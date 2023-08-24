https://ria.ru/20230824/otravlenie-1891886271.html
СК начал проверку после массового отравления детей в лагере в Бурятии
СК начал проверку после массового отравления детей в лагере в Бурятии - РИА Новости, 24.08.2023
СК начал проверку после массового отравления детей в лагере в Бурятии
Следственные органы организовали проверку после массового отравления у 21 ребенка в детском лагере "Байкальский бор" в Бурятии, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T07:55
2023-08-24T07:55
2023-08-24T07:55
россия
прибайкальский район
республика бурятия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
УЛАН-УДЭ, 24 авг - РИА Новости. Следственные органы организовали проверку после массового отравления у 21 ребенка в детском лагере "Байкальский бор" в Бурятии, сообщает СУСК РФ по региону. По данным ведомства, 23 августа 2023 года днем у 21 ребенка разного возраста из числа отдыхавших в детском лагере на территории Прибайкальского района Бурятии были обнаружены симптомы кишечной инфекции в виде тошноты и диареи. "Следственным отделом по Прибайкальскому району СУСК России по Республике Бурятия по данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении. Отмечается, что в помещениях пищеблока лагеря проведены санитарные обследования, взяты необходимые образцы для исследований. Дети будут получать лечение в амбулаторных условиях. Следователи устанавливают все обстоятельства массового отравления детей, точный диагноз и источник заболевания. При этом в Минздраве республики сообщается о 26 заболевших детях, их состояние оценивается как легкой степени тяжести. Шестерых госпитализировали в центральную районную больницу. Всего, по данным ведомства, осмотром охвачены 206 детей. "Учреждение закрыто для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий. Минспортом Бурятии организован централизованный трансфер детей в город Улан-Удэ согласно всем требованиям безопасности", - отметили в Минздраве Бурятии.
https://ria.ru/20230823/otravlenie-1891703302.html
https://ria.ru/20230821/otravlenie-1891273032.html
россия
прибайкальский район
республика бурятия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, прибайкальский район, республика бурятия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Прибайкальский район, Республика Бурятия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК начал проверку после массового отравления детей в лагере в Бурятии
СК начал проверку после отравления 21 ребенка в детском лагере в Бурятии