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"Моспром" организует переговоры столичных компаний с партнерами из Филиппин - РИА Новости, 24.08.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:14 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/mosprom-1891952560.html
"Моспром" организует переговоры столичных компаний с партнерами из Филиппин
"Моспром" организует переговоры столичных компаний с партнерами из Филиппин - РИА Новости, 24.08.2023
"Моспром" организует переговоры столичных компаний с партнерами из Филиппин
Десять московских компаний промышленного и агропромышленного сектора примут участие в переговорах с филиппинскими дистрибьюторами в ходе бизнес-миссии, которую... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T13:14
2023-08-24T13:14
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
филиппины
латинская америка
африка
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Десять московских компаний промышленного и агропромышленного сектора примут участие в переговорах с филиппинскими дистрибьюторами в ходе бизнес-миссии, которую столичный центр "Моспром" проводит с 21 августа по 1 сентября, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Всего в рамках байерской программы будет организовано более ста онлайн-переговоров с потенциальными партнерами из Филиппин.К участию в них приглашаются также столичные компании пищепрома, в том числе консервированных заготовок, хлебобулочных изделий и товаров для здорового питания."У предприятий появится возможность презентовать свои товары на новом рынке. Мы надеемся, что регион станет долгосрочным партнером для экспортеров отечественной промышленной продукции", – отметил Овчинский.Центр "Моспром" занимается поддержкой столичного промышленного экспорта с 2019 года, в том числе, в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Сотрудники центра анализируют целевые зарубежные рынки, определяют эффективную стратегию выхода на них, бесплатно помогают с организацией переговоров с потенциальными зарубежными контрагентами. В рамках федеральной программы "Мой экспорт" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" также открыта цифровая платформа "Мой экспорт", где можно бесплатно получить консультацию экспертов по экспорту, пройти онлайн-обучение и многое другое.Как отметили в пресс-службе ДИПП, в минувшем году уже многие московские экспортно ориентированные производители несырьевой неэнергетической продукции благодаря такой поддержке нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, ЮВА и СНГ.
https://ria.ru/20230824/ovchinskiy-1891904073.html
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москва, владислав овчинский, филиппины, латинская америка, африка
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский, Филиппины, Латинская Америка, Африка

"Моспром" организует переговоры столичных компаний с партнерами из Филиппин

© Фото : пресс-служба ДИПП "Моспром" организует переговоры столичных компаний с партнерами из Филиппин
Моспром организует переговоры столичных компаний с партнерами из Филиппин - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Фото : пресс-служба ДИПП
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Десять московских компаний промышленного и агропромышленного сектора примут участие в переговорах с филиппинскими дистрибьюторами в ходе бизнес-миссии, которую столичный центр "Моспром" проводит с 21 августа по 1 сентября, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
Всего в рамках байерской программы будет организовано более ста онлайн-переговоров с потенциальными партнерами из Филиппин.
© Фото : пресс-служба ДИПП "Моспром" организует переговоры столичных компаний с партнерами из Филиппин
Моспром организует переговоры столичных компаний с партнерами из Филиппин
"Моспром" организует переговоры столичных компаний с партнерами из Филиппин
© Фото : пресс-служба ДИПП
1 из 4
© Фото : пресс-служба ДИПП "Моспром" организует переговоры столичных компаний с партнерами из Филиппин
Моспром организует переговоры столичных компаний с партнерами из Филиппин
"Моспром" организует переговоры столичных компаний с партнерами из Филиппин
© Фото : пресс-служба ДИПП
2 из 4
© Фото : пресс-служба ДИПП "Моспром" организует переговоры столичных компаний с партнерами из Филиппин
Моспром организует переговоры столичных компаний с партнерами из Филиппин
"Моспром" организует переговоры столичных компаний с партнерами из Филиппин
© Фото : пресс-служба ДИПП
3 из 4
© Фото : пресс-служба ДИПП "Моспром" организует переговоры столичных компаний с партнерами из Филиппин
Моспром организует переговоры столичных компаний с партнерами из Филиппин
"Моспром" организует переговоры столичных компаний с партнерами из Филиппин
© Фото : пресс-служба ДИПП
4 из 4
"Моспром" организует переговоры столичных компаний с партнерами из Филиппин
© Фото : пресс-служба ДИПП
1 из 4
"Моспром" организует переговоры столичных компаний с партнерами из Филиппин
© Фото : пресс-служба ДИПП
2 из 4
"Моспром" организует переговоры столичных компаний с партнерами из Филиппин
© Фото : пресс-служба ДИПП
3 из 4
"Моспром" организует переговоры столичных компаний с партнерами из Филиппин
© Фото : пресс-служба ДИПП
4 из 4
К участию в них приглашаются также столичные компании пищепрома, в том числе консервированных заготовок, хлебобулочных изделий и товаров для здорового питания.
"У предприятий появится возможность презентовать свои товары на новом рынке. Мы надеемся, что регион станет долгосрочным партнером для экспортеров отечественной промышленной продукции", – отметил Овчинский.
Центр "Моспром" занимается поддержкой столичного промышленного экспорта с 2019 года, в том числе, в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Сотрудники центра анализируют целевые зарубежные рынки, определяют эффективную стратегию выхода на них, бесплатно помогают с организацией переговоров с потенциальными зарубежными контрагентами. В рамках федеральной программы "Мой экспорт" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" также открыта цифровая платформа "Мой экспорт", где можно бесплатно получить консультацию экспертов по экспорту, пройти онлайн-обучение и многое другое.
Более 10 тысяч специалистов обучат в центре БАС к 2027 году - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Овчинский: более десяти тысяч специалистов обучат в центре БАС к 2027 году
10:16
Как отметили в пресс-службе ДИПП, в минувшем году уже многие московские экспортно ориентированные производители несырьевой неэнергетической продукции благодаря такой поддержке нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, ЮВА и СНГ.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав ОвчинскийФилиппиныЛатинская АмерикаАфрика
 
 
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