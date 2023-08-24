https://ria.ru/20230824/medvedev-1891972290.html
Медведев напутствовал будущих участников губернаторских выборов
Медведев напутствовал будущих участников губернаторских выборов - РИА Новости, 24.08.2023
Медведев напутствовал будущих участников губернаторских выборов
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев напутствовал будущих участников губернаторских выборов, которые пройдут в сентябре, отметив, что стране нужны как... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T13:45
2023-08-24T13:45
2023-08-24T13:45
политика
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев напутствовал будущих участников губернаторских выборов, которые пройдут в сентябре, отметив, что стране нужны как победы на фронте, так и успехи в тылу. "Мы с вами отлично понимаем, что успех "на земле", в регионах, он формирует и успехи на фронте. Нам нужны победы на фронте, и нам нужны успехи в тылу. Вот об этом я хотел бы вам сказать, прежде чем пожелать всем вам успешного выступления на выборах, выступления нашей с вами партии", - сказал Медведев на встрече с высшими должностными лицами – лидерами региональных списков "Единой России" в четверг. Он отметил, что несмотря на текущую ситуацию надо "двигаться вперед и приложить усилия, чтобы решать социально-экономические задачи". "Только в этом случае нашу партию с вами ждет успех на выборах. А он нам нужен", - добавил председатель "Единой России".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, дмитрий медведев, единая россия
Политика, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев напутствовал будущих участников губернаторских выборов
Медведев заявил, что нужны и победы на фронте, и успехи в тылу
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев напутствовал будущих участников губернаторских выборов, которые пройдут в сентябре, отметив, что стране нужны как победы на фронте, так и успехи в тылу.
"Мы с вами отлично понимаем, что успех "на земле", в регионах, он формирует и успехи на фронте. Нам нужны победы на фронте, и нам нужны успехи в тылу. Вот об этом я хотел бы вам сказать, прежде чем пожелать всем вам успешного выступления на выборах, выступления нашей с вами партии", - сказал Медведев на встрече с высшими должностными лицами – лидерами региональных списков "Единой России" в четверг.
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Он отметил, что несмотря на текущую ситуацию надо "двигаться вперед и приложить усилия, чтобы решать социально-экономические задачи".
"Только в этом случае нашу партию с вами ждет успех на выборах. А он нам нужен", - добавил председатель "Единой России".
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