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ВСУ продолжают обстрел района больницы имени Вишневского в Донецке - РИА Новости, 24.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:43 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/obstrel-1892070725.html
ВСУ продолжают обстрел района больницы имени Вишневского в Донецке
ВСУ продолжают обстрел района больницы имени Вишневского в Донецке - РИА Новости, 24.08.2023
ВСУ продолжают обстрел района больницы имени Вишневского в Донецке
Обстрел со стороны украинских войск района больницы имени Вишневского в Донецке не прекращается, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T18:43
2023-08-24T18:43
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Обстрел со стороны украинских войск района больницы имени Вишневского в Донецке не прекращается, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "Не прекращается обстрел района больницы Вишневского!", - написал мэр. Ранее очевидцы сообщили, что в четверг ночью украинские снаряды попали на территорию больницы, побиты окна, повреждены стены одного из корпусов. Днем обстрел возобновился.
донецкая народная республика
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алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
ВСУ продолжают обстрел района больницы имени Вишневского в Донецке

Кулемзин: ВСУ продолжают обстрел района больницы имени Вишневского в Донецке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Обстрел со стороны украинских войск района больницы имени Вишневского в Донецке не прекращается, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
"Не прекращается обстрел района больницы Вишневского!", - написал мэр.
Ранее очевидцы сообщили, что в четверг ночью украинские снаряды попали на территорию больницы, побиты окна, повреждены стены одного из корпусов. Днем обстрел возобновился.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеАлексей Кулемзин (Донецк)Донецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы Украины
 
 
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