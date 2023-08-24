https://ria.ru/20230824/operatsiya-1891986244.html

Военный врач провел операцию запорожцу, раненному при обстреле РСЗО HIMARS

Военный врач провел операцию запорожцу, раненному при обстреле РСЗО HIMARS - РИА Новости, 24.08.2023

Военный врач провел операцию запорожцу, раненному при обстреле РСЗО HIMARS

В российском военном госпитале провели успешную 7-часовую хирургическую операцию по спасению мирного жителя Запорожской области, раненного при обстреле... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T14:36

2023-08-24T14:36

2023-08-24T14:36

здоровье - общество

запорожская область

вооруженные силы рф

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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. В российском военном госпитале провели успешную 7-часовую хирургическую операцию по спасению мирного жителя Запорожской области, раненного при обстреле украинской армией с использованием американской РСЗО HIMARS, рассказал журналистам начальник хирургического отделения отдельного медицинского батальона 58-й армии ВС РФ Валентин. "Семь часов. Я даже могу сказать – это было 1 мая, когда использован был HIMARS. И это (пострадавший) был гражданский парень. 20 отверстий в тонкой кишке, плюс 5 в толстой кишке и 2 в желудке. Соответственно, резецировать большой такой участок тонкой кишки невозможно. Так человек не сможет жить. Пришлось каждое отверстие зашивать отдельно", - рассказал работающий на передовой СВО врач, непосредственно проводивший операцию. Операция прошла успешно. Пациент выздоровел и сейчас ведет полноценную мирную жизнь. "Парень сейчас ездит на скутере. Здоровается, благодарит", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230820/plennyy-1891100462.html

запорожская область

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здоровье - общество, запорожская область, вооруженные силы рф