https://ria.ru/20230824/oborudovanie-1891983444.html

В Челябинской области увеличились выплаты на газовое оборудование

В Челябинской области увеличились выплаты на газовое оборудование - РИА Новости, 24.08.2023

В Челябинской области увеличились выплаты на газовое оборудование

Максимальный размер единовременной выплаты льготным категориям граждан на установку внутридомового газового оборудования увеличился в Челябинской области со 100 РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T14:27

2023-08-24T14:27

2023-08-24T14:27

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ЧЕЛЯБИНСК, 24 авг – РИА Новости. Максимальный размер единовременной выплаты льготным категориям граждан на установку внутридомового газового оборудования увеличился в Челябинской области со 100 тысяч до 150 тысяч рублей, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона. Ранее глава региона Алексей Текслер сообщал о подведении промежуточных итогов программы догазификации этого года, так, за 7 месяцев специалисты "Газпром газораспределение Челябинск" довели газопроводы до 8 тысяч домовладений, что в 2 раза больше, чем в 2022 году. "Еще одна новость. Принял решение увеличить со 100 до 150 тысяч рублей выплату на приобретение газового оборудования льготным категориям наших жителей. Весной, напомню, мы перечень льготников расширили. А для наших защитников — участников СВО, военнослужащих по контракту, а также их семей — продолжает действовать аналогичная мера поддержки в размере 200 тысяч рублей. Продолжим работу, чтобы газ в Челябинской области стал доступен всем, кто в нем нуждается", - пояснял Текслер. "По инициативе Алексея Текслера на Южном Урале максимальный размер выплаты на установку внутридомового газового оборудования увеличен до 150 тысяч рублей. Соответствующий закон, разработанный министерством социальных отношений по поручению главы региона, принят сегодня, 24 августа, сразу в трех чтениях на заседании законодательного собрания области", - говорится в сообщении. Пресс-служба напоминает, что выплата на внутридомовое газовое оборудование в Челябинской области по решению губернатора введена с 2021 года. Если программа социальной догазификации помогает провести голубое топливо до границ земельных участков, то меры соцподдержки дают возможность жителям региона приобрести и установить необходимое оборудование. По словам министра социальных отношений области Ирины Буториной, максимальный размер единовременной социальной выплаты на оплату приобретения и установки внутридомового газового увеличен для отдельных категорий граждан со 100 тысяч до 150 тысяч рублей. "Для участников специальной военной операции и членов их семей максимальная сумма не меняется – это 200 тысяч рублей. Изменение размера единовременной социальной выплаты связано с ростом стоимости оборудования и материалов, из-за чего увеличилась средняя стоимость газификации частных жилых домов", – цитирует пресс-служба слова Буториной. По данным министерства соцотношений, так, выплату на газификацию до 150 тысяч рублей смогут получить одиноко проживающие пенсионеры старше 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин), семьи с детьми-инвалидами и многодетные семьи со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, инвалиды I и II групп со среднедушевым доходом, размер которого не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения. А также совместно проживающие пенсионеры старше 65 лет, инвалиды и ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий и малоимущие одиноко проживающие граждане и малоимущие семьи с детьми до 18 лет. Обращаться за получением выплат необходимо в управления социальной защиты по месту жительства, подать заявление на выплату на приобретение внутридомового газового оборудования необходимо до заключения договора на поставку газа, напоминает министерство. Председатель законодательного собрания региона Олег Гербер добавил, что в мае текущего года депутаты законодательного собрания поддержали инициативу губернатора области о расширении категорий граждан, имеющих право на единовременную соцвыплату в связи с установкой внутридомового газового оборудования. "На эти цели дополнительно предусмотрено более 62 миллионов рублей. Сегодня также по инициативе главы региона для наиболее незащищенных категорий южноуральцев максимальный размер выплаты на установку внутридомового газового оборудования увеличен со 100 до 150 тысяч рублей. Но для семей участников СВО размер этой выплаты остается прежним – 200 тысяч рублей", - цитирует пресс-служба заксобрания слова Гербера.

https://ria.ru/20230821/klassy-1891250648.html

https://ria.ru/20230802/gazifikatsiya-1887742996.html

https://ria.ru/20230814/chelyabinsk-1890157416.html

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общество, челябинская область, алексей текслер, газпром, жилье