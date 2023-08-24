https://ria.ru/20230824/odessa-1892017725.html

"Это неизбежно". Зеленскому сообщили, что Россия готовит в Одессе

"Это неизбежно". Зеленскому сообщили, что Россия готовит в Одессе - РИА Новости, 24.08.2023

"Это неизбежно". Зеленскому сообщили, что Россия готовит в Одессе

Российская армия освободит Одессу после отступления ВСУ, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T15:40

2023-08-24T15:40

2023-08-24T15:51

политика

россия

одесса

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российская армия освободит Одессу после отступления ВСУ, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону."Я думаю, что это то направление, в котором все движется. <…> Как только ВСУ спрячутся за Днепром и россияне поймут, что фронт устоялся, <…> они пойдут на Одессу", — считает эксперт.По мнению бывшего разведчика, украинцы должны понять, что потеря выхода к Черному морю, а также утрата Харькова неизбежны, если Киев продолжит упираться и отказываться от переговоров об урегулировании конфликта.В начале августа советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никаких контактов с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, так как это станет фактической победой России.Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, а сейчас это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются найти мирные пути решения конфликта на Украине, но пока это невозможно.

https://ria.ru/20230823/zelenskiy-1891787688.html

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политика, россия, одесса, вооруженные силы украины, украина