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Военврач рассказал о последствиях применения кассетных боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 24.08.2023
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08:49 24.08.2023
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Военврач рассказал о последствиях применения кассетных боеприпасов ВСУ
Военврач рассказал о последствиях применения кассетных боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 24.08.2023
Военврач рассказал о последствиях применения кассетных боеприпасов ВСУ
Основную тяжесть применения ВСУ натовских кассетных боеприпасов чувствует на себе мирное население, заявил журналистам начальник хирургического отделения... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T08:49
2023-08-24T08:49
специальная военная операция на украине
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 24 авг - РИА Новости. Основную тяжесть применения ВСУ натовских кассетных боеприпасов чувствует на себе мирное население, заявил журналистам начальник хирургического отделения отдельного медицинского батальона российской 58-й общевойсковой армии Валентин. "Кассетные боеприпасы стали поражать больше гражданское население. Потому что используют часто в населенных пунктах против живой силы, и наравне с военнослужащими приезжают и местное население. Которому мы оказываем, естественно, помощь. И причем гражданское население страдает гораздо сильнее ввиду того, что у них нет средств индивидуальной бронезащиты", - рассказал работающий на передовой российский военврач. Медик отметил, что ранее чаще приходилось сталкиваться со шрапнельными ранениями от американской РСЗО HIMARS. "Было время массового использования снарядов РСЗО HIMARS. Это маленькая круглая шрапнель – стальные шарики. Бешеная проникающая способность, то есть тело прошивало насквозь. И много было таких ранений… Сейчас, скорее всего, закончился HIMARS, реже начали использовать, соответственно, (началось - ред.) использование кассетного боеприпаса. Что также ведет за собой ряд характерных особенностей", - пояснил Валентин.Он подчеркнул, что в отличие от HIMARS, от которого можно было успеть укрыться, кассетные боеприпасы поражают всю площадь и их много – взрываются во все стороны. "Снаряды взрываются перед, сбоку, сзади раненого, и получается массированное ранение. Ноги, таз, живот, грудь – и, соответственно, сразу в несколько полостей проникает, в связи с чем состояние пациентов раненых крайне тяжелое", - пояснил хирург. Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военных поставок. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США, Украина и Россия в их число не входят.
https://ria.ru/20230824/donetsk-1891882988.html
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украина, сша, россия, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия, Вооруженные силы Украины, Общество
Военврач рассказал о последствиях применения кассетных боеприпасов ВСУ

Военврач: от кассетных боеприпасов ВСУ больше страдает мирное население

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки на месте обстрела в Донецке
Осколки на месте обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки на месте обстрела в Донецке. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 24 авг - РИА Новости. Основную тяжесть применения ВСУ натовских кассетных боеприпасов чувствует на себе мирное население, заявил журналистам начальник хирургического отделения отдельного медицинского батальона российской 58-й общевойсковой армии Валентин.
"Кассетные боеприпасы стали поражать больше гражданское население. Потому что используют часто в населенных пунктах против живой силы, и наравне с военнослужащими приезжают и местное население. Которому мы оказываем, естественно, помощь. И причем гражданское население страдает гораздо сильнее ввиду того, что у них нет средств индивидуальной бронезащиты", - рассказал работающий на передовой российский военврач.
Медик отметил, что ранее чаще приходилось сталкиваться со шрапнельными ранениями от американской РСЗО HIMARS.
"Было время массового использования снарядов РСЗО HIMARS. Это маленькая круглая шрапнель – стальные шарики. Бешеная проникающая способность, то есть тело прошивало насквозь. И много было таких ранений… Сейчас, скорее всего, закончился HIMARS, реже начали использовать, соответственно, (началось - ред.) использование кассетного боеприпаса. Что также ведет за собой ряд характерных особенностей", - пояснил Валентин.
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Он подчеркнул, что в отличие от HIMARS, от которого можно было успеть укрыться, кассетные боеприпасы поражают всю площадь и их много – взрываются во все стороны.
"Снаряды взрываются перед, сбоку, сзади раненого, и получается массированное ранение. Ноги, таз, живот, грудь – и, соответственно, сразу в несколько полостей проникает, в связи с чем состояние пациентов раненых крайне тяжелое", - пояснил хирург.
Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военных поставок. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США, Украина и Россия в их число не входят.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАРоссияВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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