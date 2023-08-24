https://ria.ru/20230824/mir-1892079226.html
КНР: мир не должен подливать масла в огонь в отношения Москвы и Киева
КНР: мир не должен подливать масла в огонь в отношения Москвы и Киева - РИА Новости, 24.08.2023
КНР: мир не должен подливать масла в огонь в отношения Москвы и Киева
Мировое сообщество должно призывать Москву и Киев к сдержанности, компромиссу и поиску возможностей для возобновления мира, а не "подливать масла в огонь",... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T19:25
2023-08-24T19:25
2023-08-24T19:25
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чжан цзюнь
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ООН, 24 авг - РИА Новости. Мировое сообщество должно призывать Москву и Киев к сдержанности, компромиссу и поиску возможностей для возобновления мира, а не "подливать масла в огонь", заявил в четверг на заседании Совбеза ООН по Украине постоянный представитель КНР Чжан Цзюнь. "Мы считаем, что международное сообщество должно побуждать стороны к сдержанности и спокойствию, к тому, чтобы через достижение консенсуса идти навстречу друг другу, громче выступать с призывами к миру и переговорам и искать возможности для реализации различных мирных инициатив", - заявил постпред Китая. По его словам, мировое сообщество должно "создавать условия для мирных переговоров и избегать того, чтобы "подливать масла в огонь" <...> и предпринимать действия, которые могут привести к тому, что война станет неконтролируемой". В их числе он назвал наращивание санкций и оказание поддержки на поле боя. Представитель Китая предупредил, что "безопасность всех стран взаимосвязана". "Украинский кризис снова показал, что деление на блоки в поисках абсолютной безопасности не работает, такой подход не поможет в урегулировании кризиса, а напротив, принесет региону нескончаемую нестабильность", - отметил постпред Китая. В МИД РФ ранее заявили, что Москва открыта к дипломатическому решению украинского кризиса и готова ответить на серьезные предложения. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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в мире, москва, чжан цзюнь, оон, китай, киев
В мире, Москва, Чжан Цзюнь, ООН, Китай, Киев
КНР: мир не должен подливать масла в огонь в отношения Москвы и Киева
КНР: мир должен толкать Москву и Киев к компромиссу, не подливая масла в огонь
ООН, 24 авг - РИА Новости. Мировое сообщество должно призывать Москву и Киев к сдержанности, компромиссу и поиску возможностей для возобновления мира, а не "подливать масла в огонь", заявил в четверг на заседании Совбеза ООН по Украине постоянный представитель КНР Чжан Цзюнь.
«
"Мы считаем, что международное сообщество должно побуждать стороны к сдержанности и спокойствию, к тому, чтобы через достижение консенсуса идти навстречу друг другу, громче выступать с призывами к миру и переговорам и искать возможности для реализации различных мирных инициатив", - заявил постпред Китая.
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По его словам, мировое сообщество должно "создавать условия для мирных переговоров и избегать того, чтобы "подливать масла в огонь" <...> и предпринимать действия, которые могут привести к тому, что война станет неконтролируемой". В их числе он назвал наращивание санкций и оказание поддержки на поле боя. Представитель Китая предупредил, что "безопасность всех стран взаимосвязана".
«
"Украинский кризис снова показал, что деление на блоки в поисках абсолютной безопасности не работает, такой подход не поможет в урегулировании кризиса, а напротив, принесет региону нескончаемую нестабильность", - отметил постпред Китая.
В МИД РФ
ранее заявили, что Москва открыта к дипломатическому решению украинского кризиса и готова ответить на серьезные предложения.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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