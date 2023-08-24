Лавров встретится с генсеком ООН
Лавров обсудит с генсеком ООН Гутеррешем тему зерновой сделки
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем в четверг и обсудит тему зерновой сделки.
"Запад лишь призывает нас поддержать предложения ООН, а предложения ООН - я буду сегодня сегодня встречаться с генеральным секретарем, я поговорю с ним об этом", - сказал Лавров на пресс-конференции после саммита БРИКС в ЮАР, отвечая на вопрос о том, видит ли РФ готовность со стороны Запада выполнять свои обязательства в рамках зерновой сделки.
Предложения ООН, подчеркнул министр, вносившиеся в мае и начале июня, заключались в том, чтобы Россия выполняла свою часть стамбульских договоренностей, но в ответ за это Запад только обещал "начать разговор" о выполнении требований России, в том числе возврата Россельхозбанка в систему SWIFT.