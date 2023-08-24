https://ria.ru/20230824/nelegaly-1892003884.html
В Польше заявили о нарастающей агрессии нелегалов на белорусской границе
В Польше заявили о нарастающей агрессии нелегалов на белорусской границе - РИА Новости, 24.08.2023
В Польше заявили о нарастающей агрессии нелегалов на белорусской границе
Заместитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил в интервью агентству PAP о нарастающей "волне агрессии" со стороны нелегальных... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T15:07
2023-08-24T15:07
2023-08-24T15:17
польша
минск
александр лукашенко
белоруссия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760733622_0:60:2048:1212_1920x0_80_0_0_75953c14f1fd24643f3bc202a09e3e73.jpg
ВАРШАВА, 24 авг – РИА Новости. Заместитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил в интервью агентству PAP о нарастающей "волне агрессии" со стороны нелегальных мигрантов на польско-белоруской границе. "Мы сталкиваемся с высокой интенсивностью этой гибридной операции, которая началась в 2021 году. На сегодняшний день, в этом году, у нас уже было 20 тысяч попыток нелегально пересечь границу из Белоруссии в Польшу", - сказал Жарин в интервью. "Их элементом является также довольно большая волна агрессии. В последние дни были забросаны камнями наши патрули. Произошло уничтожение патрульной машины пограничников, применение каких - то пневматических снарядов. Мы сталкиваемся с фазой, которая очень беспокоит. Безусловно, волна агрессии нарастает", - добавил он. По статистике Пограничной стражи Польши, с начала года 19,5 тысячи нелегальных мигрантов пытались незаконно пересечь польско-белорусскую границу. В марте и апреле все было примерно по 2,5 тысячи, в мае и июне – примерно по 3 тысячи, а в июле - 4 тысячи. По данным пограничников, в этом году из Белоруссии в Польшу нелегально пытались проникнуть граждане почти 50 разных стран. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20230812/granitsa-1889753499.html
https://ria.ru/20230504/polsha-1869695306.html
польша
минск
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760733622_91:0:1911:1365_1920x0_80_0_0_cc1548f2915160f192c0bb8676e348d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, минск, александр лукашенко, белоруссия, евросоюз
Польша, Минск, Александр Лукашенко, Белоруссия, Евросоюз
В Польше заявили о нарастающей агрессии нелегалов на белорусской границе
В Польше заявили о 20 000 попытках нелегально пересечь границу из Белоруссии