https://ria.ru/20230824/mobilizatsiya-1891972439.html

В Донецке усомнились в дополнительной мобилизации на Украине

В Донецке усомнились в дополнительной мобилизации на Украине - РИА Новости, 24.08.2023

В Донецке усомнились в дополнительной мобилизации на Украине

Советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1" выразил сомнения относительно способности Украины провести дополнительную мобилизацию в полном... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T13:45

2023-08-24T13:45

2023-08-24T13:45

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

ян гагин

денис пушилин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

киев

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1" выразил сомнения относительно способности Украины провести дополнительную мобилизацию в полном объеме. Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве заявил, что военное командование Украины хочет мобилизовать больше людей. "Я очень сомневаюсь, что эту дополнительную мобилизацию на Украине они смогут провести в полном объеме заявленном – они заявляют о трех миллионах. Думаю, что эти три миллиона они не наберут", - сказал Гагин. Он отметил, что во время всеобщей мобилизации Киеву не удалось набрать необходимого количества людей. Также, по мнению Гагина, не стоит забывать о том количестве живой силы ВСУ, которое уже уничтожено на линии фронта, которое находится сейчас в госпиталях, которое дезертировало или попало в российский плен. "Это можно сравнить с какой-то агонией. Я не думаю, что они реализуют эту мобилизацию", - подчеркнул советник Дениса Пушилина. Гагин полагает, что "Украина ждет этой осени и распутицы, как какого-то гонга истощенный боксер на ринге", потому что ВСУ обескровлены, их не хватает на всю протяженность фронта.

https://ria.ru/20230815/vsu-1890187293.html

https://ria.ru/20230811/plennyy-1889433326.html

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донецкая народная республика

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украина, донецкая народная республика, ян гагин, денис пушилин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, киев