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Украинский снаряд попал в остановку общественного транспорта в Донецке - РИА Новости, 24.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:51 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/obstrel-1891993880.html
Украинский снаряд попал в остановку общественного транспорта в Донецке
Украинский снаряд попал в остановку общественного транспорта в Донецке - РИА Новости, 24.08.2023
Украинский снаряд попал в остановку общественного транспорта в Донецке
Украинский снаряд попал в остановку общественного транспорта в Петровском районе Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T14:51
2023-08-24T14:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Украинский снаряд попал в остановку общественного транспорта в Петровском районе Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале."В результате обстрела Петровского района на улице Углегорской произошло прямое попадание в остановку общественного транспорта; по улице В. Пика повреждены фасад, остекление, центральный вход магазина и уничтожен автомобиль", - написал мэр.Ранее в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) неоднократно сообщало об обстрелах украинскими войсками Донецка, включая Петровский район, в том числе с использованием кассетных боеприпасов. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230823/ukraina-1891581246.html
донецк
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в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
Украинский снаряд попал в остановку общественного транспорта в Донецке

Кулемзин: в Донецке снаряд попал в остановку, также повреждено здание магазина

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Украинский снаряд попал в остановку общественного транспорта в Петровском районе Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
«
"В результате обстрела Петровского района на улице Углегорской произошло прямое попадание в остановку общественного транспорта; по улице В. Пика повреждены фасад, остекление, центральный вход магазина и уничтожен автомобиль", - написал мэр.
Ранее в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) неоднократно сообщало об обстрелах украинскими войсками Донецка, включая Петровский район, в том числе с использованием кассетных боеприпасов.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦКК
 
 
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