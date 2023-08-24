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На Крымском мосту восстановили движение машин - РИА Новости, 24.08.2023
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10:09 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/most-1891906463.html
На Крымском мосту восстановили движение машин
На Крымском мосту восстановили движение машин - РИА Новости, 24.08.2023
На Крымском мосту восстановили движение машин
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T10:09
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республика крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. Движение перекрыли утром в четверг в 9.13 по мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
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республика крым, крымский мост
Республика Крым, Крымский мост
На Крымском мосту восстановили движение машин

На Крымском мосту восстановили движение автомобильного транспорта

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПассажирский поезд едет по Крымскому мосту
Пассажирский поезд едет по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Пассажирский поезд едет по Крымскому мосту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.
Движение перекрыли утром в четверг в 9.13 по мск.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
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Республика КрымКрымский мост
 
 
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