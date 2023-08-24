https://ria.ru/20230824/krivopuskov-1891924482.html

Главу Российского общества дружбы с Арменией не пустили в Ереван

Главу Российского общества дружбы с Арменией не пустили в Ереван - РИА Новости, 24.08.2023

Главу Российского общества дружбы с Арменией не пустили в Ереван

Бывший руководитель представительства Россотрудничества в Армении Виктор Кривопусков пополнил список нежелательных для въезда в республику персон, сообщается в... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T11:13

2023-08-24T11:13

2023-08-24T13:24

в мире

армения

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

россия

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ЕРЕВАН, 24 авг — РИА Новости. Бывший руководитель представительства Россотрудничества в Армении Виктор Кривопусков пополнил список нежелательных для въезда в республику персон, сообщается в телеграм-канале Союза армян России. "В ереванском аэропорту Звартноц не дали пересечь границу главе Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктору Кривопускову, прилетевшему рано утром в четверг рейсом Аэрофлота из Москвы", — говорится в публикации.О причинах внесения россиянина в этот список не сообщается.В 2009–2013 годах Кривопусков руководил представительством Россотрудничества в Армении, также работал советником российского посольства в Ереване.Весной Sputnik Армения, ссылаясь на свои источники, сообщил, что в списке нежелательных лиц оказался основатель российского холдинга "Ньюс Медиа" Арам Габриэлянов. Кроме того, въезд в республику закрыт для главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 марта заявил, что Москва относится к такому запрету негативно. По его словам, Армения — это большой друг, союзник, стратегический партнер России, уровень и характер двусторонних отношений обязывает оберегать двусторонние отношения от таких случаев.

https://ria.ru/20230809/armeniya-1888997563.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, армения, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), россия