https://ria.ru/20230824/otdelka-1891960462.html

В программу восстановления Мариуполя могут включить черновую отделку жилья

В программу восстановления Мариуполя могут включить черновую отделку жилья - РИА Новости, 24.08.2023

В программу восстановления Мариуполя могут включить черновую отделку жилья

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил включить в программу восстановления Мариуполя черновую отделку в квартирах. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T13:18

2023-08-24T13:18

2023-08-24T13:18

надежные люди

ленинградская область

мариуполь

александр дрозденко

олег моргун

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил включить в программу восстановления Мариуполя черновую отделку в квартирах. Дроздено в своем телеграм-канале сообщил, что посетил Мариуполь, который помогает восстанавливать Ленинградская область. "Восстановленные дома выглядят аккуратно, новые двери и окна, свежие подъезды. А в них - сожженные квартиры или восстановленное жилье даже без разводки электричества, газа и воды. Согласен с мэром города Олегом Моргуном: если мы восстанавливаем город для людей - надо расширить программу восстановления до черновой отделки. Вопрос важный, докладную записку по итогам поездки направлю в правительство России", - написал губернатор. Дрозденко отметил, что Мариуполь меняется на глазах, а Ленинградский квартал становится реальностью. "Здесь наши строители работают по совести, здесь в беспрецедентных условиях разрабатывают, испытывают и внедряют новые технологии. Порадовал и вопрос от местной жительницы Анны: "Где зимой детям заниматься баскетболом?" Значит, что первоочередные вопросы с жильем, теплом, учебой и работой находят решения", - написал губернатор Ленобласти Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, строители из Ленинградской области восстановили 26 объектов. Среди них дома, представляющие историческое и культурное значение, такие как дом купца на Пушкинской или жилые дома дореволюционной постройки на Фонтанной. Сообщается, что жители отремонтированных домов, встречая главу Ленобласти, отмечали, что новое — не хуже старого, а во многом даже лучше. Также после ремонта начала работать детско-юношеская спортивная школа, где занимаются 800 юных спортсменов в секциях каратэ и кикбоксинга, спортивной и художественной гимнастики, шахмат и спортивных бальных танцев, стрельбы из лука и плавания. В настоящее время строители Ленинградской области восстанавливают 36 многоквартирных домов. В своей работе специалисты используют передовые технологии. Например, для ремонта домов на улице Артема этаж за этажом установили облегченные перекрытия по технологии "Марко". Это позволило укрепить конструктив зданий без увеличения несущих нагрузок, что позволило сохранить исторические объекты. Для покраски фасадов используют новейшую нанокерамическую краску, которая зарекомендовала себя в морском флоте. Отмечается, что Ленобласть кроме реновации жилого и социального фонда выполняет работы по благоустройству. Во дворах на улицах Металлургов, Фонтанная и Энгельса сделали тротуары, асфальт, высадили газоны, установили новое освещение, обустроили тренажерные площадки и игровые спортивные зоны для баскетбола, мини-футбола и волейбола. Ленинградская область помогает Мариуполю с III квартала 2022 года.

https://ria.ru/20230824/chuvashiya-1891959014.html

https://ria.ru/20230824/pevtsy-1891939024.html

https://ria.ru/20230824/mfts-1891940043.html

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мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ленинградская область, мариуполь, александр дрозденко, олег моргун