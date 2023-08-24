https://ria.ru/20230824/kuritsa-1892086748.html

В Екатеринбурге просроченную курицу использовали для приготовления шаурмы

В Екатеринбурге просроченную курицу использовали для приготовления шаурмы - РИА Новости, 24.08.2023

В Екатеринбурге просроченную курицу использовали для приготовления шаурмы

Общественники и полиция обнаружили в Екатеринбурге цех с просроченной курицей, которая, предварительно, уже полгода поступает в шаурменные города, сообщил РИА... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T20:21

2023-08-24T20:21

2023-08-24T20:21

происшествия

екатеринбург

кировский район

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг – РИА Новости. Общественники и полиция обнаружили в Екатеринбурге цех с просроченной курицей, которая, предварительно, уже полгода поступает в шаурменные города, сообщил РИА Новости член Общественной палаты столицы Урала Дмитрий Чукреев. Подпольный цех с тухлой курицей обнаружили в Кировском районе Екатеринбурга, и, судя по предоставленным собеседником снимкам, особой чистотой склад не отличался: заготовки лежат на грязных картонных коробках, сами работники без униформы, только некоторые из них в перчатках, и то на одну руку. При этом, когда в помещение, где разделывалась курица, неожиданно нагрянули общественники, мясники заявили, что "все это пойдет на выброс". В какие именно торговые точки могли уйти несвежие тушки, сейчас выясняет полиция. "Документы изъяли, надо изучать контрагентов. Известно то, что они скупали просроченную продукцию, либо близкую к просрочке, разделывали ее, мариновали и готовили из этого специальные мясные бобины для шаурмы. При этом фасовали мясо и продавали еще и так", – сказал Чукреев. "Предварительно, так они работают уже полгода. Возможно, и были случаи отравления, но связать их пока нельзя", – добавил общественник, отвечая на вопрос, как широко успела разойтись просрочка по городу. В управлении МВД Екатеринбурга РИА Новости уточнили, что сотрудники отдела полиции №2 и оперативного подразделения в сфере экономической безопасности проверяют деятельность предпринимателя на предмет нарушений законодательства.

https://ria.ru/20230821/zaderzhanie-1891364031.html

https://ria.ru/20230707/shaurma-1882795317.html

екатеринбург

кировский район

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происшествия, екатеринбург, кировский район