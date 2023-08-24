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ВСУ продолжают обстрел района больницы имени Вишневского в Донецке

ВСУ продолжают обстрел района больницы имени Вишневского в Донецке - РИА Новости, 24.08.2023

ВСУ продолжают обстрел района больницы имени Вишневского в Донецке

Обстрел со стороны украинских войск района больницы имени Вишневского в Донецке не прекращается, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T18:43

2023-08-24T18:43

2023-08-24T18:43

специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Обстрел со стороны украинских войск района больницы имени Вишневского в Донецке не прекращается, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "Не прекращается обстрел района больницы Вишневского!", - написал мэр. Ранее очевидцы сообщили, что в четверг ночью украинские снаряды попали на территорию больницы, побиты окна, повреждены стены одного из корпусов. Днем обстрел возобновился.

донецкая народная республика

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алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины