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"Это неизбежно". Зеленскому сообщили, что Россия готовит в Одессе - РИА Новости, 24.08.2023
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15:40 24.08.2023 (обновлено: 15:51 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/odessa-1892017725.html
"Это неизбежно". Зеленскому сообщили, что Россия готовит в Одессе
"Это неизбежно". Зеленскому сообщили, что Россия готовит в Одессе - РИА Новости, 24.08.2023
"Это неизбежно". Зеленскому сообщили, что Россия готовит в Одессе
Российская армия освободит Одессу после отступления ВСУ, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T15:40
2023-08-24T15:51
политика
россия
одесса
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российская армия освободит Одессу после отступления ВСУ, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.&quot;Я думаю, что это то направление, в котором все движется. &lt;…&gt; Как только ВСУ спрячутся за Днепром и россияне поймут, что фронт устоялся, &lt;…&gt; они пойдут на Одессу&quot;, — считает эксперт.По мнению бывшего разведчика, украинцы должны понять, что потеря выхода к Черному морю, а также утрата Харькова неизбежны, если Киев продолжит упираться и отказываться от переговоров об урегулировании конфликта.В начале августа советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никаких контактов с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, так как это станет фактической победой России.Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, а сейчас это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются найти мирные пути решения конфликта на Украине, но пока это невозможно.
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политика, россия, одесса, вооруженные силы украины, украина
Политика, Россия, Одесса, Вооруженные силы Украины, Украина
"Это неизбежно". Зеленскому сообщили, что Россия готовит в Одессе

Экс-разведчик Риттер: Россия освободит Одессу, как только разгромит остатки ВСУ

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российская армия освободит Одессу после отступления ВСУ, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
«

"Я думаю, что это то направление, в котором все движется. <…> Как только ВСУ спрячутся за Днепром и россияне поймут, что фронт устоялся, <…> они пойдут на Одессу", — считает эксперт.

По мнению бывшего разведчика, украинцы должны понять, что потеря выхода к Черному морю, а также утрата Харькова неизбежны, если Киев продолжит упираться и отказываться от переговоров об урегулировании конфликта.
В начале августа советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никаких контактов с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, так как это станет фактической победой России.
Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, а сейчас это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются найти мирные пути решения конфликта на Украине, но пока это невозможно.
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