Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку
СЦКК: украинские военные выпустили 20 снарядов по Донецку и Горловке
Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров и семь снарядов калибра 152 миллиметра по Донецку и населенному пункту Горловка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.17 - населенный пункт Галицыновка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров..., 18.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра..., 19.20 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Кроме того, представительство сообщило, что в 19.20 по Горловке (Калининский район) было выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра, в 19.50 по Донецку (Куйбышевский район) - три снаряда калибром 155 миллиметров и в 20.20 по Куйбышевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.