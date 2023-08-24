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В Польше заявили о нарастающей агрессии нелегалов на белорусской границе - РИА Новости, 24.08.2023
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15:07 24.08.2023 (обновлено: 15:17 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/nelegaly-1892003884.html
В Польше заявили о нарастающей агрессии нелегалов на белорусской границе
В Польше заявили о нарастающей агрессии нелегалов на белорусской границе - РИА Новости, 24.08.2023
В Польше заявили о нарастающей агрессии нелегалов на белорусской границе
Заместитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил в интервью агентству PAP о нарастающей "волне агрессии" со стороны нелегальных... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T15:07
2023-08-24T15:17
польша
минск
александр лукашенко
белоруссия
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ВАРШАВА, 24 авг – РИА Новости. Заместитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил в интервью агентству PAP о нарастающей "волне агрессии" со стороны нелегальных мигрантов на польско-белоруской границе. "Мы сталкиваемся с высокой интенсивностью этой гибридной операции, которая началась в 2021 году. На сегодняшний день, в этом году, у нас уже было 20 тысяч попыток нелегально пересечь границу из Белоруссии в Польшу", - сказал Жарин в интервью. "Их элементом является также довольно большая волна агрессии. В последние дни были забросаны камнями наши патрули. Произошло уничтожение патрульной машины пограничников, применение каких - то пневматических снарядов. Мы сталкиваемся с фазой, которая очень беспокоит. Безусловно, волна агрессии нарастает", - добавил он. По статистике Пограничной стражи Польши, с начала года 19,5 тысячи нелегальных мигрантов пытались незаконно пересечь польско-белорусскую границу. В марте и апреле все было примерно по 2,5 тысячи, в мае и июне – примерно по 3 тысячи, а в июле - 4 тысячи. По данным пограничников, в этом году из Белоруссии в Польшу нелегально пытались проникнуть граждане почти 50 разных стран. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20230812/granitsa-1889753499.html
https://ria.ru/20230504/polsha-1869695306.html
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польша, минск, александр лукашенко, белоруссия, евросоюз
Польша, Минск, Александр Лукашенко, Белоруссия, Евросоюз
В Польше заявили о нарастающей агрессии нелегалов на белорусской границе

В Польше заявили о 20 000 попытках нелегально пересечь границу из Белоруссии

© Фото : @Zelazna_Dywizja/TwitterПольские военнослужащие на границе с Белоруссией
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Фото : @Zelazna_Dywizja/Twitter
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией. Архивное фото
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ВАРШАВА, 24 авг – РИА Новости. Заместитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил в интервью агентству PAP о нарастающей "волне агрессии" со стороны нелегальных мигрантов на польско-белоруской границе.
"Мы сталкиваемся с высокой интенсивностью этой гибридной операции, которая началась в 2021 году. На сегодняшний день, в этом году, у нас уже было 20 тысяч попыток нелегально пересечь границу из Белоруссии в Польшу", - сказал Жарин в интервью.
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"Их элементом является также довольно большая волна агрессии. В последние дни были забросаны камнями наши патрули. Произошло уничтожение патрульной машины пограничников, применение каких - то пневматических снарядов. Мы сталкиваемся с фазой, которая очень беспокоит. Безусловно, волна агрессии нарастает", - добавил он.
По статистике Пограничной стражи Польши, с начала года 19,5 тысячи нелегальных мигрантов пытались незаконно пересечь польско-белорусскую границу. В марте и апреле все было примерно по 2,5 тысячи, в мае и июне – примерно по 3 тысячи, а в июле - 4 тысячи. По данным пограничников, в этом году из Белоруссии в Польшу нелегально пытались проникнуть граждане почти 50 разных стран.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе.
Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
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