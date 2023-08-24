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ВСУ ночью обстреляли Новую Каховку
ВСУ ночью обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 24.08.2023
ВСУ ночью обстреляли Новую Каховку
Украинские войска ночью нанесли артиллерийские удары по Новой Каховке, Каховке, Голой пристани, Корсунке и Старой Збурьевке в Херсонской области, выпустив по... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T09:44
2023-08-24T09:44
2023-08-24T09:44
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новая каховка
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 24 авг – РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли артиллерийские удары по Новой Каховке, Каховке, Голой пристани, Корсунке и Старой Збурьевке в Херсонской области, выпустив по ним не менее 35 снарядов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам в четверг представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Корсунка, Голая Пристань, Старая Збурьевка выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб По его словам, всего за сутки по городам и сёлам левобережья Днепра в Херсонской области прилетело более 100 снарядов.
https://ria.ru/20230824/donetsk-1891897656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВСУ ночью обстреляли Новую Каховку
ВСУ нанесли артудары по Новой Каховке, Каховке, Голой пристани и Корсунке