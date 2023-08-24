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В Архангельской области произошло ДТП с участием локомотива и иномарки - РИА Новости, 24.08.2023
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21:11 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/lokomotiv-1892094133.html
В Архангельской области произошло ДТП с участием локомотива и иномарки
В Архангельской области произошло ДТП с участием локомотива и иномарки - РИА Новости, 24.08.2023
В Архангельской области произошло ДТП с участием локомотива и иномарки
Иномарка и локомотив столкнулись на железнодорожном переезде в Архангельской области, в происшествии пострадал ребенок, Северо-Западная транспортная прокуратура РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T21:11
2023-08-24T21:11
происшествия
северо-западная транспортная прокуратура
архангельская область
авто
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Иномарка и локомотив столкнулись на железнодорожном переезде в Архангельской области, в происшествии пострадал ребенок, Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба ведомства. По предварительным данным, автомобиль выехал на оборудованный автоматической сигнализацией нерегулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся передаточным локомотивом. "Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с происшествием на железнодорожном переезде в Архангельской области", - говорится в сообщении. Машинист локомотива начал экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Ранее полиция региона сообщала, что водитель иномарки не остановился на светофоре. В итоге пострадал ребенок 2020 года рождения. С травмами он доставлен в больницу.
https://ria.ru/20230824/dtp-1892067862.html
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происшествия, северо-западная транспортная прокуратура, архангельская область, авто
Происшествия, Северо-Западная транспортная прокуратура, Архангельская область, Авто
В Архангельской области произошло ДТП с участием локомотива и иномарки

Под Архангельском локомотив врезался в иномарку на переезде, пострадал ребенок

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции в Москве. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Иномарка и локомотив столкнулись на железнодорожном переезде в Архангельской области, в происшествии пострадал ребенок, Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, автомобиль выехал на оборудованный автоматической сигнализацией нерегулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся передаточным локомотивом.
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«
"Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с происшествием на железнодорожном переезде в Архангельской области", - говорится в сообщении.
Машинист локомотива начал экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.
Ранее полиция региона сообщала, что водитель иномарки не остановился на светофоре. В итоге пострадал ребенок 2020 года рождения. С травмами он доставлен в больницу.
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ПроисшествияСеверо-Западная транспортная прокуратураАрхангельская областьАвто
 
 
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