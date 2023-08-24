https://ria.ru/20230824/mig-31-1891935116.html
МиГ-31 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем
МиГ-31 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем - РИА Новости, 24.08.2023
МиГ-31 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем
Российский истребитель МиГ-31 сопроводил над нейтральными водами Баренцева моря норвежский военный самолет, сообщил Национальный центр управления обороной. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T11:49
2023-08-24T11:49
2023-08-24T12:23
миг-31
баренцево море
норвегия
россия
безопасность
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российский истребитель МиГ-31 сопроводил над нейтральными водами Баренцева моря норвежский военный самолет, сообщил Национальный центр управления обороной."Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель", — рассказали в ведомстве. Для ее опознавания и недопущения нарушения границы военные подняли в воздух истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота."Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии", — уточнили в министерстве.При приближении МиГ-31 норвежский борт развернулся. "Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", — подчеркнули в военном ведомстве.Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства.Накануне Национальный центр управления обороной России сообщал об аналогичном случае. Тогда для перехвата норвежского самолета в воздух поднимали исторебитель Миг-29.
https://ria.ru/20230626/aviatsiya-1880575346.html
https://ria.ru/20230426/mig-31-1867976638.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
миг-31, баренцево море, норвегия, россия, безопасность
МиГ-31, Баренцево море, Норвегия, Россия, Безопасность
МиГ-31 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем
Российский МиГ-31 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.
Российский истребитель МиГ-31 сопроводил над нейтральными водами Баренцева моря норвежский военный самолет, сообщил
Национальный центр управления обороной.
«
"Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель", — рассказали в ведомстве.
Для ее опознавания и недопущения нарушения границы военные подняли в воздух истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.
"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии", — уточнили в министерстве.
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При приближении МиГ-31 норвежский борт развернулся.
«
"Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", — подчеркнули в военном ведомстве.
Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства.
Накануне Национальный центр управления обороной России сообщал об аналогичном случае. Тогда для перехвата норвежского самолета в воздух поднимали исторебитель Миг-29.
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