https://ria.ru/20230824/most-1891906463.html
На Крымском мосту восстановили движение машин
На Крымском мосту восстановили движение машин - РИА Новости, 24.08.2023
На Крымском мосту восстановили движение машин
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T10:09
2023-08-24T10:09
2023-08-24T10:09
республика крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. Движение перекрыли утром в четверг в 9.13 по мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230822/bpla-1891621693.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, крымский мост
Республика Крым, Крымский мост
На Крымском мосту восстановили движение машин
На Крымском мосту восстановили движение автомобильного транспорта