https://ria.ru/20230824/medvedev-1891972290.html

Медведев напутствовал будущих участников губернаторских выборов

Медведев напутствовал будущих участников губернаторских выборов - РИА Новости, 24.08.2023

Медведев напутствовал будущих участников губернаторских выборов

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев напутствовал будущих участников губернаторских выборов, которые пройдут в сентябре, отметив, что стране нужны как... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T13:45

2023-08-24T13:45

2023-08-24T13:45

политика

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев напутствовал будущих участников губернаторских выборов, которые пройдут в сентябре, отметив, что стране нужны как победы на фронте, так и успехи в тылу. "Мы с вами отлично понимаем, что успех "на земле", в регионах, он формирует и успехи на фронте. Нам нужны победы на фронте, и нам нужны успехи в тылу. Вот об этом я хотел бы вам сказать, прежде чем пожелать всем вам успешного выступления на выборах, выступления нашей с вами партии", - сказал Медведев на встрече с высшими должностными лицами – лидерами региональных списков "Единой России" в четверг. Он отметил, что несмотря на текущую ситуацию надо "двигаться вперед и приложить усилия, чтобы решать социально-экономические задачи". "Только в этом случае нашу партию с вами ждет успех на выборах. А он нам нужен", - добавил председатель "Единой России".

https://ria.ru/20230704/azarov-1882192859.html

https://ria.ru/20230823/vybory-1891706215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, дмитрий медведев, единая россия