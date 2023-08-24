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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 24.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:42 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/obstrely-1891890547.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 24.08.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли районы Донецка и Макеевку, выпустив за час двадцать шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в четверг в... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T08:42
2023-08-24T08:42
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли районы Донецка и Макеевку, выпустив за час двадцать шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров… 07.25 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Кроме того, с 8.00 за 25 минут украинские военные выпустили девятнадцать таких же снарядов по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка и Червоногвардейскому району Макеевки. Кроме того, в 7.45 подвергся обстрелу Никитовский район Горловки, по нему выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, Киевский - в северной части города. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230824/svo-1891812787.html
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донецк
макеевка
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донецк, макеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска выпустили 26 натовских снарядов по Донецку и Макеевке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли районы Донецка и Макеевку, выпустив за час двадцать шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров… 07.25 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
Кроме того, с 8.00 за 25 минут украинские военные выпустили девятнадцать таких же снарядов по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка и Червоногвардейскому району Макеевки.
Кроме того, в 7.45 подвергся обстрелу Никитовский район Горловки, по нему выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра.
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08:00
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, Киевский - в северной части города.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Последствия обстрела центра Донецка. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
При обстреле Донецка поврежден один из корпусов центральной горбольницы
08:16
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаДонецкая Народная Республика
 
 
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