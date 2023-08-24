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Главу Российского общества дружбы с Арменией не пустили в Ереван - РИА Новости, 24.08.2023
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11:13 24.08.2023 (обновлено: 13:24 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/krivopuskov-1891924482.html
Главу Российского общества дружбы с Арменией не пустили в Ереван
Главу Российского общества дружбы с Арменией не пустили в Ереван - РИА Новости, 24.08.2023
Главу Российского общества дружбы с Арменией не пустили в Ереван
Бывший руководитель представительства Россотрудничества в Армении Виктор Кривопусков пополнил список нежелательных для въезда в республику персон, сообщается в... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T11:13
2023-08-24T13:24
в мире
армения
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
россия
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ЕРЕВАН, 24 авг — РИА Новости. Бывший руководитель представительства Россотрудничества в Армении Виктор Кривопусков пополнил список нежелательных для въезда в республику персон, сообщается в телеграм-канале Союза армян России. "В ереванском аэропорту Звартноц не дали пересечь границу главе Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктору Кривопускову, прилетевшему рано утром в четверг рейсом Аэрофлота из Москвы", — говорится в публикации.О причинах внесения россиянина в этот список не сообщается.В 2009–2013 годах Кривопусков руководил представительством Россотрудничества в Армении, также работал советником российского посольства в Ереване.Весной Sputnik Армения, ссылаясь на свои источники, сообщил, что в списке нежелательных лиц оказался основатель российского холдинга "Ньюс Медиа" Арам Габриэлянов. Кроме того, въезд в республику закрыт для главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 марта заявил, что Москва относится к такому запрету негативно. По его словам, Армения — это большой друг, союзник, стратегический партнер России, уровень и характер двусторонних отношений обязывает оберегать двусторонние отношения от таких случаев.
https://ria.ru/20230809/armeniya-1888997563.html
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в мире, армения, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), россия
В мире, Армения, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Россия
Главу Российского общества дружбы с Арменией не пустили в Ереван

Главу Российского общества дружбы с Арменией Кривопускова не пустили в Ереван

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПрезидент Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктор Кривопусков
Президент Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктор Кривопусков - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Президент Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктор Кривопусков
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 24 авг — РИА Новости. Бывший руководитель представительства Россотрудничества в Армении Виктор Кривопусков пополнил список нежелательных для въезда в республику персон, сообщается в телеграм-канале Союза армян России.
"В ереванском аэропорту Звартноц не дали пересечь границу главе Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктору Кривопускову, прилетевшему рано утром в четверг рейсом Аэрофлота из Москвы", — говорится в публикации.
О причинах внесения россиянина в этот список не сообщается.
В 2009–2013 годах Кривопусков руководил представительством Россотрудничества в Армении, также работал советником российского посольства в Ереване.
Весной Sputnik Армения, ссылаясь на свои источники, сообщил, что в списке нежелательных лиц оказался основатель российского холдинга "Ньюс Медиа" Арам Габриэлянов. Кроме того, въезд в республику закрыт для главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 марта заявил, что Москва относится к такому запрету негативно. По его словам, Армения — это большой друг, союзник, стратегический партнер России, уровень и характер двусторонних отношений обязывает оберегать двусторонние отношения от таких случаев.
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В миреАрменияФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Россия
 
 
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