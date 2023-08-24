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Путин заявил, что БРИКС выступает за подлинно сбалансированный миропорядок

Путин заявил, что БРИКС выступает за подлинно сбалансированный миропорядок - РИА Новости, 24.08.2023

Путин заявил, что БРИКС выступает за подлинно сбалансированный миропорядок

БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР) выступает за миропорядок, который был бы подлинно сбалансирован и учитывал интересы многих стран, сохраняя многообразие... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T12:13

2023-08-24T12:13

2023-08-24T12:13

владимир путин

брикс

россия

бразилия

индия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР) выступает за миропорядок, который был бы подлинно сбалансирован и учитывал интересы многих стран, сохраняя многообразие народов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы все с вами выступаем за формирование нового многополярного миропорядка. Миропорядка, который был бы подлинно сбалансированным и учитывал суверенные интересы максимально широкого круга государств, открывал бы возможность для реализации различных моделей развития, помогая сохранять многообразие национальных культур и традиций", - сказал Путин на заседании лидеров "пятерки" в формате БРИКС плюс.

россия

бразилия

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2023

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владимир путин, брикс, россия, бразилия, индия