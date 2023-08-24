https://ria.ru/20230824/mks-1892084685.html

Экипаж "Союза МС-24" сдал экзамены перед полетом на МКС

Экипаж "Союза МС-24" сдал экзамены перед полетом на МКС - РИА Новости, 24.08.2023

Экипаж "Союза МС-24" сдал экзамены перед полетом на МКС

Основной и дублирующий экипажи корабля "Союз МС-24", который в сентябре отправится на Международную космическую станцию (МКС), сдали экзамены, сообщил в четверг РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T20:01

2023-08-24T20:01

2023-08-24T20:01

наука

байконур (город)

земля

николай чуб

алексей овчинин

олег кононенко

роскосмос

наса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149376/57/1493765792_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_bda4a76e6559d994f63a8c1f8975a94b.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Основной и дублирующий экипажи корабля "Союз МС-24", который в сентябре отправится на Международную космическую станцию (МКС), сдали экзамены, сообщил в четверг "Роскосмос". "На этой неделе члены основного и дублирующего экипажей экспедиции МКС-70/71 проводили рабочие дни на тренажерах российского сегмента станции и пилотируемого корабля "Союз". По результатам четырех дней оба экипажа выполнили все задачи тренировки в полном объеме, вовремя распознали и парировали введенные в соответствии с вытянутыми билетами нештатные ситуации", - говорится в сообщении. В понедельник российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и астронавт НАСА Лорал О'Хара, входящие в основной экипаж корабля, выполнили экзаменационную тренировку на знание российского сегмента станции, справились со всеми нештатными ситуациями и получили оценку "отлично". "Двадцать второго августа так же успешно экипаж продемонстрировал свои навыки работы с кораблем "Союз" на всех этапах космического полета. В это время дублирующий экипаж, в состав которого вошли Алексей Овчинин и Трейси Дайсон, парировал нештатные ситуации на российском сегменте МКС. Действия основного экипажа и их дублеров были высоко оценены комиссией", - добавили в госкорпорации. В среду у Кононенко и Овчинина прошла экзаменационная тренировка на тренажере корабля "Союз". Овчинин, командир дублирующего экипажа, выступил в качестве дублера бортинженера Николая Чуба. Экипаж устранил нештатные ситуации на всех этапах полета, космонавты вручную провели стыковку из-за отказа системы "Курс", а также перешли на срочный спуск из-за разгерметизации спускаемого аппарата. В этот раз их действия комиссия также оценила на "отлично". "Сегодня, 24 августа, состоялась экзаменационная тренировка по системам пилотируемого корабля "Союз" у дублирующего экипажа. В ней участвовали Алексей Овчинин, Трейси Дайсон и член основного экипажа "Союз МС-24" Николай Чуб в качестве бортинженера", - отметили в "Роскосмосе". Ранее "Роскосмос" сообщил, что главная медкомиссия рекомендовала вывести из состава дублирующего экипажа космонавта Олега Платонова. С тех пор Овчинин дублирует как Кононенко, так и Чуба. Старт корабля на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур запланирован на 15 сентября 2023 года. Ожидается, что Кононенко с Чубом проведут на станции 375 суток. О'Хара вернётся на Землю в марте 2024 года.

https://ria.ru/20230824/mks-1892060164.html

https://ria.ru/20230719/kosmos-1885116111.html

https://ria.ru/20230424/kosmos-1867303564.html

байконур (город)

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

байконур (город), земля, николай чуб, алексей овчинин, олег кононенко, роскосмос, наса