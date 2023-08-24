https://ria.ru/20230824/lavrov-1892017890.html
Лавров рассказал, что надо сделать, если Макрон хочет говорить с Путиным
Лавров рассказал, что надо сделать, если Макрон хочет говорить с Путиным - РИА Новости, 24.08.2023
Лавров рассказал, что надо сделать, если Макрон хочет говорить с Путиным
Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что ему непонятно, какого рода сигналы посылает президент Франции Эммануэль Макрон, заявляя о готовности поговорить со своим... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T15:43
2023-08-24T15:43
2023-08-24T15:43
россия
франция
германия
сергей лавров
эммануэль макрон
брикс
владимир путин
политика
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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что ему непонятно, какого рода сигналы посылает президент Франции Эммануэль Макрон, заявляя о готовности поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным, "когда это будет полезно": если есть интерес, следует донести его по дипломатическим каналам. Ранее Макрон в интервью журналу Le Point заявил, что поговорит с Путиным, когда сочтет это полезным. "Если ты в чем-то заинтересован, то, наверное, элементарное приличие и правила дипломатии требуют, чтобы ты свою заинтересованность донес по дипломатическим каналам - идет ли речь о встрече, о телефонном разговоре или как-то еще", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. По словам министра, он перестал обращать внимание на подобные заявления. "Когда о том, как будут Россию возвращать в цивилизованное сообщество, заявляют публично - год назад Макрон и (канцлер Германии Олаф – ред.) Шольц говорили, что вот мы продолжаем диалог, мы еще скажем свое слово. Я это перестал читать, перестал обращать на это внимание. Если ты говоришь об этом публично, значит тебе интересна та аудитория, которая тебя слушает - твои избиратели, твои партнеры по Евросоюзу. Но непонятно, какие сигналы посылаются такого рода заявлениями", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230807/makron-1888674634.html
https://ria.ru/20230727/briks-1886547527.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, франция, германия, сергей лавров, эммануэль макрон, брикс, владимир путин, политика
Россия, Франция, Германия, Сергей Лавров, Эммануэль Макрон, БРИКС, Владимир Путин, Политика
Лавров рассказал, что надо сделать, если Макрон хочет говорить с Путиным
Лавров посоветовал донести по дипканалам интерес Макрона в разговоре с Путиным