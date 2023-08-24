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Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку

Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 24.08.2023

Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска выпустили 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров и семь снарядов калибра 152 миллиметра по Донецку и населенному пункту Горловка,... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T20:46

2023-08-24T20:46

2023-08-24T20:46

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

украина

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров и семь снарядов калибра 152 миллиметра по Донецку и населенному пункту Горловка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.17 - населенный пункт Галицыновка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров..., 18.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра..., 19.20 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, представительство сообщило, что в 19.20 по Горловке (Калининский район) было выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра, в 19.50 по Донецку (Куйбышевский район) - три снаряда калибром 155 миллиметров и в 20.20 по Куйбышевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

горловка

украина

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донецк, горловка, украина, нато, сцкк