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Путин заявил, что БРИКС выступает за подлинно сбалансированный миропорядок
Путин заявил, что БРИКС выступает за подлинно сбалансированный миропорядок - РИА Новости, 24.08.2023
Путин заявил, что БРИКС выступает за подлинно сбалансированный миропорядок
БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР) выступает за миропорядок, который был бы подлинно сбалансирован и учитывал интересы многих стран, сохраняя многообразие... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T12:13
2023-08-24T12:13
2023-08-24T12:13
владимир путин
брикс
россия
бразилия
индия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР) выступает за миропорядок, который был бы подлинно сбалансирован и учитывал интересы многих стран, сохраняя многообразие народов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы все с вами выступаем за формирование нового многополярного миропорядка. Миропорядка, который был бы подлинно сбалансированным и учитывал суверенные интересы максимально широкого круга государств, открывал бы возможность для реализации различных моделей развития, помогая сохранять многообразие национальных культур и традиций", - сказал Путин на заседании лидеров "пятерки" в формате БРИКС плюс.
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владимир путин, брикс, россия, бразилия, индия
Владимир Путин, БРИКС, Россия, Бразилия, Индия
Путин заявил, что БРИКС выступает за подлинно сбалансированный миропорядок
Путин: страны БРИКС выступают за сохранение многообразия народов