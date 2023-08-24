https://ria.ru/20230824/moor-1892082410.html

Инвесторы развивают турбизнес в селах Тюменской области, заявил Моор

Инвесторы развивают турбизнес в селах Тюменской области, заявил Моор - РИА Новости, 24.08.2023

Инвесторы развивают турбизнес в селах Тюменской области, заявил Моор

Ярковский район Тюменской области обладает большим туристическим потенциалом, который привлекает местных инвесторов, заявил губернатор Тюменской области... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T19:50

2023-08-24T19:50

2023-08-24T19:58

тюменская область

тюменская область

ярковский район

григорий распутин

александр моор

туризм

новости - туризм

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ТЮМЕНЬ, 24 авг – РИА Новости. Ярковский район Тюменской области обладает большим туристическим потенциалом, который привлекает местных инвесторов, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам рабочей поездки в муниципалитет. "У Ярковского района большой туристический потенциал, который привлекает местных инвесторов. В селе Покровском родился Григорий Распутин. … Рядом с Покровским проходит федеральная автотрасса, здесь часто останавливаются гости. Инвесторы планируют создать крупный туристический комплекс, который совмещал бы место для отдыха и один из двух имеющихся в селе музеев Распутина", – отметил глава региона. Проект планирует реализовать тюменский предприниматель – гендиректор "Сибинтел-Холдинга" Владимир Шевчик. По словам Моора, у инвестора много интересных задумок, причем не только на тему Распутина, но и по развитию туристической инфраструктуры региона. Также губернатор осмотрел реконструированный термальный комплекс в селе Дубровном. Предприниматель Андрей Потапов инвестировал в модернизацию объекта 15 миллионов рублей. По дороге в Покровское здесь можно искупаться в бассейне с лечебной минеральной водой и отдохнуть в комфортабельных номерах. После реализации второй очереди проекта, ориентировочно в 2025 году, неподалеку расположится еще один термальный комплекс с большим бассейном и гостиницей на сто гостей. "В 2022 году термальные комплексы Тюменской области посетили в общей сложности 1,3 миллиона человек. Уверен, в дальнейшем эта цифра будет еще больше, потому что появляются новые точки притяжения", – подчеркнул Александр Моор.

https://ria.ru/20230814/byudzhet-1890043963.html

тюменская область

ярковский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

тюменская область, ярковский район, григорий распутин, александр моор, туризм, новости - туризм