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В Крыму заявили о провале украинского саммита, посвященного полуострову - РИА Новости, 24.08.2023
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12:37 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/krym-1891948306.html
В Крыму заявили о провале украинского саммита, посвященного полуострову
В Крыму заявили о провале украинского саммита, посвященного полуострову - РИА Новости, 24.08.2023
В Крыму заявили о провале украинского саммита, посвященного полуострову
Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал провальным украинский саммит "Крымская платформа", так как во всем мире осознают невозможность РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T12:37
2023-08-24T12:37
украина
заур смирнов
республика крым
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал провальным украинский саммит "Крымская платформа", так как во всем мире осознают невозможность возвращения Крыма под контроль Украины. Третий саммит "Крымская платформа" прошел 23 августа. На нем обсуждался вопрос "деоккупации" Крыма. "Саммит сам по себе оказался провальным, он с самого момента своего создания был обречен стать очередной бестолковой массовкой, так как во всем мире осознают невозможность возвращения Крыма под контроль Украины. Обсуждать на саммите Крым и его будущее - все равно, что толочь воду в ступе, так как крымчане уже определили свой статус на референдуме в 2014 году", - сказал РИА Новости Смирнов. По его мнению, отказ коллективного Запада признать российский статус Крыма - временное явление. "Участие каких-либо стран в "Крымской платформе" является не более чем их потаканием хотелкам Зеленского. В последнее время Запад по отношению к Украине следует принципу: чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало", - подчеркнул Смирнов.
https://ria.ru/20230823/sammit-1891657322.html
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украина, заур смирнов, республика крым, политика
Украина, Заур Смирнов, Республика Крым, Политика
В Крыму заявили о провале украинского саммита, посвященного полуострову

Политик Смирнов заявил о провале украинского саммита "Крымская платформа"

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Саммит "Крымская платформа"
Саммит Крымская платформа - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Саммит "Крымская платформа" . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал провальным украинский саммит "Крымская платформа", так как во всем мире осознают невозможность возвращения Крыма под контроль Украины.
Третий саммит "Крымская платформа" прошел 23 августа. На нем обсуждался вопрос "деоккупации" Крыма.
"Саммит сам по себе оказался провальным, он с самого момента своего создания был обречен стать очередной бестолковой массовкой, так как во всем мире осознают невозможность возвращения Крыма под контроль Украины. Обсуждать на саммите Крым и его будущее - все равно, что толочь воду в ступе, так как крымчане уже определили свой статус на референдуме в 2014 году", - сказал РИА Новости Смирнов.
По его мнению, отказ коллективного Запада признать российский статус Крыма - временное явление.
"Участие каких-либо стран в "Крымской платформе" является не более чем их потаканием хотелкам Зеленского. В последнее время Запад по отношению к Украине следует принципу: чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало", - подчеркнул Смирнов.
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Саммит "Крымская платформа" бессмыслен, заявили на полуострове
Вчера, 09:01
 
УкраинаЗаур СмирновРеспублика КрымПолитика
 
 
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