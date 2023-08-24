https://ria.ru/20230824/obstrely-1891900516.html

ВСУ ночью обстреляли Новую Каховку

ВСУ ночью обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 24.08.2023

ВСУ ночью обстреляли Новую Каховку

Украинские войска ночью нанесли артиллерийские удары по Новой Каховке, Каховке, Голой пристани, Корсунке и Старой Збурьевке в Херсонской области, выпустив по... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T09:44

2023-08-24T09:44

2023-08-24T09:44

в мире

новая каховка

херсонская область

каховка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 24 авг – РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли артиллерийские удары по Новой Каховке, Каховке, Голой пристани, Корсунке и Старой Збурьевке в Херсонской области, выпустив по ним не менее 35 снарядов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам в четверг представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Корсунка, Голая Пристань, Старая Збурьевка выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб По его словам, всего за сутки по городам и сёлам левобережья Днепра в Херсонской области прилетело более 100 снарядов.

https://ria.ru/20230824/donetsk-1891897656.html

новая каховка

херсонская область

каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, новая каховка, херсонская область , каховка