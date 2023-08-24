https://ria.ru/20230824/mir-1892079226.html

КНР: мир не должен подливать масла в огонь в отношения Москвы и Киева

КНР: мир не должен подливать масла в огонь в отношения Москвы и Киева - РИА Новости, 24.08.2023

КНР: мир не должен подливать масла в огонь в отношения Москвы и Киева

Мировое сообщество должно призывать Москву и Киев к сдержанности, компромиссу и поиску возможностей для возобновления мира, а не "подливать масла в огонь",... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T19:25

2023-08-24T19:25

2023-08-24T19:25

в мире

москва

чжан цзюнь

оон

китай

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825873855_0:296:3114:2048_1920x0_80_0_0_1a169ff465f050d24c722848ea821506.jpg

ООН, 24 авг - РИА Новости. Мировое сообщество должно призывать Москву и Киев к сдержанности, компромиссу и поиску возможностей для возобновления мира, а не "подливать масла в огонь", заявил в четверг на заседании Совбеза ООН по Украине постоянный представитель КНР Чжан Цзюнь. "Мы считаем, что международное сообщество должно побуждать стороны к сдержанности и спокойствию, к тому, чтобы через достижение консенсуса идти навстречу друг другу, громче выступать с призывами к миру и переговорам и искать возможности для реализации различных мирных инициатив", - заявил постпред Китая. По его словам, мировое сообщество должно "создавать условия для мирных переговоров и избегать того, чтобы "подливать масла в огонь" <...> и предпринимать действия, которые могут привести к тому, что война станет неконтролируемой". В их числе он назвал наращивание санкций и оказание поддержки на поле боя. Представитель Китая предупредил, что "безопасность всех стран взаимосвязана". "Украинский кризис снова показал, что деление на блоки в поисках абсолютной безопасности не работает, такой подход не поможет в урегулировании кризиса, а напротив, принесет региону нескончаемую нестабильность", - отметил постпред Китая. В МИД РФ ранее заявили, что Москва открыта к дипломатическому решению украинского кризиса и готова ответить на серьезные предложения. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230824/briks-1892025619.html

https://ria.ru/20230824/ukraina-1891946325.html

москва

китай

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, москва, чжан цзюнь, оон, китай, киев