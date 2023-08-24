https://ria.ru/20230824/mig-31-1891935116.html

МиГ-31 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем

МиГ-31 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем - РИА Новости, 24.08.2023

МиГ-31 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил над нейтральными водами Баренцева моря норвежский военный самолет, сообщил Национальный центр управления обороной. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T11:49

2023-08-24T11:49

2023-08-24T12:23

миг-31

баренцево море

норвегия

россия

безопасность

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российский истребитель МиГ-31 сопроводил над нейтральными водами Баренцева моря норвежский военный самолет, сообщил Национальный центр управления обороной."Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель", — рассказали в ведомстве. Для ее опознавания и недопущения нарушения границы военные подняли в воздух истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота."Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии", — уточнили в министерстве.При приближении МиГ-31 норвежский борт развернулся. "Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", — подчеркнули в военном ведомстве.Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства.Накануне Национальный центр управления обороной России сообщал об аналогичном случае. Тогда для перехвата норвежского самолета в воздух поднимали исторебитель Миг-29.

https://ria.ru/20230626/aviatsiya-1880575346.html

https://ria.ru/20230426/mig-31-1867976638.html

баренцево море

норвегия

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

миг-31, баренцево море, норвегия, россия, безопасность