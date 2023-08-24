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ВСУ ночью обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 24.08.2023
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09:44 24.08.2023
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ВСУ ночью обстреляли Новую Каховку
ВСУ ночью обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 24.08.2023
ВСУ ночью обстреляли Новую Каховку
Украинские войска ночью нанесли артиллерийские удары по Новой Каховке, Каховке, Голой пристани, Корсунке и Старой Збурьевке в Херсонской области, выпустив по... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T09:44
2023-08-24T09:44
в мире
новая каховка
херсонская область
каховка
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 24 авг – РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли артиллерийские удары по Новой Каховке, Каховке, Голой пристани, Корсунке и Старой Збурьевке в Херсонской области, выпустив по ним не менее 35 снарядов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам в четверг представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Корсунка, Голая Пристань, Старая Збурьевка выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб По его словам, всего за сутки по городам и сёлам левобережья Днепра в Херсонской области прилетело более 100 снарядов.
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новая каховка
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в мире, новая каховка, херсонская область , каховка
В мире, Новая Каховка, Херсонская область , Каховка
ВСУ ночью обстреляли Новую Каховку

ВСУ нанесли артудары по Новой Каховке, Каховке, Голой пристани и Корсунке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 24 авг – РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли артиллерийские удары по Новой Каховке, Каховке, Голой пристани, Корсунке и Старой Збурьевке в Херсонской области, выпустив по ним не менее 35 снарядов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам в четверг представитель экстренных служб региона.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Корсунка, Голая Пристань, Старая Збурьевка выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб
По его словам, всего за сутки по городам и сёлам левобережья Днепра в Херсонской области прилетело более 100 снарядов.
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В миреНовая КаховкаХерсонская областьКаховка
 
 
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