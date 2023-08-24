https://ria.ru/20230824/lokomotiv-1892094133.html
В Архангельской области произошло ДТП с участием локомотива и иномарки
В Архангельской области произошло ДТП с участием локомотива и иномарки - РИА Новости, 24.08.2023
В Архангельской области произошло ДТП с участием локомотива и иномарки
Иномарка и локомотив столкнулись на железнодорожном переезде в Архангельской области, в происшествии пострадал ребенок, Северо-Западная транспортная прокуратура РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T21:11
2023-08-24T21:11
2023-08-24T21:11
происшествия
северо-западная транспортная прокуратура
архангельская область
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Иномарка и локомотив столкнулись на железнодорожном переезде в Архангельской области, в происшествии пострадал ребенок, Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба ведомства. По предварительным данным, автомобиль выехал на оборудованный автоматической сигнализацией нерегулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся передаточным локомотивом. "Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с происшествием на железнодорожном переезде в Архангельской области", - говорится в сообщении. Машинист локомотива начал экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Ранее полиция региона сообщала, что водитель иномарки не остановился на светофоре. В итоге пострадал ребенок 2020 года рождения. С травмами он доставлен в больницу.
https://ria.ru/20230824/dtp-1892067862.html
https://ria.ru/20230824/zaderzhanie-1892006376.html
архангельская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_3f862b843dfc9e06327701ff2c213be9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, северо-западная транспортная прокуратура, архангельская область, авто
Происшествия, Северо-Западная транспортная прокуратура, Архангельская область, Авто
В Архангельской области произошло ДТП с участием локомотива и иномарки
Под Архангельском локомотив врезался в иномарку на переезде, пострадал ребенок
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Иномарка и локомотив столкнулись на железнодорожном переезде в Архангельской области, в происшествии пострадал ребенок, Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, автомобиль выехал на оборудованный автоматической сигнализацией нерегулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся передаточным локомотивом.
Устроивший ДТП в Калуге водитель был в состоянии наркотического опьянения
«
"Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с происшествием на железнодорожном переезде в Архангельской области", - говорится в сообщении.
Машинист локомотива начал экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.
Ранее полиция региона сообщала, что водитель иномарки не остановился на светофоре. В итоге пострадал ребенок 2020 года рождения. С травмами он доставлен в больницу.
Виновника ДТП с детьми-велогонщиками под Пятигорском задержали