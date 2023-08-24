https://ria.ru/20230824/most-1891906463.html

На Крымском мосту восстановили движение машин

На Крымском мосту восстановили движение машин - РИА Новости, 24.08.2023

На Крымском мосту восстановили движение машин

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T10:09

2023-08-24T10:09

2023-08-24T10:09

республика крым

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. Движение перекрыли утром в четверг в 9.13 по мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230822/bpla-1891621693.html

республика крым

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, крымский мост