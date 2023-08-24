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В Италии около 8,4 миллиона рабочих мест будут под угрозой из-за ИИ - РИА Новости, 24.08.2023
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16:24 24.08.2023 (обновлено: 16:36 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/mesta-1892030255.html
В Италии около 8,4 миллиона рабочих мест будут под угрозой из-за ИИ
В Италии около 8,4 миллиона рабочих мест будут под угрозой из-за ИИ - РИА Новости, 24.08.2023
В Италии около 8,4 миллиона рабочих мест будут под угрозой из-за ИИ
Около 8,4 миллиона рабочих мест окажутся под угрозой в Италии в связи со все более широким использованием искусственного интеллекта, говорится в опубликованном... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T16:24
2023-08-24T16:36
технологии
италия
евросоюз
германия
ломбардия
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РИМ, 24 авг – РИА Новости. Около 8,4 миллиона рабочих мест окажутся под угрозой в Италии в связи со все более широким использованием искусственного интеллекта, говорится в опубликованном в четверг докладе крупнейшей национальной организации ремесленников и представителей малого бизнеса Confartigianato. "Результаты глубоких технологических преобразований и процессов автоматизации испытают на себе 36,2% от общего числа занятых", - предупреждают авторы этого документа, посвященного воздействию ИИ на итальянский рынок труда. По мнению экспертов, наибольшему риску подвержены так называемые "белые воротнички", то есть представители профессий, которые требуют развитых интеллектуальных и административных навыков. Речь идет, в частности, об IT-специалистах, административных и коммерческих менеджерах, ученых и инженерах, квалифицированных госслужащих. И, наоборот, значительно меньшая опасность угрожает людям, занимающимся ручной работой, ремесленникам. В региональном плане опасность ИИ на Апеннинах наиболее велика в промышленно развитой Ломбардии и столичной области Лацио, где его воздействие должны ощутить соответственно 35,2% и 32% лиц, принятых на работу в 2022 году. Одновременно в докладе проанализированы и положительные аспекты применения ИИ, связанные с оптимизацией работы и внедрением новых технологий. Так, 6,9% итальянских предприятий малого и среднего бизнеса уже используют роботов, что выше среднего европейского показателя 4,6% и вдвое больше, чем в Германии (3,5%). Кроме того, 5,3% таких компаний в Италии используют системы искусственного интеллекта, а 13% планируют в ближайшем будущем инвестировать в применение ИИ. "Искусственный интеллект - это средство, а не цель. Его не нужно бояться, а нужно руководствоваться ремесленным интеллектом, чтобы сделать его инструментом, способным повысить творческий потенциал и завидные навыки наших предпринимателей. Не существует робота или алгоритма, которые могли бы скопировать ремесленные умения и имитировать "душу" красиво и хорошо сделанных продуктов и услуг, которые делают марку "Сделано в Италии" уникальной в мире", - заявил в этой связи президент Confartigianato Марко Гранелли. Согласно данным доклада, среди стран ЕС наивысшая опасность для рынка труда со стороны ИИ существует в Люксембурге, где работы могут лишиться 59,4% работников. Опережают Италию по этому показателю также Германия (43%) и Франция (41,1%).
https://ria.ru/20230824/ii-1891913523.html
https://ria.ru/20230823/ii-1891758825.html
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технологии, италия, евросоюз, германия, ломбардия
Технологии, Италия, Евросоюз, Германия, Ломбардия
В Италии около 8,4 миллиона рабочих мест будут под угрозой из-за ИИ

В Италии около 8,4 миллиона рабочих мест будут под угрозой из-за внедрения ИИ

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкРобот CanBot
Робот CanBot - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
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РИМ, 24 авг – РИА Новости. Около 8,4 миллиона рабочих мест окажутся под угрозой в Италии в связи со все более широким использованием искусственного интеллекта, говорится в опубликованном в четверг докладе крупнейшей национальной организации ремесленников и представителей малого бизнеса Confartigianato.
«
"Результаты глубоких технологических преобразований и процессов автоматизации испытают на себе 36,2% от общего числа занятых", - предупреждают авторы этого документа, посвященного воздействию ИИ на итальянский рынок труда.
Участник всероссийской конференции по цифровой индустрии - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Эксперт: ИИ способен помочь HR определять наиболее подходящих кандидатов
10:46
По мнению экспертов, наибольшему риску подвержены так называемые "белые воротнички", то есть представители профессий, которые требуют развитых интеллектуальных и административных навыков. Речь идет, в частности, об IT-специалистах, административных и коммерческих менеджерах, ученых и инженерах, квалифицированных госслужащих. И, наоборот, значительно меньшая опасность угрожает людям, занимающимся ручной работой, ремесленникам. В региональном плане опасность ИИ на Апеннинах наиболее велика в промышленно развитой Ломбардии и столичной области Лацио, где его воздействие должны ощутить соответственно 35,2% и 32% лиц, принятых на работу в 2022 году.
Одновременно в докладе проанализированы и положительные аспекты применения ИИ, связанные с оптимизацией работы и внедрением новых технологий. Так, 6,9% итальянских предприятий малого и среднего бизнеса уже используют роботов, что выше среднего европейского показателя 4,6% и вдвое больше, чем в Германии (3,5%). Кроме того, 5,3% таких компаний в Италии используют системы искусственного интеллекта, а 13% планируют в ближайшем будущем инвестировать в применение ИИ.
«
"Искусственный интеллект - это средство, а не цель. Его не нужно бояться, а нужно руководствоваться ремесленным интеллектом, чтобы сделать его инструментом, способным повысить творческий потенциал и завидные навыки наших предпринимателей. Не существует робота или алгоритма, которые могли бы скопировать ремесленные умения и имитировать "душу" красиво и хорошо сделанных продуктов и услуг, которые делают марку "Сделано в Италии" уникальной в мире", - заявил в этой связи президент Confartigianato Марко Гранелли.
Согласно данным доклада, среди стран ЕС наивысшая опасность для рынка труда со стороны ИИ существует в Люксембурге, где работы могут лишиться 59,4% работников. Опережают Италию по этому показателю также Германия (43%) и Франция (41,1%).
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
В России пройдет эксперимент по найму госслужащих с помощью ИИ
Вчера, 14:55
 
ТехнологииИталияЕвросоюзГерманияЛомбардия
 
 
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