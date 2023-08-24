https://ria.ru/20230824/lavrov-1891999655.html

Лавров встретится с генсеком ООН

Лавров встретится с генсеком ООН - РИА Новости, 24.08.2023

Лавров встретится с генсеком ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем в четверг и обсудит тему зерновой сделки. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T15:03

2023-08-24T15:03

2023-08-24T15:17

сергей лавров

антониу гутерреш

оон

зерновая сделка

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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем в четверг и обсудит тему зерновой сделки."Запад лишь призывает нас поддержать предложения ООН, а предложения ООН - я буду сегодня сегодня встречаться с генеральным секретарем, я поговорю с ним об этом", - сказал Лавров на пресс-конференции после саммита БРИКС в ЮАР, отвечая на вопрос о том, видит ли РФ готовность со стороны Запада выполнять свои обязательства в рамках зерновой сделки.Предложения ООН, подчеркнул министр, вносившиеся в мае и начале июня, заключались в том, чтобы Россия выполняла свою часть стамбульских договоренностей, но в ответ за это Запад только обещал "начать разговор" о выполнении требований России, в том числе возврата Россельхозбанка в систему SWIFT.

https://ria.ru/20230822/sdelka-1891591318.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей лавров, антониу гутерреш, оон, зерновая сделка