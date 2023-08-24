https://ria.ru/20230824/lukashenko-1891903902.html
Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости
Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости - РИА Новости, 24.08.2023
Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем независимости и пожелал мира. Фрагменты послания опубликовала пресс-служба главы... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T10:00
2023-08-24T10:00
2023-08-24T12:17
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
александр лукашенко
украина
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МИНСК, 24 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем независимости и пожелал мира. Фрагменты послания опубликовала пресс-служба главы государства."Мы должны использовать ценность нашего соседства ради прекращения конфронтации. Белорусская сторона готова сделать для этого все необходимое и даже больше", — говорится в сообщении.Лукашенко отметил, что народы Украины и Белоруссии, получив независимость более 30 лет назад, выбрали самостоятельные пути развития. Он подчеркнул, что ради строительства будущего необходимо создать безопасные возможности для существования всего региона.Как напомнил белорусский лидер, многие поколения двух народов жили в согласии, уважали друг друга, торговали и создавали семьи, вместе боролись с фашизмом и восстанавливали общую страну после войны.Лукашенко пожелал всем жителям Украины, чтобы на их земле поскорее воцарился мир.
https://ria.ru/20230817/lukashenko-1890713229.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Украина
Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости
Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости
МИНСК, 24 авг — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем независимости и пожелал мира. Фрагменты
послания опубликовала пресс-служба главы государства.
«
"Мы должны использовать ценность нашего соседства ради прекращения конфронтации. Белорусская сторона готова сделать для этого все необходимое и даже больше", — говорится в сообщении.
Лукашенко отметил, что народы Украины и Белоруссии, получив независимость более 30 лет назад, выбрали самостоятельные пути развития. Он подчеркнул, что ради строительства будущего необходимо создать безопасные возможности для существования всего региона.
Как напомнил белорусский лидер, многие поколения двух народов жили в согласии, уважали друг друга, торговали и создавали семьи, вместе боролись с фашизмом и восстанавливали общую страну после войны.
Лукашенко пожелал всем жителям Украины, чтобы на их земле поскорее воцарился мир.
Лукашенко: переговоры по Украине должны быть без предварительных условий