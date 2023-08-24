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ВСУ продолжают обстрел района больницы имени Вишневского в Донецке
ВСУ продолжают обстрел района больницы имени Вишневского в Донецке - РИА Новости, 24.08.2023
ВСУ продолжают обстрел района больницы имени Вишневского в Донецке
Обстрел со стороны украинских войск района больницы имени Вишневского в Донецке не прекращается, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T18:43
2023-08-24T18:43
2023-08-24T18:43
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Обстрел со стороны украинских войск района больницы имени Вишневского в Донецке не прекращается, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "Не прекращается обстрел района больницы Вишневского!", - написал мэр. Ранее очевидцы сообщили, что в четверг ночью украинские снаряды попали на территорию больницы, побиты окна, повреждены стены одного из корпусов. Днем обстрел возобновился.
донецкая народная республика
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алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
ВСУ продолжают обстрел района больницы имени Вишневского в Донецке
Кулемзин: ВСУ продолжают обстрел района больницы имени Вишневского в Донецке