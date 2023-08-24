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Военный врач провел операцию запорожцу, раненному при обстреле РСЗО HIMARS - РИА Новости, 24.08.2023
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14:36 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/operatsiya-1891986244.html
Военный врач провел операцию запорожцу, раненному при обстреле РСЗО HIMARS
Военный врач провел операцию запорожцу, раненному при обстреле РСЗО HIMARS - РИА Новости, 24.08.2023
Военный врач провел операцию запорожцу, раненному при обстреле РСЗО HIMARS
В российском военном госпитале провели успешную 7-часовую хирургическую операцию по спасению мирного жителя Запорожской области, раненного при обстреле... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T14:36
2023-08-24T14:36
здоровье - общество
запорожская область
вооруженные силы рф
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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. В российском военном госпитале провели успешную 7-часовую хирургическую операцию по спасению мирного жителя Запорожской области, раненного при обстреле украинской армией с использованием американской РСЗО HIMARS, рассказал журналистам начальник хирургического отделения отдельного медицинского батальона 58-й армии ВС РФ Валентин. "Семь часов. Я даже могу сказать – это было 1 мая, когда использован был HIMARS. И это (пострадавший) был гражданский парень. 20 отверстий в тонкой кишке, плюс 5 в толстой кишке и 2 в желудке. Соответственно, резецировать большой такой участок тонкой кишки невозможно. Так человек не сможет жить. Пришлось каждое отверстие зашивать отдельно", - рассказал работающий на передовой СВО врач, непосредственно проводивший операцию. Операция прошла успешно. Пациент выздоровел и сейчас ведет полноценную мирную жизнь. "Парень сейчас ездит на скутере. Здоровается, благодарит", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230820/plennyy-1891100462.html
запорожская область
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здоровье - общество, запорожская область, вооруженные силы рф
Здоровье - Общество, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
Военный врач провел операцию запорожцу, раненному при обстреле РСЗО HIMARS

Военный врач провел успешную операцию запорожцу, раненному при обстреле HIMARS

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМедсестра готовит операционную во временном госпитале на территории Запорожской области
Медсестра готовит операционную во временном госпитале на территории Запорожской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости
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Медсестра готовит операционную во временном госпитале на территории Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. В российском военном госпитале провели успешную 7-часовую хирургическую операцию по спасению мирного жителя Запорожской области, раненного при обстреле украинской армией с использованием американской РСЗО HIMARS, рассказал журналистам начальник хирургического отделения отдельного медицинского батальона 58-й армии ВС РФ Валентин.
«
"Семь часов. Я даже могу сказать – это было 1 мая, когда использован был HIMARS. И это (пострадавший) был гражданский парень. 20 отверстий в тонкой кишке, плюс 5 в толстой кишке и 2 в желудке. Соответственно, резецировать большой такой участок тонкой кишки невозможно. Так человек не сможет жить. Пришлось каждое отверстие зашивать отдельно", - рассказал работающий на передовой СВО врач, непосредственно проводивший операцию.
Операция прошла успешно. Пациент выздоровел и сейчас ведет полноценную мирную жизнь. "Парень сейчас ездит на скутере. Здоровается, благодарит", - рассказал собеседник агентства.
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Здоровье - ОбществоЗапорожская областьВооруженные силы РФ
 
 
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