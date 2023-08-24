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Ленобласть помогла предпринимателям открыть бетонный завод в ДНР - РИА Новости, 24.08.2023
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
14:35 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/lenoblast-1891980138.html
Ленобласть помогла предпринимателям открыть бетонный завод в ДНР
Ленобласть помогла предпринимателям открыть бетонный завод в ДНР - РИА Новости, 24.08.2023
Ленобласть помогла предпринимателям открыть бетонный завод в ДНР
Власти Ленинградской области поддержали областных предпринимателей и помогли им запустить стартап – новый завод по производству бетонных блоков и бордюрного... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T14:35
2023-08-24T14:35
ленинградская область
енакиево
донецкая народная республика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Власти Ленинградской области поддержали областных предпринимателей и помогли им запустить стартап – новый завод по производству бетонных блоков и бордюрного камня в подшефном городе Енакиево в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. По его словам, процесс производства на новом бетонном заводе практически полностью автоматизирован. Производство на месте необходимых материалов для строек дополнительно усиливает восстановление инфраструктуры Енакиево, которое Ленинградская область начала больше года назад. Губернатор Ленинградской области посетил производство во время рабочего визита в Донецкую Народную Республику. "Поручение правительства Российской Федерации о создании производств и рабочих мест на Донбассе выполняем вместе с ленинградским бизнесом. В Енакиево начал работу бетонный завод, зарегистрированный в республике. Продукция в перспективе ― все, что нужно для восстановительных работ", ― отметил Дрозденко. Как уточнили в пресс-службе администрации Ленинградской области, новое предприятие имеет два узла ― бетонный и бордюрный. Первый способен выдавать до 30 кубометров смеси за час, второй за такое же время делает 170 плит.
https://ria.ru/20230824/gumpomosch-1891968151.html
енакиево
донецкая народная республика
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енакиево, донецкая народная республика
Ленинградская область , Енакиево, Донецкая Народная Республика

Ленобласть помогла предпринимателям открыть бетонный завод в ДНР

© Фото : правительство Ленинградской областиЛенинградская область помогла предпринимателям открыть бетонный завод в городе Енакиево в ДНР
Ленинградская область помогла предпринимателям открыть бетонный завод в городе Енакиево в ДНР - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Фото : правительство Ленинградской области
Ленинградская область помогла предпринимателям открыть бетонный завод в городе Енакиево в ДНР
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Власти Ленинградской области поддержали областных предпринимателей и помогли им запустить стартап – новый завод по производству бетонных блоков и бордюрного камня в подшефном городе Енакиево в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, процесс производства на новом бетонном заводе практически полностью автоматизирован. Производство на месте необходимых материалов для строек дополнительно усиливает восстановление инфраструктуры Енакиево, которое Ленинградская область начала больше года назад. Губернатор Ленинградской области посетил производство во время рабочего визита в Донецкую Народную Республику.
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"Поручение правительства Российской Федерации о создании производств и рабочих мест на Донбассе выполняем вместе с ленинградским бизнесом. В Енакиево начал работу бетонный завод, зарегистрированный в республике. Продукция в перспективе ― все, что нужно для восстановительных работ", ― отметил Дрозденко.
Как уточнили в пресс-службе администрации Ленинградской области, новое предприятие имеет два узла ― бетонный и бордюрный. Первый способен выдавать до 30 кубометров смеси за час, второй за такое же время делает 170 плит.
 
Ленинградская областьЕнакиевоДонецкая Народная Республика
 
 
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