Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости - РИА Новости, 24.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:00 24.08.2023 (обновлено: 12:17 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/lukashenko-1891903902.html
Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости
Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости - РИА Новости, 24.08.2023
Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем независимости и пожелал мира. Фрагменты послания опубликовала пресс-служба главы... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T10:00
2023-08-24T12:17
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
александр лукашенко
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873918002_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_91724426c3f590fe868c1a2958e566e0.jpg
МИНСК, 24 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем независимости и пожелал мира. Фрагменты послания опубликовала пресс-служба главы государства.&quot;Мы должны использовать ценность нашего соседства ради прекращения конфронтации. Белорусская сторона готова сделать для этого все необходимое и даже больше&quot;, — говорится в сообщении.Лукашенко отметил, что народы Украины и Белоруссии, получив независимость более 30 лет назад, выбрали самостоятельные пути развития. Он подчеркнул, что ради строительства будущего необходимо создать безопасные возможности для существования всего региона.Как напомнил белорусский лидер, многие поколения двух народов жили в согласии, уважали друг друга, торговали и создавали семьи, вместе боролись с фашизмом и восстанавливали общую страну после войны.Лукашенко пожелал всем жителям Украины, чтобы на их земле поскорее воцарился мир.
https://ria.ru/20230817/lukashenko-1890713229.html
белоруссия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873918002_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3d2d823d1dd63c8ae083c5a8f80a7ddd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, александр лукашенко, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Украина
Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости

Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем независимости и пожелал мира. Фрагменты послания опубликовала пресс-служба главы государства.
«

"Мы должны использовать ценность нашего соседства ради прекращения конфронтации. Белорусская сторона готова сделать для этого все необходимое и даже больше", — говорится в сообщении.

Лукашенко отметил, что народы Украины и Белоруссии, получив независимость более 30 лет назад, выбрали самостоятельные пути развития. Он подчеркнул, что ради строительства будущего необходимо создать безопасные возможности для существования всего региона.
Как напомнил белорусский лидер, многие поколения двух народов жили в согласии, уважали друг друга, торговали и создавали семьи, вместе боролись с фашизмом и восстанавливали общую страну после войны.
Лукашенко пожелал всем жителям Украины, чтобы на их земле поскорее воцарился мир.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Лукашенко: переговоры по Украине должны быть без предварительных условий
17 августа, 21:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала