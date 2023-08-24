Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска выпустили 26 натовских снарядов по Донецку и Макеевке
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли районы Донецка и Макеевку, выпустив за час двадцать шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров… 07.25 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
Кроме того, с 8.00 за 25 минут украинские военные выпустили девятнадцать таких же снарядов по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка и Червоногвардейскому району Макеевки.
Кроме того, в 7.45 подвергся обстрелу Никитовский район Горловки, по нему выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, Киевский - в северной части города.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.