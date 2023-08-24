https://ria.ru/20230824/mkad-1892028832.html

Бирюков: выполнено почти 60% работ по замене асфальта на МКАД

Бирюков: выполнено почти 60% работ по замене асфальта на МКАД - РИА Новости, 24.08.2023

Бирюков: выполнено почти 60% работ по замене асфальта на МКАД

Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили почти 60% работ по замене асфальтового покрытия на МКАД, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T16:19

2023-08-24T16:19

2023-08-24T16:19

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили почти 60% работ по замене асфальтового покрытия на МКАД, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно с наступлением устойчивых круглосуточных положительных температур воздуха стартуют мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. В этом году проводим ремонт 38 участков МКАД общей площадью 1,7 миллиона квадратных метров", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что асфальт уже заменили на 20 участках общей площадью 1 миллион квадратных метров. Самыми крупными стали участки на 73-81, 90-93 и 7-14 километрах внутренней стороны МКАД. "Интенсивное движение и резкие перепады температуры в осенне-зимний период оказывают повышенную нагрузку на дорожное полотно, что приводит к образованию колейности. Поэтому дорожные службы регулярно проверяют состояние покрытия, следят за истечением гарантийного срока и своевременно производят замену. Работы проводятся преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения", - пояснил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что всего в этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах обновят более 23 миллионов квадратных метров асфальтобетонного покрытия.

https://realty.ria.ru/20230824/kanalizatsiya-1891252050.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков