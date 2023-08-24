https://ria.ru/20230824/krym-1891948306.html

В Крыму заявили о провале украинского саммита, посвященного полуострову

В Крыму заявили о провале украинского саммита, посвященного полуострову - РИА Новости, 24.08.2023

В Крыму заявили о провале украинского саммита, посвященного полуострову

Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал провальным украинский саммит "Крымская платформа", так как во всем мире осознают невозможность РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T12:37

2023-08-24T12:37

2023-08-24T12:37

украина

заур смирнов

республика крым

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811677114_951:652:2472:1508_1920x0_80_0_0_7176f63b03f9e25fe18350a49fb79322.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал провальным украинский саммит "Крымская платформа", так как во всем мире осознают невозможность возвращения Крыма под контроль Украины. Третий саммит "Крымская платформа" прошел 23 августа. На нем обсуждался вопрос "деоккупации" Крыма. "Саммит сам по себе оказался провальным, он с самого момента своего создания был обречен стать очередной бестолковой массовкой, так как во всем мире осознают невозможность возвращения Крыма под контроль Украины. Обсуждать на саммите Крым и его будущее - все равно, что толочь воду в ступе, так как крымчане уже определили свой статус на референдуме в 2014 году", - сказал РИА Новости Смирнов. По его мнению, отказ коллективного Запада признать российский статус Крыма - временное явление. "Участие каких-либо стран в "Крымской платформе" является не более чем их потаканием хотелкам Зеленского. В последнее время Запад по отношению к Украине следует принципу: чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало", - подчеркнул Смирнов.

https://ria.ru/20230823/sammit-1891657322.html

украина

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, заур смирнов, республика крым, политика