Украинские военные обстреляли Донецк кассетными снарядами
СЦКК: украинские военные выпустили четыре кассетных снаряда по Донецку
© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров из "натовской" артиллерии по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Кроме того, с 16.10 по 17.22 украинские войска выпустили в общей сложности еще 16 "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров по Киевскому и Петровскому районам Донецка и 7 снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке.
Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, Киевский - в северной. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.