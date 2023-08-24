"Моспром" организует переговоры столичных компаний с партнерами из Филиппин
© Фото : пресс-служба ДИПП "Моспром" организует переговоры столичных компаний с партнерами из Филиппин
© Фото : пресс-служба ДИПП
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Десять московских компаний промышленного и агропромышленного сектора примут участие в переговорах с филиппинскими дистрибьюторами в ходе бизнес-миссии, которую столичный центр "Моспром" проводит с 21 августа по 1 сентября, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
Всего в рамках байерской программы будет организовано более ста онлайн-переговоров с потенциальными партнерами из Филиппин.
© Фото : пресс-служба ДИПП "Моспром" организует переговоры столичных компаний с партнерами из Филиппин
"Моспром" организует переговоры столичных компаний с партнерами из Филиппин
© Фото : пресс-служба ДИПП
1 из 4
© Фото : пресс-служба ДИПП "Моспром" организует переговоры столичных компаний с партнерами из Филиппин
"Моспром" организует переговоры столичных компаний с партнерами из Филиппин
© Фото : пресс-служба ДИПП
2 из 4
© Фото : пресс-служба ДИПП "Моспром" организует переговоры столичных компаний с партнерами из Филиппин
"Моспром" организует переговоры столичных компаний с партнерами из Филиппин
© Фото : пресс-служба ДИПП
3 из 4
© Фото : пресс-служба ДИПП "Моспром" организует переговоры столичных компаний с партнерами из Филиппин
"Моспром" организует переговоры столичных компаний с партнерами из Филиппин
© Фото : пресс-служба ДИПП
4 из 4
"Моспром" организует переговоры столичных компаний с партнерами из Филиппин
© Фото : пресс-служба ДИПП
1 из 4
"Моспром" организует переговоры столичных компаний с партнерами из Филиппин
© Фото : пресс-служба ДИПП
2 из 4
"Моспром" организует переговоры столичных компаний с партнерами из Филиппин
© Фото : пресс-служба ДИПП
3 из 4
"Моспром" организует переговоры столичных компаний с партнерами из Филиппин
© Фото : пресс-служба ДИПП
4 из 4
К участию в них приглашаются также столичные компании пищепрома, в том числе консервированных заготовок, хлебобулочных изделий и товаров для здорового питания.
"У предприятий появится возможность презентовать свои товары на новом рынке. Мы надеемся, что регион станет долгосрочным партнером для экспортеров отечественной промышленной продукции", – отметил Овчинский.
Центр "Моспром" занимается поддержкой столичного промышленного экспорта с 2019 года, в том числе, в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Сотрудники центра анализируют целевые зарубежные рынки, определяют эффективную стратегию выхода на них, бесплатно помогают с организацией переговоров с потенциальными зарубежными контрагентами. В рамках федеральной программы "Мой экспорт" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" также открыта цифровая платформа "Мой экспорт", где можно бесплатно получить консультацию экспертов по экспорту, пройти онлайн-обучение и многое другое.
Как отметили в пресс-службе ДИПП, в минувшем году уже многие московские экспортно ориентированные производители несырьевой неэнергетической продукции благодаря такой поддержке нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, ЮВА и СНГ.