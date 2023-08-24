https://ria.ru/20230824/obstrel-1891993880.html

Украинский снаряд попал в остановку общественного транспорта в Донецке

Украинский снаряд попал в остановку общественного транспорта в Донецке - РИА Новости, 24.08.2023

Украинский снаряд попал в остановку общественного транспорта в Донецке

Украинский снаряд попал в остановку общественного транспорта в Петровском районе Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T14:51

2023-08-24T14:51

2023-08-24T14:51

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

петровский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868815958_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_e6080e234a3c35d4e33ae0e58d038d48.jpg

ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Украинский снаряд попал в остановку общественного транспорта в Петровском районе Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале."В результате обстрела Петровского района на улице Углегорской произошло прямое попадание в остановку общественного транспорта; по улице В. Пика повреждены фасад, остекление, центральный вход магазина и уничтожен автомобиль", - написал мэр.Ранее в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) неоднократно сообщало об обстрелах украинскими войсками Донецка, включая Петровский район, в том числе с использованием кассетных боеприпасов. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230823/ukraina-1891581246.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк