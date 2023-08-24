https://ria.ru/20230824/krymchanin-1892011862.html
Мать пытавшегося вступить в "Азов"* крымчанина не знала о его преступлениях
Мать пытавшегося вступить в "Азов"* крымчанина не знала о его преступлениях - РИА Новости, 24.08.2023
Мать пытавшегося вступить в "Азов"* крымчанина не знала о его преступлениях
Мать жителя Крыма Альберта Круглова, которого обвиняют в приготовлении к государственной измене и участии в деятельности террористической организации, заявила в РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T15:21
2023-08-24T15:21
2023-08-24T15:21
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
ростов-на-дону
украина
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 авг - РИА Новости. Мать жителя Крыма Альберта Круглова, которого обвиняют в приготовлении к государственной измене и участии в деятельности террористической организации, заявила в суде в Ростове-на-Дону, что не знала о преступлениях сына, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В четверг в Южном окружном военном суде по видеосвязи состоялся допрос матери подсудимого Виктории Кругловой. "Мне ничего не известно было", - сказала Круглова, отвечая на вопрос адвоката о том, знала ли она о деятельности сына. Женщина добавила, что она "узнала, когда пришли к нам с обыском". Круглова отметила, что ее сын очень внушаемый и впечатлительный, поэтому, вероятно, "на него повлияли через интернет, и где-то он запутался". Она просила суд назначить ему срок "как можно меньше". Следующее заседание по делу суд назначил на 14.00 мск 11 сентября. Круглову вменяют "приготовление к госизмене" (часть 1 статьи 30, статья 275 УК РФ) и "участие в деятельности террористической организации" (часть 2 статьи 205.5). Согласно обвинительному заключению, Круглов планировал уехать на Украину и вступить в запрещенное в России террористическое объединение "Азов"*. По данным следствия, он поддерживал через соцсети связь с представителем "Азова"* и получал от него рекомендации. Свою вину обвиняемый признал в суде полностью. Как сообщало УФСБ по Крыму, внимание спецслужб Круглов привлек после публикации в соцсети религиозно-экстремистских призывов. В 2018 году дома у него нашли две самодельные бомбы, замаскированные под термос и бутылку. В ходе следствия он полностью признал вину. В 2019 году Алуштинский городской суд приговорил его к 1 году 8 месяцам лишения свободы и штрафу в 60 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230824/sud-1891994882.html
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происшествия, россия, ростов-на-дону, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Ростов-на-Дону, Украина
Мать пытавшегося вступить в "Азов"* крымчанина не знала о его преступлениях
Мать пытавшегося вступить в "Азов" крымчанина не знала о его преступлениях
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 авг - РИА Новости. Мать жителя Крыма Альберта Круглова, которого обвиняют в приготовлении к государственной измене и участии в деятельности террористической организации, заявила в суде в Ростове-на-Дону, что не знала о преступлениях сына, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В четверг в Южном окружном военном суде по видеосвязи состоялся допрос матери подсудимого Виктории Кругловой.
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«
"Мне ничего не известно было", - сказала Круглова, отвечая на вопрос адвоката о том, знала ли она о деятельности сына. Женщина добавила, что она "узнала, когда пришли к нам с обыском".
Круглова отметила, что ее сын очень внушаемый и впечатлительный, поэтому, вероятно, "на него повлияли через интернет, и где-то он запутался". Она просила суд назначить ему срок "как можно меньше". Следующее заседание по делу суд назначил на 14.00 мск 11 сентября.
Круглову вменяют "приготовление к госизмене" (часть 1 статьи 30, статья 275 УК РФ
) и "участие в деятельности террористической организации" (часть 2 статьи 205.5).
Согласно обвинительному заключению, Круглов планировал уехать на Украину
и вступить в запрещенное в России террористическое объединение "Азов"*. По данным следствия, он поддерживал через соцсети связь с представителем "Азова"* и получал от него рекомендации. Свою вину обвиняемый признал в суде полностью.
Как сообщало УФСБ по Крыму, внимание спецслужб Круглов привлек после публикации в соцсети религиозно-экстремистских призывов. В 2018 году дома у него нашли две самодельные бомбы, замаскированные под термос и бутылку. В ходе следствия он полностью признал вину. В 2019 году Алуштинский городской суд приговорил его к 1 году 8 месяцам лишения свободы и штрафу в 60 тысяч рублей.
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