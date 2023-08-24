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Более миллиона услуг оказали МФЦ Оренбургской области с начала года - РИА Новости, 24.08.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
13:17 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/mfts-1891960055.html
Более миллиона услуг оказали МФЦ Оренбургской области с начала года
Более миллиона услуг оказали МФЦ Оренбургской области с начала года - РИА Новости, 24.08.2023
Более миллиона услуг оказали МФЦ Оренбургской области с начала года
Многофункциональные центры оказали жителям Оренбургской области более миллиона услуг с начала года, сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T13:17
2023-08-24T13:17
оренбургская область
денис паслер
мфц (многофункциональный центр)
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ОРЕНБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Многофункциональные центры оказали жителям Оренбургской области более миллиона услуг с начала года, сообщает пресс-служба облправительства. Чаще всего оренбуржцы обращались в МФЦ по поводу регистрации права собственности на недвижимое имущество – более 180 тысяч заявлений. Регистрацию по месту жительства и пребывания оформили через МФЦ 52 тысячи человек. Кроме того, выдано больше 39 тысяч выписок из ЕГРН. "Сегодня в многофункциональных центрах Оренбуржья можно получить более 400 государственных, муниципальных и сопутствующих услуг, в том числе, по жизненным ситуациям заявителей. Уровень удовлетворенности оренбуржцев работой МФЦ составляет 99,7 %. Это объясняется постоянным сокращением времени обслуживания, доступностью услуг и их высоким качеством", - приводятся в сообщении слова губернатора области Дениса Паслера. Как отметили в пресс-службе, колл-центр МФЦ в 2023 году отработал более 100 тысяч звонков. Также востребованы секторы пользовательского сопровождения. Они оборудованы персональными компьютерами, печатающим и сканирующим устройствами. Специалисты МФЦ сопровождают заявителей в работе на портале "Госуслуги", помогают заполнить и направить заявления. Через секторы пользовательского сопровождения оренбуржцы получили более 27 тысяч услуг.
https://ria.ru/20230822/orenburzhe-1891549248.html
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денис паслер, мфц (многофункциональный центр)
Оренбургская область, Денис Паслер, МФЦ (многофункциональный центр)

Более миллиона услуг оказали МФЦ Оренбургской области с начала года

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПосетители в многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Посетители в многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Посетители в многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
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ОРЕНБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Многофункциональные центры оказали жителям Оренбургской области более миллиона услуг с начала года, сообщает пресс-служба облправительства.
Чаще всего оренбуржцы обращались в МФЦ по поводу регистрации права собственности на недвижимое имущество – более 180 тысяч заявлений. Регистрацию по месту жительства и пребывания оформили через МФЦ 52 тысячи человек. Кроме того, выдано больше 39 тысяч выписок из ЕГРН.
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"Сегодня в многофункциональных центрах Оренбуржья можно получить более 400 государственных, муниципальных и сопутствующих услуг, в том числе, по жизненным ситуациям заявителей. Уровень удовлетворенности оренбуржцев работой МФЦ составляет 99,7 %. Это объясняется постоянным сокращением времени обслуживания, доступностью услуг и их высоким качеством", - приводятся в сообщении слова губернатора области Дениса Паслера.
Как отметили в пресс-службе, колл-центр МФЦ в 2023 году отработал более 100 тысяч звонков. Также востребованы секторы пользовательского сопровождения. Они оборудованы персональными компьютерами, печатающим и сканирующим устройствами. Специалисты МФЦ сопровождают заявителей в работе на портале "Госуслуги", помогают заполнить и направить заявления. Через секторы пользовательского сопровождения оренбуржцы получили более 27 тысяч услуг.
 
Оренбургская областьДенис ПаслерМФЦ (многофункциональный центр)
 
 
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