболевания. При этом в Минздраве республики сообщается о 26 заболевших детях, их состояние оценивается как легкой степени тяжести. Шестерых госпитализировали в центральную районную больницу. Всего, по данным ведомства, осмотром охвачены 206 детей. "Учреждение закрыто для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий. Минспортом Бурятии организован централизованный трансфер детей в город Улан-Удэ согласно всем требованиям безопасности", - отметили в Минздраве Бурятии.
https://ria.ru/20230823/otravlenie-1891703302.html
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россия
прибайкальский район
республика бурятия
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россия, прибайкальский район, республика бурятия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Прибайкальский район, Республика Бурятия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК начал проверку после массового отравления детей в лагере в Бурятии

СК начал проверку после отравления 21 ребенка в детском лагере в Бурятии

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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УЛАН-УДЭ, 24 авг - РИА Новости. Следственные органы организовали проверку после массового отравления у 21 ребенка в детском лагере "Байкальский бор" в Бурятии, сообщает СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, 23 августа 2023 года днем у 21 ребенка разного возраста из числа отдыхавших в детском лагере на территории Прибайкальского района Бурятии были обнаружены симптомы кишечной инфекции в виде тошноты и диареи.
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"Следственным отделом по Прибайкальскому району СУСК России по Республике Бурятия по данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в помещениях пищеблока лагеря проведены санитарные обследования, взяты необходимые образцы для исследований. Дети будут получать лечение в амбулаторных условиях.
Следователи устанавливают все обстоятельства массового отравления детей, точный диагноз и источник заболевания.
При этом в Минздраве республики сообщается о 26 заболевших детях, их состояние оценивается как легкой степени тяжести. Шестерых госпитализировали в центральную районную больницу. Всего, по данным ведомства, осмотром охвачены 206 детей.
"Учреждение закрыто для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий. Минспортом Бурятии организован централизованный трансфер детей в город Улан-Удэ согласно всем требованиям безопасности", - отметили в Минздраве Бурятии.
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РоссияПрибайкальский районРеспублика БурятияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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