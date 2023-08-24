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Маск признался, что с интересом послушал интервью Трампа в своей соцсети
Маск признался, что с интересом послушал интервью Трампа в своей соцсети - РИА Новости, 24.08.2023
Маск признался, что с интересом послушал интервью Трампа в своей соцсети
Американский миллиардер Илон Маск признался, что с интересом послушал интервью бывшего президента США Дональда Трампа, опубликованное в соцсети предпринимателя... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T06:32
2023-08-24T06:32
2023-08-24T06:32
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ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск признался, что с интересом послушал интервью бывшего президента США Дональда Трампа, опубликованное в соцсети предпринимателя Х (бывшая Twitter). "Интересно услышать вещи напрямую, а не через фильтр СМИ", - написал Маск в комментарии к опубликованному ведущим Такером Карлсоном интервью. За первые часы после публикации материал набрал около 3 млн просмотров. Интервью опубликовали за пять минут до начала первых дебатов республиканцев, на которые Трамп отказался идти. Опубликованный на платформе отрывок с дебатов Маск также комментировал, назвав очень убедительным предпринимателя с индийскими корнями Вивека Рамасвами. Обещанную ранее поддержку губернатору Флориды Рону Десантису в контексте дебатов миллиардер пока не высказывал.
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сша, флорида, илон маск, дональд трамп, такер карлсон, в мире
США, Флорида, Илон Маск, Дональд Трамп, Такер Карлсон, В мире
Маск признался, что с интересом послушал интервью Трампа в своей соцсети
Маск заявил, что с интересом послушал интервью экс-президента Трампа в соцсети X