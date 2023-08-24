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Лавров встретится с генсеком ООН - РИА Новости, 24.08.2023
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15:03 24.08.2023 (обновлено: 15:17 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/lavrov-1891999655.html
Лавров встретится с генсеком ООН
Лавров встретится с генсеком ООН - РИА Новости, 24.08.2023
Лавров встретится с генсеком ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем в четверг и обсудит тему зерновой сделки. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T15:03
2023-08-24T15:17
сергей лавров
антониу гутерреш
оон
зерновая сделка
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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем в четверг и обсудит тему зерновой сделки."Запад лишь призывает нас поддержать предложения ООН, а предложения ООН - я буду сегодня сегодня встречаться с генеральным секретарем, я поговорю с ним об этом", - сказал Лавров на пресс-конференции после саммита БРИКС в ЮАР, отвечая на вопрос о том, видит ли РФ готовность со стороны Запада выполнять свои обязательства в рамках зерновой сделки.Предложения ООН, подчеркнул министр, вносившиеся в мае и начале июня, заключались в том, чтобы Россия выполняла свою часть стамбульских договоренностей, но в ответ за это Запад только обещал "начать разговор" о выполнении требований России, в том числе возврата Россельхозбанка в систему SWIFT.
https://ria.ru/20230822/sdelka-1891591318.html
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сергей лавров, антониу гутерреш, оон, зерновая сделка
Сергей Лавров, Антониу Гутерреш, ООН, Зерновая сделка
Лавров встретится с генсеком ООН

Лавров обсудит с генсеком ООН Гутеррешем тему зерновой сделки

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем в четверг и обсудит тему зерновой сделки.
"Запад лишь призывает нас поддержать предложения ООН, а предложения ООН - я буду сегодня сегодня встречаться с генеральным секретарем, я поговорю с ним об этом", - сказал Лавров на пресс-конференции после саммита БРИКС в ЮАР, отвечая на вопрос о том, видит ли РФ готовность со стороны Запада выполнять свои обязательства в рамках зерновой сделки.
Предложения ООН, подчеркнул министр, вносившиеся в мае и начале июня, заключались в том, чтобы Россия выполняла свою часть стамбульских договоренностей, но в ответ за это Запад только обещал "начать разговор" о выполнении требований России, в том числе возврата Россельхозбанка в систему SWIFT.
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22 августа, 19:12
 
Сергей ЛавровАнтониу ГутеррешООНЗерновая сделка
 
 
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