https://ria.ru/20230824/obstrel-1891993880.html
Украинский снаряд попал в остановку общественного транспорта в Донецке
Украинский снаряд попал в остановку общественного транспорта в Донецке - РИА Новости, 24.08.2023
Украинский снаряд попал в остановку общественного транспорта в Донецке
Украинский снаряд попал в остановку общественного транспорта в Петровском районе Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T14:51
2023-08-24T14:51
2023-08-24T14:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Украинский снаряд попал в остановку общественного транспорта в Петровском районе Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале."В результате обстрела Петровского района на улице Углегорской произошло прямое попадание в остановку общественного транспорта; по улице В. Пика повреждены фасад, остекление, центральный вход магазина и уничтожен автомобиль", - написал мэр.Ранее в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) неоднократно сообщало об обстрелах украинскими войсками Донецка, включая Петровский район, в том числе с использованием кассетных боеприпасов. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230823/ukraina-1891581246.html
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинский снаряд попал в остановку общественного транспорта в Донецке
Кулемзин: в Донецке снаряд попал в остановку, также повреждено здание магазина