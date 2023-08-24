https://ria.ru/20230824/mobilizatsiya-1891972439.html
В Донецке усомнились в дополнительной мобилизации на Украине
В Донецке усомнились в дополнительной мобилизации на Украине - РИА Новости, 24.08.2023
В Донецке усомнились в дополнительной мобилизации на Украине
Советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1" выразил сомнения относительно способности Украины провести дополнительную мобилизацию в полном... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T13:45
2023-08-24T13:45
2023-08-24T13:45
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
ян гагин
денис пушилин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_0:573:2622:2048_1920x0_80_0_0_deda9d4836a60319f37133f7f3538c95.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1" выразил сомнения относительно способности Украины провести дополнительную мобилизацию в полном объеме. Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве заявил, что военное командование Украины хочет мобилизовать больше людей. "Я очень сомневаюсь, что эту дополнительную мобилизацию на Украине они смогут провести в полном объеме заявленном – они заявляют о трех миллионах. Думаю, что эти три миллиона они не наберут", - сказал Гагин. Он отметил, что во время всеобщей мобилизации Киеву не удалось набрать необходимого количества людей. Также, по мнению Гагина, не стоит забывать о том количестве живой силы ВСУ, которое уже уничтожено на линии фронта, которое находится сейчас в госпиталях, которое дезертировало или попало в российский плен. "Это можно сравнить с какой-то агонией. Я не думаю, что они реализуют эту мобилизацию", - подчеркнул советник Дениса Пушилина. Гагин полагает, что "Украина ждет этой осени и распутицы, как какого-то гонга истощенный боксер на ринге", потому что ВСУ обескровлены, их не хватает на всю протяженность фронта.
https://ria.ru/20230815/vsu-1890187293.html
https://ria.ru/20230811/plennyy-1889433326.html
украина
донецкая народная республика
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_104:415:2282:2048_1920x0_80_0_0_8da8db9aa24d348aa61abcafac43f14c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика, ян гагин, денис пушилин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Денис Пушилин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Киев
В Донецке усомнились в дополнительной мобилизации на Украине
Гагин: Украине будет сложно реализовать дополнительную мобилизацию