https://ria.ru/20230824/krymchanin-1892011862.html

Мать пытавшегося вступить в "Азов"* крымчанина не знала о его преступлениях

Мать пытавшегося вступить в "Азов"* крымчанина не знала о его преступлениях - РИА Новости, 24.08.2023

Мать пытавшегося вступить в "Азов"* крымчанина не знала о его преступлениях

Мать жителя Крыма Альберта Круглова, которого обвиняют в приготовлении к государственной измене и участии в деятельности террористической организации, заявила в РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T15:21

2023-08-24T15:21

2023-08-24T15:21

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

ростов-на-дону

украина

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 авг - РИА Новости. Мать жителя Крыма Альберта Круглова, которого обвиняют в приготовлении к государственной измене и участии в деятельности террористической организации, заявила в суде в Ростове-на-Дону, что не знала о преступлениях сына, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В четверг в Южном окружном военном суде по видеосвязи состоялся допрос матери подсудимого Виктории Кругловой. "Мне ничего не известно было", - сказала Круглова, отвечая на вопрос адвоката о том, знала ли она о деятельности сына. Женщина добавила, что она "узнала, когда пришли к нам с обыском". Круглова отметила, что ее сын очень внушаемый и впечатлительный, поэтому, вероятно, "на него повлияли через интернет, и где-то он запутался". Она просила суд назначить ему срок "как можно меньше". Следующее заседание по делу суд назначил на 14.00 мск 11 сентября. Круглову вменяют "приготовление к госизмене" (часть 1 статьи 30, статья 275 УК РФ) и "участие в деятельности террористической организации" (часть 2 статьи 205.5). Согласно обвинительному заключению, Круглов планировал уехать на Украину и вступить в запрещенное в России террористическое объединение "Азов"*. По данным следствия, он поддерживал через соцсети связь с представителем "Азова"* и получал от него рекомендации. Свою вину обвиняемый признал в суде полностью. Как сообщало УФСБ по Крыму, внимание спецслужб Круглов привлек после публикации в соцсети религиозно-экстремистских призывов. В 2018 году дома у него нашли две самодельные бомбы, замаскированные под термос и бутылку. В ходе следствия он полностью признал вину. В 2019 году Алуштинский городской суд приговорил его к 1 году 8 месяцам лишения свободы и штрафу в 60 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230824/sud-1891994882.html

https://ria.ru/20230823/prokopenko-1891702902.html

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происшествия, россия, ростов-на-дону, украина