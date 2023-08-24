https://ria.ru/20230824/lokomotiv-1892094133.html

В Архангельской области произошло ДТП с участием локомотива и иномарки

В Архангельской области произошло ДТП с участием локомотива и иномарки - РИА Новости, 24.08.2023

В Архангельской области произошло ДТП с участием локомотива и иномарки

Иномарка и локомотив столкнулись на железнодорожном переезде в Архангельской области, в происшествии пострадал ребенок, Северо-Западная транспортная прокуратура РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T21:11

2023-08-24T21:11

2023-08-24T21:11

происшествия

северо-западная транспортная прокуратура

архангельская область

авто

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Иномарка и локомотив столкнулись на железнодорожном переезде в Архангельской области, в происшествии пострадал ребенок, Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба ведомства. По предварительным данным, автомобиль выехал на оборудованный автоматической сигнализацией нерегулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся передаточным локомотивом. "Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с происшествием на железнодорожном переезде в Архангельской области", - говорится в сообщении. Машинист локомотива начал экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Ранее полиция региона сообщала, что водитель иномарки не остановился на светофоре. В итоге пострадал ребенок 2020 года рождения. С травмами он доставлен в больницу.

https://ria.ru/20230824/dtp-1892067862.html

https://ria.ru/20230824/zaderzhanie-1892006376.html

архангельская область

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происшествия, северо-западная транспортная прокуратура, архангельская область, авто