https://ria.ru/20230824/oon-1892011616.html

Лавров оценил возможность постоянного членства Германии и Японии в СБ ООН

Лавров оценил возможность постоянного членства Германии и Японии в СБ ООН - РИА Новости, 24.08.2023

Лавров оценил возможность постоянного членства Германии и Японии в СБ ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не может быть и речи о том, чтобы Германия и Япония присоединились к СБ ООН на постоянной основе. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T15:21

2023-08-24T15:21

2023-08-24T15:21

германия

япония

сергей лавров

оон

в мире

россия

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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не может быть и речи о том, чтобы Германия и Япония присоединились к СБ ООН на постоянной основе. "В смысловом плане, конечно же, не может быть и речи о том, чтобы Германия и Япония присоединились к Совету Безопасности на постоянной основе...", - сказал он в ходе пресс-конференции журналистам. Он напомнил, что более трети нынешнего состава (Совета) представляют страны так называемого "золотого миллиарда", "остальные 8 миллиардов в общем-то, конечно, недопредставлены". Министр считает, что "ни Германия, ни Япония не привнесут абсолютно ничего нового в дискуссии в Совете Безопасности, потому что они послушные исполнители воли Вашингтона, как собственно, практически все остальные западные страны...".

https://ria.ru/20230824/lavrov-1891999655.html

германия

япония

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германия, япония, сергей лавров, оон, в мире, россия