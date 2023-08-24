https://ria.ru/20230824/myanma-1891988828.html

Еще одно пляжное направление станет доступно российским туристам напрямую

Еще одно пляжное направление станет доступно российским туристам напрямую - РИА Новости, 24.08.2023

Еще одно пляжное направление станет доступно российским туристам напрямую

В ближайшее время у россиян появится еще одно экзотическое направление в ЮВА: туроператоры планируют продавать путевки в Мьянму на прямых рейсах Myanmar... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T15:51

2023-08-24T15:51

2023-08-24T15:51

туризм

новости - туризм

мьянма

новосибирск

мандалай (округ)

интурист

ассоциация туроператоров россии (атор)

куда можно лететь

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. В ближайшее время у россиян появится еще одно экзотическое направление в ЮВА: туроператоры планируют продавать путевки в Мьянму на прямых рейсах Myanmar Airways, которые с 6 сентября будут летать по маршруту Новосибирск — Мандалай — Янгон, сообщает АТОР.В ближайшее время туры представит Space Travel, у которого будут как пляжные варианты, так и экскурсионные, рассказал гендиректор компании. По его словам, цены выставят “примерно на уровне путевок в Таиланд”.Из Новосибирска туры также планирует сформировать "Интурист", однако только после запуска рейсов и для малых групп. В компании отметили, что сначала нужно понять состояние маршрута, инфраструктуры и готовность к приему туристов из России. Сейчас у "Интуриста" есть экскурсионные туры в Мьянму на пять дней, которые стоят 350 тысяч рублей на двоих.Также путевки в страну предлагает China Travel, девять дней без перелета обойдутся в 300 тысяч рублей на двоих.Myanmar Airways продает прямые билеты из Новосибирска в Мандалай от 40 тысяч рублей в одну сторону и от 72 тысяч рублей туда-обратно. В Янгон билеты стоят на одну-две тысячи дороже.Мьянма – бывшая Бирма, иногда за обилие буддистских храмов ее называют страной золотых пагод. Пляжный отдых тоже хороший. Протяженность береговой линии составляет 1 930 километров. Большинство пляжей в стране находятся на побережье Бенгальского залива и Андаманского моря.

https://ria.ru/20230823/chartery-1891652874.html

мьянма

новосибирск

мандалай (округ)

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новости - туризм, мьянма, новосибирск, мандалай (округ), интурист, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море