https://ria.ru/20230824/lavrov-1892017890.html

Лавров рассказал, что надо сделать, если Макрон хочет говорить с Путиным

Лавров рассказал, что надо сделать, если Макрон хочет говорить с Путиным - РИА Новости, 24.08.2023

Лавров рассказал, что надо сделать, если Макрон хочет говорить с Путиным

Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что ему непонятно, какого рода сигналы посылает президент Франции Эммануэль Макрон, заявляя о готовности поговорить со своим... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T15:43

2023-08-24T15:43

2023-08-24T15:43

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франция

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сергей лавров

эммануэль макрон

брикс

владимир путин

политика

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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что ему непонятно, какого рода сигналы посылает президент Франции Эммануэль Макрон, заявляя о готовности поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным, "когда это будет полезно": если есть интерес, следует донести его по дипломатическим каналам. Ранее Макрон в интервью журналу Le Point заявил, что поговорит с Путиным, когда сочтет это полезным. "Если ты в чем-то заинтересован, то, наверное, элементарное приличие и правила дипломатии требуют, чтобы ты свою заинтересованность донес по дипломатическим каналам - идет ли речь о встрече, о телефонном разговоре или как-то еще", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. По словам министра, он перестал обращать внимание на подобные заявления. "Когда о том, как будут Россию возвращать в цивилизованное сообщество, заявляют публично - год назад Макрон и (канцлер Германии Олаф – ред.) Шольц говорили, что вот мы продолжаем диалог, мы еще скажем свое слово. Я это перестал читать, перестал обращать на это внимание. Если ты говоришь об этом публично, значит тебе интересна та аудитория, которая тебя слушает - твои избиратели, твои партнеры по Евросоюзу. Но непонятно, какие сигналы посылаются такого рода заявлениями", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230807/makron-1888674634.html

https://ria.ru/20230727/briks-1886547527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, франция, германия, сергей лавров, эммануэль макрон, брикс, владимир путин, политика